歌手和廚師同樣都要有藝術天分，好的歌手唱歌，除了要好聽，更要有感情；好的廚師作菜，除了好吃，還要有創意。

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的主廚老闆，正是零負評女神-林依晨的弟弟，不過，我們今天不為追星而來，而是聞香而至。Marc LIN 主廚師法法國名廚( Yves CAMDEBORDE )〝Bistronomy〞精神，研發的義式創意料理，今日一試果然名不虛傳，道道色香味俱全！餐點好吃，環境舒適，服務更是親切得令人發自內心的舒坦，這樣的好店，難怪即使是平日中午，依然高朋滿座。喜歡義式料理，卻總為高不可攀價格打退堂鼓的朋友，這裡絕對是可以放心大啖美食，不用擔心月底吃土的好地方，饕友們，盍興乎來？

《註》〝Bistronomy〞是 Bistro 和 Gastronomy 的組合字，意指可以用 Bistro 小酒館的價位， 享受 Gsatronomy Restaurant 高檔美食餐廳菜餚。

💥💥💥《好消息！》💥💥💥

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2、當月壽星來店慶生，贈送主廚特製隱藏版甜點-布朗尼蛋糕。

「羽樂Ulove歐陸創意料理」位處小巨蛋商圈，捷運小巨蛋站 4 號出口直走約 500 公尺，僅須 6 分鐘步程，交通非常方便！若是開車前來，臨近有和雲育達高中地下停車場、台灣聯通新高場、日日停車場，不用擔心找不到車位。

櫃台邊牆壁上，照片裡的三個小朋友是老闆的小孩，餐廳店名-「羽樂」，正是來自唯一的掌上明珠芳名。以為最愛家人作菜的心情，提供精緻美味的餐飲，搭配輕鬆熱鬧的氛圍，以及面面俱到的貼心服務，打造最有態度的歐陸創意料理，就是老闆兼主廚 Marc LIN 的心願。

寬敞的空間，舒適的座椅，超大的桌距，柔和的暖色系燈光，營造出輕鬆自在的用餐空間。簡單俐落，以大地色系為主的現代風裝潢，靠牆處以美式菱格紋沙發帶入優雅氣質。

另一側的私密包廂，可容 4~6 人用餐，門簾一拉就是獨立空間，姊妹閨密聚餐、聊八卦最適合，隱私不虞外洩。同學、朋友聚會，或是親子用餐也可以，不怕受干擾。沙發座底下設計成一格格置物空間，可以放隨身包包，不浪費空間的設計很聰明。

從餐廳入口往前看，右前方角落還有一個大包廂；大包廂後方則是半開放式廚房，烹飪過程全公開，乾淨、衛生看得見。



大包廂最多可容 20 人同時用餐，除了設有專業影音設備，還提供主廚客製化餐點。公司行號舉辦尾牙或是部門聚餐、教育訓練都很適合。

大包廂的網美牆很吸睛，窯變的紋理，典雅的色澤，化復古為時尚；再加上「羽樂」的漂亮圖騰，品味非凡。

若是覺得 20 人包廂還不夠，Ulove羽樂也有包場專案，全場總計 76~78 人專屬饗宴空間隨時待命。除了免費提供內、外兩套專業影音設備，行政主廚也將為您客製化精緻餐飲、甜點，詳情請洽訂位專線 02-2578-2656 。

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的主餐可以單點排餐、燉飯或義大利麵，搭配羽樂小點、甜點、飲料。再加 338 元，就可升級成單人套餐；或是加 688 元，升級成雙人套餐。

我們兩人用餐，當然選加價 688 元，升級成雙人套餐的方案，既豐盛又划算。雙人套餐的內容包括兩份主餐，維也納麵包兩份、羽樂小點任選 4 樣，甜點、飲料各兩款。

維也納麵包，是店家與五星級國賓大飯店合作的超人氣餐前麵包，以小蒸籠盛裝上桌，看起來別緻又討喜！

維也納麵包外酥內軟，看似只刷了薄薄一層奶油，但咀嚼之後，麥香、奶香交織，轉化出微微的甜味，耐人尋味。

雙人套餐可選四個羽樂小點，小點的種類很多，包括炸物、湯品、沙拉等，總共有 17 種品項。我們選擇的是＂酥炸黃金魚塊、酥炸雞腿塊、蜜鴨胸炭油沙拉、培根蘋果乳酪捲"。

