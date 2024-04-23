老媽拌麵 - 干貝蚵仔風味麵線

想像一下，以前得跑路邊攤才能品嚐到的傳統美食現在只需要四分鐘就能在家輕鬆享受! 今天要開箱一款「老媽拌麵」出品的「干貝蚵仔風味麵線」，讓經典路邊攤美食只要四分鐘就能在家輕鬆享用，而且裡面竟然還有一顆飽滿的干貝！除此之外，還能搭配「香辣椒麻油」「椒麻海鮮XO醬」，讓干貝蚵仔風味麵線味道再升級，椒麻刺激的口感與柴魚蒜香湯頭互相融合，層次更加豐富，宵夜來上一碗絕對能滿足你的胃～

干貝蚵仔風味麵線內容物

泡麵內容物有雞絲麵、調味粉包、烏醋以及干貝一顆

料理方式

1. 將麵體與干貝撕入倒入碗內，並加入沸騰水至容器標注的注水線(約650毫升)，蓋上碗蓋等待四分鐘。

2. 四分鐘後，加入調味粉包和烏醋均勻攪拌即可享用。

▼ 麵體是雞絲麵，口感比我想像中還有彈性，而且久泡也不會軟爛，味道與常見的雞絲麵差異不大。湯頭的部分在加入調味包後那熟悉的蚵仔麵線味道就出現了！舀一勺湯是微微勾芡的感覺，喝起來充滿了柴魚蒜香的味道，加入烏醋後讓整體更加清爽，讓麵條與湯汁充分吸附後大口一吃，完全不輸路邊攤賣的蚵仔麵線！

▼ 最有看頭的便是泡麵內的干貝！經由熱水加熱後讓干貝整體更加飽滿有水份，每一口都能嚐到那份專屬的鮮甜與嫩滑，絕對是整碗泡麵畫龍點睛的存在！

進階吃法

當然只有單吃泡麵是不夠的，既然泡麵名稱是「干貝」「蚵仔」風味麵線，那麼兩位絕對不能缺席！主角一定要請入碗中～ 點綴一些蔥花、辣椒，一碗頂級奢華的干貝蚵仔麵線就此誕生！再搭配一杯珍奶作為宵夜，真是太罪惡了～

▼ 另外必推老媽拌麵推出的醬料「香辣椒麻油」，加入一匙就讓湯頭多了靈魂，辣度約為小辣到中辣之間，花椒的麻、辣椒的辣，讓愛吃的辣我愛不釋手！

▼ 辣油幾乎百搭所有家常美食，不管是水餃還是滷味小菜，搭配一點辣油就非常好吃！

▼ 另一款醬料「椒麻海鮮XO醬」更是拌麵必備調味料，裡面的油蔥酥、蝦米蝦皮、小魚乾讓醬料充滿大海的鮮味！只要拌入飯或麵中，不用任何配菜就能單吃光光！

▼ 用來沾水餃或也很適合!多了XO醬的口味也很讚♥️

身為懶人的我，現在只要在家拿出干貝蚵仔風味麵線4分鐘沖泡即食，不用出門就能吃到傳統路邊攤美食，而且國外遊子也能囤貨帶出國享用，隨時隨地都能懷念家鄉好滋味！香辣椒麻油和椒麻海鮮XO醬也是很萬用的存在，家常菜加入一點調味醬，味道更加豐富美味！是我冰箱必備的兩款醬料～

老媽拌麵

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