





親朋好友齊聚的時刻，最怕就是場子不夠熱，每個人的興趣不同，有的人喜歡唱歌、喝酒，內向的朋友則喜歡默默的待在一旁，擔心讓親戚好友們聚在一塊，會冷場無聊，今年的生日party，特別找到一個可以歡唱同時享受美食的好地方- Shock 土城 星際店 。









土城燒肉推薦 | Shock 土城 星際店 地理位置 交通資訊

Shock 土城 星際店 座落於 土城日月光廣場內 的一樓，附近最近的 捷運站是土城站 ，步行大約8分鐘即可抵達，開車過來的話，地下室停車場設置，消費滿NT$300可折抵停車費1小時，每日最高免費折抵上限5小時。













土城吃到飽燒肉餐廳 | Shock 土城 星際店 用餐環境介紹

以12星座為主題的燒肉包廂餐廳，結合KTV歡唱設備，可以一邊享受美食，一邊盡情玩樂，非常合適舉辦生日party、節日慶祝、尾牙宴、春酒、員工聚餐等。



入口先看到的是預約開放區，可容納多達 35 位客人，小包廂適合 4-10 人，中包廂適合 11-15 人，大包廂適合 15-20人。包廂內以12星座為主題，走道也充滿時尚夜店風格，三色輪轉的霓虹設計，讓你有種宛如走進時空隧道般的特殊感受。







▼走道空間









▼三色輪轉霓虹，宛如時空隧道。









▼走道空間▼三色輪轉霓虹，宛如時空隧道。



中包廂適合 11-15 人

當天我們5個大人1個小朋友，（嬰兒不算人頭），由店家安排中包廂的空間，非常充足、不擁擠，可以自在的站起來烤肉、點歌、開心歡唱。另外，包廂內也有提供小朋友專用的兒童座椅喔～！！！



















土城吃到飽燒肉推薦 | Shock 土城 星際店 燒肉好吃嗎！？

如果你對 Shock 土城 星際店 的菜單不熟悉的話，建議可以跟我們一樣，請服務人員先上基本盤，基本上，吃到飽燒肉店的基本盤都是熱門菜單、賣得最好的食材，建議可以先吃過一輪之後，再決定加點其他喜愛食材，Shock 土城 星際店 提供火鍋、烤肉兩吃， QR Code線上點餐 （無限次數）， 用餐限時2小時 ，時間非常充足～！！！等待吃烤肉的同時，還可以唱歌炒熱氣氛，舉辦一個絕無冷場的聚會，點歌後的歌也來得蠻快的，完全不浪費時間，有的人烤肉、有的人唱歌，更有害羞的朋友，可以專心吃燒肉，在這裡辦聚餐，真的不錯～！！！















食材新鮮嚴選、種類多樣化

燒肉部分提供牛、羊、雞、豬、鴨以及海鮮、蔬菜類，可以選擇，食材新鮮嚴選、種類多樣化，讓你吃不膩；飢腸轆轆，等不急燒肉烤熟的朋友，還有特別料理（招牌海鮮煎餅、石鍋拌飯），熟食可以先墊墊胃；清爽的開胃菜（和風生菜沙拉），份量不會太多，可以獨享、也能分食；和風火鍋更能去油解膩；飯後甜品有烤麻糬、棉花糖、各式風味冰棒，冷、熱飲品以及另外付費的酒精飲料，讓你吃的飽足又開心。



☆☆☆ 開車不喝酒，喝酒不開車 ☆☆☆



吃燒肉重視的不僅是食材，還有燒肉醬汁、調味料也非常重要，Shock 土城 星際店 提供特調燒肉醬汁、特製韓式辣醬還有玫瑰鹽等，可以依照個人喜好斟酌佐用。



澳洲和牛

油花分佈均勻，燒烤之後，吃起來鮮嫩細緻的口感，輕撒點玫瑰鹽就可以吃到特殊的鮮味。









SHOCK啾嘻牛肉

除了澳洲和牛，SHOCK啾嘻牛肉的鮮嫩度也不錯，沒有過多的油脂，燒烤起來軟嫩多汁，吃起來不會覺得過份油膩，多吃幾盤也不覺得膩口。



美國雪花牛



梅花豬



雞軟骨＆味增大腸頭



牛筋＆特選牛條肉

口感推薦～！！！

喜愛有嚼勁口感的朋友，不能錯過～！！！



去骨雞腿肉

特別切成條狀，解決雞腿肉較不容易烤熟的麻煩，放在邊邊慢烤，偶爾翻一下，就有軟嫩可口的雞腿肉可以吃囉～！！！



韓國風帶骨牛小排



海鮮拼盤





豬五花



牛肉怎麼烤，最好吃！？

牛肉不太建議烤太熟，容易失去肉品應有的鮮味還有軟嫩度，可以烤至微出血後，接著反面，大概7～8分熟，就很好吃，這樣不僅不會烤焦、浪費食材，還能吃到鮮嫩多汁的燒肉，同時享受烤肉的樂趣。



















火鍋基本菜盤



和風生菜沙拉



石鍋拌飯



招牌海鮮煎餅



風味冰棒







土城吃到飽燒肉 | Shock 土城 星際店 辦生日party 心得分享

今年的 生日party 特別不一樣，可以吃燒肉、歡唱，同時喝酒聊天，這次找來的親朋好友們其實彼此並不是太熟，卻因為可以歡唱同時享受美食的特性，想不到～竟然沒有出現尷尬的囧況～！？大家玩的很開心，也吃得滿足，根本大成功呀～！！！



重點是Shock 土城 星際店 提供的食材新鮮、種類多樣化，可以滿足朋友們的胃口， 線上QR Code點餐後的出餐速度快 ，用餐限時2小時，非常綽綽有餘，當天吃好飽，還能保留時間唱生日快樂歌、切蛋糕。



除了舉辦生日party，其他節日慶祝、尾牙宴、春酒、員工聚餐等，也非常合適，另外，Shock 土城 星際店也有提供包場服務喔～！！！





















店家資訊 ：



Shock 燒肉 土城星際店

地址：新北市土城區學府路二段 210 號

電話：02 8261 7766

營業時間：

平日 11:00-14:00、17:00-22:00，

假日 11:00-22:00，(最晚收客至22:00）



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地址：新北市土城區學府路二段 210 號電話：02 8261 7766營業時間：平日 11:00-14:00、17:00-22:00，假日 11:00-22:00，(最晚收客至22:00）粉絲團：

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。