雞腿塊外層裹上薄粉，炸得極香、極酥脆，裡面是結實多汁的雞腿肉。整體乾爽無殘油，美味可口，更令人驚喜的是番茄醬，裡面竟然吃得到新鮮番茄的果粒和籽，原來連番茄醬都是主廚自製，難怪鮮美異常。

酥炸雞腿塊適合蘸番茄醬，那麼酥炸黃金魚塊適合蘸什麼？當然是蜂蜜芥末醬囉！我超愛炸魚，卻常吃到炸得太乾柴的魚塊，咬得非常辛苦，還好這個不會。咬下去酥脆不硬，裡面的魚塊油香溼潤，滿口生香，吃起來十分涮嘴。



所謂的＂創意料理＂我吃過不少，但要說真正能讓人耳目一新的不多。在我的既定印象中，鴨肉就是＂乾柴＂和＂異味＂的代名詞，但是這道「蜜鴨胸炭油沙拉」，卻完全顛覆我對鴨肉的印象，遠遠超出我的期待，稱之為＂創意料理＂，名副其實。

取自宜蘭櫻桃鴨最精華部分調製而成的蜜鴨胸，肥而不膩，口感軟嫩得不可思議，咬起來一點也不費力。淋上羽樂自製的煙燻橄欖油，除了鴨肉原有的鹹香滋味，多了一股迷人炭香，口感也更滑順。加上新鮮直送的爽口生菜，這道沙拉看似簡單，口味卻令人難忘，讓我完全認同「羽樂Ulove歐陸創意料理」的＂創意＂之名。

「培根蘋果乳酪捲」又是一道挑戰我既定印象的沙拉，因為印象中的培根又硬、又肥、又油膩，還有一股我不太喜歡的怪味。不過既然網友一致推薦，老婆也很有興趣，我就抱著吃吃看的想法，點一份來吃看看，順便驗證網友們是否過譽？

沒想到一口吃下去，就停不下來了！新鮮培根煎至表面微焦出油，沾上蘋果油醋，再包入主廚獨家奶油乳酪。別出心裁的組合，果然蹦出新美味！一口咬下去，乳酪的香氣立刻直衝腦門，軟嫩的培根口感超滑順，令人胃口大開。

「匈牙利肉腸」不在菜單裡面，送上桌時，服務生特別解釋，原來是老闆送的菜，貌似每桌都有，真大方！

以紅酒燉煮的匈牙利肉腸，內餡是煙燻豬肉，帶點微辣和酒香，口味濃郁，口感細緻，不油不膩。盤邊的紅色粉末是匈牙利特色香料-紅椒粉 ( Paprika ) ，辣度沒有想像中的高，搭配肉腸一起吃，濃濃的異國風味，不用出國就可以親身體驗。

記得【羽樂Ulove歐陸創意料理】官網上有一段話：「不同於一般小酒館的菜色，Marc 喜歡創新玩料理，以開發豐富多元的料理為樂，目的是透過美食和烹調方式，讓賓客在餐桌上環遊世界。」這一道「匈牙利肉腸」，應該就是這個理念的體現吧！

主餐的選擇有＂排餐、燉飯、義大利＂三類，我們點了一個「剝皮辣椒鎖管奶油燉飯」，一份「海鮮總匯青醬麵」。

船釣鎖管的鮮美人盡皆知，不必多說，只是這隻鎖管也太軟嫩，與水煮或清蒸的 Q 彈口感截然不同，一咬即斷，完全不卡牙。不用擔心會口感盡失，因為軟嫩不等於軟爛，咀嚼時鎖管的甜味更容易榨出，滿嘴鮮香的海味，會令你欲罷不能！

