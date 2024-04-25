這間「老李蔥油餅」是看到格友分享才收入口袋名單，從沒去小琉球的我當然不知有這項美食，剛好今天來鹽埕區就順路前來購買品嚐，這間「老李蔥油餅」是李爺爺家人親自來高雄開設的，因剛開幕地點又偏僻生意似乎不是很好，老李蔥油餅完全顛覆我對蔥油餅刻板印象，製作的麵糰揉製成厚實的條狀，經過油炸後咬起來酥脆軟Q超好吃，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

剛剛開幕三角窗店面設置氣球拱門很顯眼。

騎樓下有放置桌椅供客人坐下來享用，牆面有張貼店家的歷史顏淵供欣賞。

料理台跟服務櫃檯都設置在騎樓下。

店家菜單就有原味蔥油餅 40元與加蛋蔥油餅50元， 牆面有手寫黑板公告知4/11～6/11一律打8折優惠，或者是蔥油餅+蛋+紅茶組合優惠價50元。

這兩位女生掌廚中正在油炸蔥油餅。

裡面這位中年人應該是老闆本人吧！

這蔥油餅揉製成扁條狀真的很獨特。

小高請服務員夾起來給我拍照，煎蛋直接把蔥油餅包覆起來真獨特。

今天就外帶蔥油餅+蛋3個總共花費150元，目前優惠期打8折因此總計120元

感謝店家借我這竹製盤子供我擺盤來拍照。

這蔥油餅青蔥味道濃厚表面酥脆，咬起來厚實軟Q鹹香超好吃 ，重點這蔥油餅完全不會感到油膩感。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「老李蔥油餅」用餐空間很整潔舒服，服務很很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：老李蔥油餅

地址：高雄市鼓山區鼓山一路72號

營業時間：11:00~20:00

電話：無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com