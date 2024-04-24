位在城隍街巷弄裡這棟老宅超級熟悉。

平時不善於用IG的小高，竟然會被這間「wakamodog」洗版給洗到，身為狗奴才的我當然收入口袋名單，今天就利用平日午餐時間前來品嚐，來到店家才發現是小高分享過的「加加家珈琲」，據說加加家咖啡應該是去年結束營業，重點是日籍男老闆是回故鄉繼續營業，據說回日本店名還是延續台灣「加加家咖啡」。當小高踏入店內覺得沒有改變，最大改變就是增加二樓用餐空間，「wakamodog」去年9月30日開幕至今約7個月時間，能把寵物元素注入這老宅復古氛圍裡，完全不衝突，卻在網路世界爆花出燦爛的火花，品嚐雖然覺得中規中矩定價偏貴，但是很萌很好拍值得推薦給您品嚐。

木門推開基本上一樓前方完全沒改變，就是桌椅擺設跟裝飾品不同而已，最大不同是放置狗狗飾品來增加氛圍。

一樓後方保留老舊吧台來對外營業，卻把原本的榻榻米座位區給拆除，這樣環境就變成比較簡潔不凌亂較舒服。

櫃檯裡面服務員就年輕的老闆娘，他說這蛋糕和甜點都是他親手製作的。

櫥櫃裡有放置狗狗造型的餅乾供挑選。

檯面上黑板有寫每天不同甜點供挑選，今天狗狗造型蛋糕有2種口味可選擇，口味有黑狗兄跟嬌滴滴兩種定價250元，小高就選嬌滴滴狗狗造型蛋糕來品嚐。

冷藏冰裡是今天狗狗造型蛋糕供顧客觀賞。

吧檯裡另外一位女生負責製作飲品的工作。

沿著樓梯往上走是二樓開放式用餐空間。

上二樓豁然開朗，空間變大採光又很好，有裝設冷氣供顧客舒適享用餐點。

這榻榻米座位區好像是加加家咖啡一樓的座位區，坐這裡用餐充滿日式禪風氣息。

這2張是店家點菜單供顧客參考點餐，菜單主要有拿鐵類、茶飲類、氣泡水類及咖啡類等，餐點品項不多定價合理範圍。

今天就點嬌滴滴狗狗造型蛋糕250元與抹茶歐蕾150元。

小高就選擇一樓靠窗處享用下午茶甜點，這樣組合下午茶點心總共花費400元。

這叛是嬌滴滴狗狗造型蛋糕250元，這蛋糕中間有海綿蛋糕加上香蕉為基礎，奶油奶香濃郁不膩口還不錯吃 ，重點是有點捨不得吃啊！

這杯是抹茶歐蕾150元，這抹茶茶香濃郁不苦澀順口非常好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Wakamodog」用餐空間很日式復古舒服，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏高，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：Wakamodog

地址： 700台南市中西區城隍街68號

營業時間：12:00-19:00(last order:18:30) （公休日間店家ig）

電話：無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com