台灣獨特的醃漬品-剝皮辣椒，是近幾年大紅的調味神物，微辣帶甘、軟中帶脆的鹹甜滋味，不管是搭什麼食材都對味。不過，說真的，在燉飯中見到它的蹤影，對我來說還是第一回，沒想到一試之下，竟然意外的匹配！除了剝皮辣椒，還加入洋蔥、蒜頭調味，再加上鮮奶油的濃郁香氣，這道燉飯口感、層次之豐富，讓味蕾都有點應接不暇，幸福感滿滿！

值得一提的是燉飯的米心硬度可以客製化，點餐的時候，服務生就會詢問喜歡的口感，服務之貼心由此可見。

我喜歡吃海鮮，點菜總脫離不了海鮮。繼「剝皮辣椒鎖管奶油燉飯」之後，這道「海鮮總匯青醬義大利麵」也有滿滿海鮮，台灣雪白蝦、小卷、帆立貝，三種海味一網打盡，吃起來十分過癮。

台灣雪白蝦鮮甜肥美，小卷口感和燉飯中的鎖管一樣好吃，最讓我驚艷的是帆立貝。看似個頭不大，口味卻不輸日本生食級大干貝，主廚烹飪之功力令我佩服！

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的燉飯和義大利麵，都是走濃郁口味的路線，這道義大利麵的青醬，主廚以九層塔為主料，除了加入洋蔥、蒜頭、鮮奶油，還隱藏了一個小心機，就是加入蒜味花生顆粒來增加口感。義大利麵的口感偏硬，彈牙有嚼勁，還有裹滿青醬的青花菜、杏鮑菇作配菜，滋味絕妙。

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的服務之佳，有口皆碑，點菜、送餐禮貌周到，不時還會過來關心餐點是否合乎口味，讓人有賓至如歸的感覺。在用餐環境的衛生維護方面，更是做得相當紮實，客人買單離開，立刻過來用酒精消毒桌椅。就在我們鄰桌離座後，我親眼目睹整個高規格的消毒過程，服務生紮紮實實的用噴過酒精的抹布，一遍遍的擦拭桌椅的每一個角落，認真的態度令人動容！值此食安問題層出不窮的時候，看到有店家這麼重視衛生，用餐時格外安心！

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的套餐分量十足，吃完主餐已經有點撐；不過，吃甜點可是另一個胃，「伯爵烤布蕾」一上桌，饞蟲立刻蠢蠢欲動。

「伯爵烤布蕾」是一道打破常規的甜點，從外到裡，都跟慣見的烤布蕾有很大的差別。主廚首先在傳統的布蕾中加入伯爵茶的元素，讓蛋香多了一股優雅的茶香；香氣加倍，甜度卻減低，在滿足口腹之慾的同時，也兼顧營養和健康。再者，布蕾極軟，口感類似優格，也是一大特色，不過，最大的不同在於表面的處理。一般烤布蕾，多以高溫炙烤使糖粒完全熔化，冷卻後自然形成薄脆的焦糖片；這道「伯爵烤布蕾」使用極細糖粉，只是稍微炙燒讓糖粉釋放出香氣，保留類似糖漿的熔融狀態，沒有脆口的焦糖。

這樣創新口感的「伯爵烤布蕾」，到底好不好吃？這就是見仁見智的問題。喜歡焦脆口感的朋友可能會失望，但是對於受不了甜點誘惑，又想兼顧健康的人來說，這無疑是一道理想的甜點。

千層蛋糕廣受歡迎，所以幾乎每一家甜點店都看得到，不過，對於千層蛋糕我有基本要求，那就是每一層餅皮要互相平行。因為要做到這一點，每層間的填充醬塗布要非常均勻，每一口的味道才會一致。這個「巧克力千層蛋糕」表現令人滿意，層層堆疊的餅皮，排列得十分整齊，烘烤後的表層，呈現漂亮的焦黃色澤，令人食指大動。

