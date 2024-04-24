{台中美食}2024台中必吃台式火鍋239起吃到飽：「小伍手路鍋」，母親節端午節聚餐火鍋首選，激推「招牌魷魚螺肉蒜」鍋，絕對是全台中最用心製作的湯

台中火鍋又有新選擇了！在台中火車站附近的「小伍手路鍋」，多達12種台式風味手路鍋，

一人最低只要239就能享用台式經典鍋物，內用白飯、飲料跟冰淇淋還免費吃到飽，CＰ超高，

高達12種手路鍋湯頭，超推店內招牌人氣第一名的「招牌魷魚螺肉蒜」，還有胡椒蒜頭雞、剝皮辣椒雞都很推，

店內還有推出5oz到超澎湃的17oz肉盤，一次滿足全家人不同食量的需求，

喜歡火鍋跟台式風味的朋友一定要來品嚐「小伍手路鍋」，全台中最用心製作的湯當之無愧啊！

小伍手路鍋

地址：台中市東區大智路80-1號（火車站附近、大魯閣新時代附近）

電話：04-22260050

營業時間：11:30~22:00（下午不休息，隨時都可以來吃）

粉專：小伍手路鍋

最新活動優惠：https://linktr.ee/woopot

小伍手路鍋在台中市東區的大智路上，距離台中火車站、大魯閣新時代、LaLaport附近，

附近有大魯閣新時代停車場、信義街停車場，或者路邊都可以停車，交通上相當方便。

用餐環境相當乾淨明亮舒適，座位之間的間隔蠻大的，用餐起來相當舒適，

當天我們11:30剛開店就進店，不到30分鐘，店內就已經將近滿桌，

非常建議大家在巔峰用餐時間、多人團體用餐的時候，可以事先訂位喔！

點餐方式也相當簡單，

步驟一：選擇鍋物，總共有12種湯頭可以選擇，有些鍋底本身就有附帶肉品，像是剝皮辣椒雞、燒酒雞等等，鍋內本身就會有雞肉。

步驟二：選擇菜盤，店家很貼心的提供「火鍋料菜盤」跟「鮮蔬菜盤」兩種二選一。

步驟三：選擇主餐，店家的肉品相當多元，品質也相當不錯，而且還可以選擇份量，從5oz、11oz到超澎湃的17oz都任君挑選。

步驟四：加點區：多種的火鍋料、海鮮類都可以加點，喜歡吃海鮮的朋友，推薦可以加購海鮮拼盤超划算。

點好餐之後就可以到櫃臺進行結帳，在結帳前記得先加入會員，可以累積點數換餐點，超划算，

店內有提供多元支付，尤其現在店家有跟line pay合作，在活動時間內還可以領9折券，好康超級多，

大家一定要好好把握啊！

點好餐之後，就可以先到店家後方的自助吧台取用醬料、白飯、飲料，還有冰淇淋，全部都是無限吃到飽，真的超級佛心！

魷魚螺肉蒜

店家超人氣第一名的鍋物，店家精心熬煮的高湯，加入魷魚、螺肉、香菇、蒜苗還有特製的醬汁燉煮，

滿滿的螺肉新鮮彈牙，魷魚軟Ｑ有嚼勁，湯頭喝起來鹹香鮮味十足，一個人就可以享受台式風味經典火鍋。

胡椒蒜頭雞

店家熬煮的高湯，再加米酒、白胡椒粒還有滿滿的蒜頭，而且鍋物本身就有放入溫體土雞腿一起燉煮，

湯頭蒜頭獨特的香氣喝起來帶有些許的辛辣口感，湯頭相當濃郁好喝，喝完後還會回甘，很適合重口味的朋友，

涮煮過的蔬菜還是肉品完全不需要在沾醬就好好吃，鍋裡的雞腿肉也相當鮮嫩多汁彈牙好吃。

剝皮辣椒雞

第一次看到有推出個人的剝皮辣椒雞火鍋，整條的青辣椒帶點微辣後的甘甜讓人欲罷不能，

再加入九層塔提味，真的是讓人無法忘懷的美味，剝皮辣椒雞的鍋物裡也有搭配雞腿肉，就算久煮也不會乾柴，肉質依舊鮮美彈牙。

菜盤

店家鍋物都會附上一盤菜盤，而且店家也很貼心的推出「鮮蔬」跟「火鍋料」兩種菜盤可以做選擇，

兩種都還是以新鮮蔬菜為基底，份量也很大器。

國產梅花豬 11oz

小伍手路鍋的肉盤有推出三種大小，店家現點現切的5oz的國產梅花豬，

稍微有些厚度，油花分別很也漂亮，煮起來完全不會縮水，完全沒有豬肉腥味，吃起來Ｑ彈好吃。

健康低脂牛 11oz

嚴選來自澳洲肉品，採現點現切的低脂牛的色澤紅潤新鮮，油花明顯分佈較少，口感吃起來扎實有嚼勁。

精選小肥牛 17oz

來自美國的小肥牛有豐富的油花，肉質吃起來軟嫩鮮甜一點也不乾柴。

這次挑戰了一下17oz的份量，肉品真的是多的驚人，非常適合愛吃肉的朋友。

海鮮拼盤

如果喜歡吃海鮮的朋友，也千萬不要錯過他們的加購拼盤，這次點了「海鮮拼盤」，

有兩尾白蝦、一尾天使紅蝦、淡菜2顆、蛤蜊4顆、鯛魚2片以及一顆干貝，份量相當豐富，

海鮮也都非常新鮮好吃，下鍋涮燙後都可以吃到食物本身的鮮甜美味。

尤其超推他們家的天使紅蝦，比手掌還要大尾，涮煮過也完全不會縮水，肉質相當鮮甜彈牙。

吃飽後也別急著離開，記得要挖超好吃的冰淇淋喔！

這次帶家人一起來吃「小伍手路鍋」，真得是讓人覺得非常驚艷，沒想到一個人也可以吃到「台式火鍋」，而且口味選擇多樣而且還非常「台」，

個人很推薦他們家的招牌「魷魚螺肉蒜」，光是湯頭就讓人讚不絕口，被稱為全台中最用心製作的湯當之無愧啊！

在價錢上CP值也非常高，只要239就可以白飯、飲料跟冰品無限吃到飽，非常佛心，

各種肉品都是現點現切，食材控管的相當新鮮，而且還可以選不同份量的肉品，很適合全家人母親節、端午節一起來用餐！

「小伍手路鍋」最新活動優惠：https://linktr.ee/woopot