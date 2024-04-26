此食記為花見團子造訪「波赫士領地精品咖啡館 明水店」 (造訪日期 : 2024/04)



「波赫士領地精品咖啡館 明水店」千層蛋糕、提拉米蘇

台北早午餐推薦、台北千層蛋糕推薦







波赫士領地精品咖啡館 明水店



地址 : 台北市中山區明水路441號

電話 : 02 2532 9990

時間 : 09:00-19:00



喝咖啡是種文化、是種態度！在不同地方喝咖啡都會有不同的心境感受！本次團子來到大直有名的網美文青咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館 明水店」，店家落座在明水路上，從大直捷運站3號出口，步行約3分鐘即可抵達，交通很便利。咖啡廳外觀以深邃的黑色搭配金色招牌，時尚簡約，採用落地玻璃門與大片落地窗，白天時外頭陽光灑落更顯優雅，對面是河濱堤岸，天水一色，別有一番風情。

店內天花板採用工業風設計，使用木頭當作裝潢元素讓整體氛圍更顯溫暖，空間寬敞明亮，牆上也有裝飾老闆收藏的麥森瓷器，搭配古董時鐘、文青腳踏車，處處都是網美拍照好景點。店家提供多組雙人、四人座位區，適合多人喝下午茶或享用早午餐。

店內也有5張的單人高腳椅，搭配造型復古鎢絲燈飾，顯得時尚又簡約，大片落地窗，可看到戶外街景與綠意妝點，店家有提供有免費wifi和插座，在這聊天、辦公也沒問題。

「波赫士領地精品咖啡館」的老闆喜愛咖啡和古董，能看到許多老闆精心收藏品。這裡有一面牆擺放整齊的咖啡杯，源自有「歐洲第一名瓷」的德國的「麥森瓷器」，從杯子花色、圖騰等，可看到最絢爛的歐洲藝術史縮影，從釉料上色與精心手繪，看藝術品巧奪天工！別以為這些咖啡杯只能欣賞，其實「波赫士領地精品咖啡館」點用熱咖啡就會使用麥森瓷器，品嚐香醇咖啡時，也能賞藝術。

「波赫士領地精品咖啡館」主要販售早午餐、排餐、下午茶、甜點、咖啡飲品。咖啡均是精品咖啡、甜點為手工製作，精緻的餐點及甜點在網路都創造高口碑，人潮總是駱繹不絕，要去之前別忘了先預約。團子和友人點了滿滿一大桌，接下來就一一品嚐吧！

波赫士德國烤豬腳

「波赫士德國烤豬腳」吃得到主廚真功夫！嚴選豬腳經過香料醃製後再燒烤，烤好的豬腳精華油脂被保留下來，店家上菜前會先切分好骨頭及肉塊。輕咬一口，豬腳脆皮扎實脆香，口感聽得到，豬肉Q彈滑嫩，多汁有嚼勁，單吃就好吃，也可沾上家特製醬汁配些酸菜，濃香更有味。一旁的附菜也很用心，黑胡椒杏鮑菇微辣香甜，還有小番茄、櫛瓜、花椰菜等鮮蔬，健康滿點。

義式提拉米蘇

「義式提拉米蘇」是店家人氣招牌！很多人都是衝這味來特別前來朝聖。以貝禮詩奶酒還有冰鑽咖啡酒為基底，加入起士內餡、手指餅乾、再灑上一層咖啡粉，造就絕美風味。入口後「義式提拉米蘇」口感特別濕潤，蛋糕細緻綿密，咖啡微苦、起士香甜濃郁，隨著咀嚼過程會在嘴裡化開，淡淡酒香凸顯成人風味，是吃完立刻會回味再三的好味道！

焦糖蘋果伯爵千層

「焦糖蘋果伯爵千層」蛋皮內包裹著用焦糖熬煮的蘋果塊，和加入伯爵茶葉的鮮奶油，層層堆疊。入口後蛋糕濃密鬆軟，伯爵茶香清爽溫潤，焦糖蘋果，酸甜有勁，值得一提的是，這裡的與鮮奶油不過甜，與蛋糕巧妙混搭，口感綿密，讓甜品控的友人一吃就上癮。

熱拿鐵

「熱拿鐵」上面有美麗拉花，店家使用精品咖啡沖泡製成，微苦咖啡與牛奶甜味相融合，香醇又順口，搭配上麥森器更優雅迷人！

西西里咖啡

源自義大利西西里島的「西西里咖啡」異國風十足！店家精選濃縮咖啡加入檸檬汁、黑糖調味，為讓口感更好，店家特別用均質機來製作，泡沫上上方再灑些許檸檬皮，微酸微苦的口感還帶一絲沁涼，很適合夏天享用，清新暢快，涼爽又消暑。

因有許多家庭親子客人，這裡的廁所也能感受店家的貼心，有提供寶寶換尿布的尿布台，親子客來這也能輕鬆自在。

整體而言，團子覺得「波赫士領地精品咖啡館 明水店」是會讓人會想要一再回訪的餐廳，很適合個人休憩、三五好友品嚐甜點聊天的好地方。店家嚴選咖啡、排餐及早午餐美味豐盛，尤其是甜點處處藏驚喜，還有美麗藝術品可欣賞。喜歡喝咖啡、下午茶、早午餐的朋友，不妨來這坐坐，在此悠閒喝杯咖啡，靜靜品味這屬於個人的美麗風景。



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