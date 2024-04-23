喜歡四川冒菜的朋友們有口福啦！這個月台中中科商圈出現了「辛事小麻冒菜」這個全新品牌，4/17起試營運期間全面85折！主打將四川冒菜的傳統作法融合創新口味與食材，無辣不歡的你們必吃「冒菜烤鴨」與「冒菜牛小排」，如果怕辣也可以試試他們家獨家研發的「金湯」口味，酸甜夠味、完全不輸給「冒菜」口味！而且份量也很彈性，從1-4人份都有提供，想要獨享或聚餐都很適合！

台中冒菜｜辛事小麻冒菜在哪裡

辛事小麻冒菜的全台首店就位在台中中科商圈，該集團旗下還有「大股熟成燒肉專門」、「知肉極緻韓燒肉」、「一潤究極熟成和牛鍋物」與「米玥麻糬堂」等多個知名品牌，相信台中的朋友應該都不陌生。

辛事小麻冒菜台中中科店位在玉門路上，店面就在燦坤3C新東海店的賣場一樓，停車也很方便，3-5樓備有大型收費停車場，開車的朋友可以從旁邊的福順路進入停車場。

台中冒菜｜辛事小麻冒菜用餐環境

室內環境不僅寬敞舒適，流露出溫暖愜意的氛圍，同時還搭配了童趣插圖，特別療癒。

大部份的座位以四人座為主，每桌的抽屜都有提供面紙、濕紙巾與牙籤。

如果需要更有隱私性的空間、或是聚餐人數較多，也可以在預訂時先行告知店家安排。

店內後方多以六人座為主，還能依人數調整隔間方式哦！

對了，店內的熱飲是免費招待的，入座時都會奉上一整壺，如果喝完覺得不過癮，還能到自助區取用～

台中冒菜｜辛事小麻冒菜菜單

這個提供辛事小麻冒菜的菜單給你們參考，肉品有分烤鴨與牛小排，口味則有分冒菜與金湯，可依人數選擇中份或大份，還能搭配多種配料，選擇3份以上更划算！側邊欄還有主食、特色招牌菜與飲品系列，另會酌收一成服務費。

辛事小麻冒菜｜熱飲免費招待

固定供應的熱飲為蘋果柑橘茶，每桌還附有一甕枸杞與紅棗可以加入沖泡，喝起來清甜回甘，就算放冷了也很好喝ㄟ！

有別於一般冒菜或麻辣鍋專賣店所供應的烏梅汁來說，風味更加爽口解膩，同時又不掩蓋湯頭與食材的原味，真的是絕配！

辛事小麻冒菜｜冒菜烤鴨(大份)

冒菜烤鴨可以說是辛事小麻冒菜的招牌菜，辣度有分微辣、小辣、中辣和大辣，像我們沒那麼敢吃辣，微辣的辣度就很剛好，食材辣香入味，湯頭也可以直接喝哦～

切塊的烤鴨皮脆肉嫩，放入以脆嫩白菜、洋蔥為基底的冒菜湯底，另外加入豬五花、藕片、馬鈴薯、豆皮、金針菇和蒟蒻絲等多種配料，吃起來以辣感為主、麻香為輔，大份以3-4人來說享用也綽綽有餘哦～

辛事小麻冒菜｜金湯牛小排(中份)

相信有吃過傳統川菜的朋友，對於「金湯肥牛」應該都很熟悉，辛事小麻冒菜的金湯是以南瓜與特殊椒類為原料，使得湯頭呈現金黃迷人的色澤。

在熬煮湯底的過程當中，南瓜慢慢釋放出自然的鮮甜，而椒類則帶有酸爽的滋味，喝起來帶有開胃的酸感，讓人忍不住一口接著一口，完全不輸給冒菜湯底，怕辣的人接受度也很高！

裡頭更是大方地加入牛小排，口感細緻又有嚼勁，再加入秀珍菇、藕片、馬鈴薯、豆皮、金針菇和蒟蒻絲等多種配料，吸飽湯汁的食材香氣滿點又不濃膩，魚編私心覺得又更勝冒菜口味XD

辛事小麻冒菜｜銷魂牛沙朗

牛肉控也別錯過這道每日限量的銷魂牛沙朗，整盤足足有10盎司，原價$298元，現在只要$98元就能加購，有夠划算！每鍋限定加購一份喲～

沙朗牛的肉質紮實鮮甜，七分熟的熟度還能感受到肉汁在口中流淌，豐滿的油脂香氣結合南美香料的辛香超級涮嘴～

辛事小麻冒菜｜麻麻秧盆雞

秧盆雞又叫作「怪味雞」，並不是味道真的很怪，而是四川的傳統名菜；不但保留了雞肉本身的肉質鮮香，同時還吃得到濃郁的芝麻香氣，以及細緻的花椒麻感，怕辣的人也能放心點來吃。

雞肉的部位以雞腿與雞胸肉平均分配，雞皮Q彈又不肥膩，肉質也很紮實水嫩，不時還能吃得到裡頭的膠質，單吃下飯都很不錯。

辛事小麻冒菜｜爐烤娃娃菜

大吃肉肉也別忘了來點蔬菜，爐烤娃娃菜的口感脆嫩多汁，表面同樣撒上南美香料提味，鮮美之中又伴隨著鹹香與辛香。

辛事小麻冒菜｜尖椒松花蛋

這道尖椒松花蛋也很開胃，以爽脆的青龍椒拌炒紅椒、洋蔥、皮蛋與多種特色辛香料，洋蔥的辛辣感結合了皮蛋的濃郁，白飯又能再多吃一碗！

辛事小麻冒菜｜小麻辛麵

魚編激推必點這道小麻辛麵，選用了杜蘭小麥製成的麵體製作而成，麵條的熟度掌握得相當好，擁有義大利麵的Q彈口感。

麵條更是以獨家麻辣醬、芝麻與蔥花拌炒，入味又完全不死鹹，入座每人至少先點一碗就對了～

辛事小麻冒菜｜小農米飯

魚編覺得冒菜和金湯口味的湯頭雖然都可以單喝，但本身也都還蠻夠味的，我們還吃不到半份，友人就已經把整碗白飯嗑完了，果然是下飯神器無誤啊～

辛事小麻冒菜｜熬夜水與素顏水

名稱超可愛的熬夜水與素顏水，前者以整支人蔘、蜂蜜、紅棗和菊花調製，喝起來有著微甜蜜香，還有人蔘的中藥香氣；後者則加入了莓果、陳皮、紅棗與寒天，不但有酸酸甜甜的討喜果香，還有嫩Q的寒天口感，特別解膩呢！

辛事小麻冒菜台中中科店

營業時間：12:00–14:30、17:00–21:00(試營運期間週二公休)

電話：04 24631088

地址：台中市西屯區玉門路31號

粉絲專頁：辛事小麻冒菜

訂位連結：https://lihi2.com/jjL5B