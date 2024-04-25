東瑤堂​｜復古中藥行搖身一變深夜小吃，老饕最愛的黯然銷魂牛肉麵!

這家牛肉麵真的有夠酷的啦 !居然藏身在復古的中藥行當中，來自台中的這家【東瑤堂​​】，只有深夜限定晚上才能吃到，這碗融入中藥的黯然銷魂牛肉麵，是許多懂吃老饕們的愛，近期更推出許多神秘新菜色，居然能吃到超夯的酸辣粉，各位吃貨們快來嚐鮮吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【東瑤堂​​】位於台中市西區民生北路，鄰近勤美商圈附近，大大的招牌寫著店名，外觀散發出濃濃的古代風貌，開車可停放於附近的停車場。

▼【東瑤堂​​​】用餐環境充滿古色古香的氛圍，擺設許多中式的兵馬俑和佛像，以及充滿復古風的扇子和卷軸點綴，讓人彷彿走進古裝劇場景當中。

▼【東瑤堂​​】的酒櫃檯吸睛程度100分，無論是現場調酒或是生啤酒都有，讓大家什麼時候都能夠微醺一夏!

菜單

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餐點介紹

黯然銷魂牛肉麵(湯餃）💰300元

▼招牌人氣黯然銷魂牛肉麵(湯餃)，以秘製的中藥材熬煮成高湯，微辣中能感受到溫潤中藥香，牛肋給料更是大方，肉質入味充滿咬勁，可以選擇要搭配水餃和麵條，水餃皮吃起來富有嚼勁不軟爛，大口咬下還會爆出肉汁，味道和口感都很有水準。



吾皇十三香清燉牛肉麵💰280元

▼吾皇十三香清燉牛肉麵則是清爽路線，蔬果及中藥材燉煮的湯頭很清甜，牛肉份量很有誠意，還有軟爛的白蘿蔔與紅蘿蔔點綴，伴隨著Q彈好咬的麵條好有飽足感!

萬歲鱸魚酸辣粉💰280元

▼適合炎熱天氣的萬歲鱸魚酸辣粉，是改良過後的台式酸辣粉，特別附上脆脆米香增加口感，喝起來酸度明顯很耐吃，還有微微的辣度很是開胃，鱸魚塊肉質細緻又大塊，吸著滑順彈牙的紅薯粉條，咕溜咕溜不知不覺就吃光光~

金沙軟殼蟹💰350元

▼光看就口水直流的金沙軟殼蟹，每一塊都包裹著滿滿鹹蛋黃，軟殼蟹每隻都肥美飽滿，鹹香中有鮮甜海味，外酥內軟綿的口感好過癮~

古法釀製鳳梨冰茶💰200元

▼不喝酒的話也有無酒精飲品可選擇，古法釀製鳳梨冰茶加入店家手工熬煮鳳梨醬，微酸微甜很夠味，有種讓人懷念的古早香氣!

用餐心得

喜歡牛肉麵的吃貨要收藏這家，充滿特色的【東瑤堂​​】，除了古色古香的環境很好拍，黯然銷魂牛肉麵更是讓人驚豔，看似樸實的湯頭集結了食材精華，一喝下去讓人眼睛瞬間發亮，果然不負黯然銷魂這四個字!

店家資訊

東瑤堂​​

粉絲團 : 東瑤堂​​ FB 東瑤堂​​ IG

電話 : 04-23025006

地址：台中市西區民生北路130號

營業時間： 18:30-02:00（最後加點1:00）

官方Line ID: @069kmclp

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