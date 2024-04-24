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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市中西區吃。台南市｜中西區。「Wakamodog」置身巷弄老宅寵物友善餐廳，全台灣最療癒狗狗主題咖啡廳，主打馬爾濟斯

台南市中西區吃。台南市｜中西區。「Wakamodog」置身巷弄老宅寵物友善餐廳，全台灣最療癒狗狗主題咖啡廳，主打馬爾濟斯

2024-04-24 16:25:11 樂天小高&樂天人生 人氣：101
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：Wakamodog
place台南市中西區城隍街68號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在城隍街巷弄裡這棟老宅超級熟悉

平時不善於用IG的小高，竟然會被這間「wakamodog」洗版給洗到，身為狗奴才的我當然收入口袋名單，今天就利用平日午餐時間前來品嚐，來到店家才發現是小高分享過的「加加家珈琲」，據說加加家咖啡應該是去年結束營業，重點是日籍男老闆是回故鄉繼續營業，據說回日本店名還是延續台灣「加加家咖啡」。當小高踏入店內覺得沒有改變，最大改變就是增加二樓用餐空間，「wakamodog」去年9月30日開幕至今約7個月時間，能把寵物元素注入這老宅復古氛圍裡，完全不衝突，卻在網路世界爆花出燦爛的火花，品嚐雖然覺得中規中矩定價偏貴，但是很萌很好拍值得推薦給您品嚐。

木門推開基本上一樓前方完全沒改變，就是桌椅擺設跟裝飾品不同而已，最大不同是放置狗狗飾品來增加氛圍。

一樓後方保留老舊吧台來對外營業，卻把原本的榻榻米座位區給拆除，這樣環境就變成比較簡潔不凌亂較舒服。

櫃檯裡面服務員就年輕的老闆娘，他說這蛋糕和甜點都是他親手製作的。

櫥櫃裡有放置狗狗造型的餅乾供挑選。

檯面上黑板有寫每天不同甜點供挑選，今天狗狗造型蛋糕有2種口味可選擇，口味有黑狗兄跟嬌滴滴兩種定價250元，小高就選嬌滴滴狗狗造型蛋糕來品嚐。

冷藏冰裡是今天狗狗造型蛋糕供顧客觀賞。

吧檯裡另外一位女生負責製作飲品的工作。

沿著樓梯往上走是二樓開放式用餐空間。

上二樓豁然開朗，空間變大採光又很好，有裝設冷氣供顧客舒適享用餐點。

這榻榻米座位區好像是加加家咖啡一樓的座位區，坐這裡用餐充滿日式禪風氣息。

這2張是店家點菜單供顧客參考點餐，菜單主要有拿鐵類、茶飲類、氣泡水類及咖啡類等，餐點品項不多定價合理範圍。

今天就點嬌滴滴狗狗造型蛋糕250元與抹茶歐蕾150元。

小高就選擇一樓靠窗處享用下午茶甜點，這樣組合下午茶點心總共花費400元。

這叛是嬌滴滴狗狗造型蛋糕250元，這蛋糕中間有海綿蛋糕加上香蕉為基礎，奶油奶香濃郁不膩口還不錯吃，重點是有點捨不得吃啊！

這杯是抹茶歐蕾150元，這抹茶茶香濃郁不苦澀順口非常好喝

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「Wakamodog」用餐空間很日式復古舒服，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏高，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：Wakamodog

地址： 700台南市中西區城隍街68號

營業時間：12:00-19:00(last order:18:30) （公休日間店家ig）

電話：無

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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