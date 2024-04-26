THNG湯的家 宅配美食開箱

身為宅宅，平常懶得出門就點一些外賣來吃或者簡單的加熱食品，不過今天要跟大家開箱一款由「THNG湯的家」推出，私廚等級的懶人料理包，從備料、烹煮到包裝大多都是由湯主廚親自操辦，更以獨特的南洋香料入菜，讓料理層次更加豐富，除此之外，每包料理包份量十足，稍微微波加熱就是一道佳餚，正逢母親節的到來，這次就讓我們用最簡單的方法煮一桌好菜感謝辛苦的媽媽吧！

THNG湯的家 訂購連結: https://www.thngkitchen.com/

母親節必備！紅酒牛肉

料理包冷凍可保存30天，加熱方式也很簡單，解凍後隔水加熱或者微波2分鐘就可以馬上享用囉！

特別一說，THNG湯的家的料理包吃起來很不像料理包，品質與餐廳現場的料理無異，而紅酒牛肉也是我吃過肉量最多的料理包，每一塊牛肋幾乎入口即化，軟嫩且入味並帶有紅酒香，而醬汁更是讓我驚艷，使用雞湯、洋蔥、番茄、迷迭香等食材，香氣層次豐富。

▼ 我自己還有煎一顆半熟蛋並加入一些豌豆芽點綴，吃起來更有儀式感😊 另外還有搭配法國麵包，吸滿湯汁再加上一塊牛肉，吃起來好滿足😋

料理包大推！甲必丹雞

想吃南洋料理必買「甲必丹雞」，紅咖哩與參巴醬的組合，讓醬料多了層次，辣度約小辣，雞腿肉肉質Ｑ彈，也是一款下飯的料理包之一。

▼ 準備倒入碗中微波，可以看到整包料理包幾乎都是肉！一包大概是兩人份的份量，CP值很高～

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▼ 肉塊都是大塊的去皮雞腿肉，而且非常入味，整體吃起來是很道地的南洋風味！

香醇濃郁！杏仁茶

接下來要介紹的是我最愛的杏仁茶！先來喝熱的杏仁茶，直接倒入平底鍋加熱至微滾即可。

▼ 杏仁茶非常濃郁，而且還能吃到杏仁的顆粒，我最愛油條搭配著杏仁茶一起享用，當油條吸滿杏仁茶時，一口咬下，不僅有油條的爽脆口感，還有杏仁的濃郁香氣！

冰冰的杏仁茶也是非常好喝，我個人覺得比熱杏仁茶更加清爽順口。

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THNG湯的家 商家資訊

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