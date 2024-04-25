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高雄市鼓山區吃。高雄市｜鼓山區。「老李蔥油餅」新店報報!!!!!正宗來自小琉球傳承三代老字號蔥油餅，6月11之前一率打8

2024-04-25 14:02:19 樂天小高&樂天人生 人氣：101
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

造訪商家：老李蔥油餅 高雄
phone0908-800352
place高雄市鼓山區804台灣高雄市鼓山區鼓山一路72號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間「老李蔥油餅」是看到格友分享才收入口袋名單，從沒去小琉球的我當然不知有這項美食，剛好今天來鹽埕區就順路前來購買品嚐，這間「老李蔥油餅」是李爺爺家人親自來高雄開設的，因剛開幕地點又偏僻生意似乎不是很好，老李蔥油餅完全顛覆我對蔥油餅刻板印象，製作的麵糰揉製成厚實的條狀，經過油炸後咬起來酥脆軟Q超好吃，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

剛剛開幕三角窗店面設置氣球拱門很顯眼。 

騎樓下有放置桌椅供客人坐下來享用，牆面有張貼店家的歷史顏淵供欣賞。 

料理台跟服務櫃檯都設置在騎樓下。 

店家菜單就有原味蔥油餅 40元與加蛋蔥油餅50元， 牆面有手寫黑板公告知4/11～6/11一律打8折優惠，或者是蔥油餅+蛋+紅茶組合優惠價50元。 

這兩位女生掌廚中正在油炸蔥油餅。 

裡面這位中年人應該是老闆本人吧！ 

這蔥油餅揉製成扁條狀真的很獨特。 

小高請服務員夾起來給我拍照，煎蛋直接把蔥油餅包覆起來真獨特。 

今天就外帶蔥油餅+蛋3個總共花費150元，目前優惠期打8折因此總計120元 

感謝店家借我這竹製盤子供我擺盤來拍照。

這蔥油餅青蔥味道濃厚表面酥脆，咬起來厚實軟Q鹹香超好吃，重點這蔥油餅完全不會感到油膩感。 

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：老李蔥油餅」用餐空間很整潔舒服，服務很很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

 店家資訊：老李蔥油餅

地址：高雄市鼓山區鼓山一路72號

營業時間：11:00~20:00

電話：無 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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