切下一塊品嚐，果然美味，餅皮和巧克力醬的比例拿捏得恰到好處，不會過甜，也不會味道不夠。溼潤度足夠，苦甜的尾韻，更令人回味無窮。

套餐飲料的選擇有＂咖啡、氣泡飲、茶飲、醋飲、果汁＂，部分飲品可冷可熱。例如我們點的「綜合果汁」，只有冷飲選擇；另一種「蜜柚果粒茶」就有冰有熱，不同的是冷飲只有一杯，熱飲則是一壺，並且可以不限次數回沖。

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的飲料極有誠意，用冰極少，所以不用特別指定去冰。綜合果汁極濃，應該只加少許冰才會如此，所以溫度只比常溫低一些。喜歡透心涼的朋友，建議可選七喜、芬達或百事可樂，這三種飲料還享有無限續杯的福利。

蜜柚果粒茶使用乾燥果乾茶包，加蘋果醬和柚子醬沖泡，底下用酒精膏保溫。喝起來果香濃郁，甜度主要來自兩種果醬，清甜解膩，絕對不會越喝越渴。

「羽樂Ulove歐陸創意料理」的服務令人讚嘆，這絕不是溢美之辭，用餐到了尾聲，服務生就會過來幫忙拍照。拍完照後立刻列印出相片，並且放在特別設計，可以立在桌上的紙相框裡，送給客人當紀念。

歡樂時光當永誌不忘，相片就是凍結時光的最佳載具。雖然現在數位照片當道，但是實體相片還是最有紀念價值，因為手機裡數位相片幾百上千張，會去翻看者幾稀？但實體相片立在桌上，不用刻意也會在不經意間映入眼簾，勾起你的快樂回憶。

幫客人拍照並贈送照片留念，這樣的服務「羽樂Ulove歐陸創意料理」不是第一家，卻是我遇過最有誠意的一家。第一個理由是服務生拍照前會先徵詢客人的意願，表現十足的尊重態度，畢竟並不是每一個來店用餐的客人，都願意留下用餐的紀錄。第二個理由是照片品質超讚！有些店家使用拍立得底片，拍出來只有小小一張，而且解析度不佳，久了也容易褪色模糊。第三個理由是送照片夠大方，不是一桌只送一張，而是不計成本，同桌幾人就送幾張，皆大歡喜。

「羽樂Ulove」堪稱台北市最有態度的歐陸創意料理，用心烹調每一份餐點，創意與口味都令人激賞！服務水準之高，體貼人心之暖，比起米其林星級餐廳也不遑多讓。加上活潑熱鬧的氛圍，還有不限用餐時間的措施，用餐心情自然輕鬆愉快，食慾也會大增。難怪即使只是平日午餐時段，也是賓客如雲，呈現滿座的狀態。建議想來此用餐的朋友，一定要提前預約訂位，以確保您的用餐權益。預約方式可打專線 02-2578-2656 ，或者直接以訂位系統線上訂位，網址如下：

👉👉👉https://inline.app/booking/ulove?language=zh-tw

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🎀羽樂Ulove歐陸創意料理🎀

🏡地址：台北市松山區南京東路四段162號

☎️訂位專線：02-2578-2656

🕐營業時間：11:30-15:30，17:30-21:30 無公休

🚗交通：

(1)捷運：小巨蛋站3號出口右轉直行6-8分鐘即可抵達

(2)停車場：和雲育達高中地下停車場：台北市松山區寧安街12號

台港聯通停車場新高場：台北市松山區光復北路120巷162號

台灣聯通停車場前瞻場：台北市松山區南京東路五段1號

👉官網：https://www.ulovebistro.com/

👉粉 絲 團：https://www.facebook.com/ulovebistro/

👉IG：https://www.instagram.com/ulovebistro/

👉線上訂位：https://www.opentable.com.tw/restaurant/profile/188741?ref=18649"

***以下菜單僅供參考，實際菜單以現場為準***

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