饅饅好食以精緻水果蛋糕在北部和台中多間百貨分店起家，今年更在新竹開了間歐式風格的獨立店面，餐廳是間獨棟的老宅，有自己的歐式庭院和噴水池，每個角落都超好拍。餐廳除了提供各式招牌水果蛋糕，還有早餐盤、輕食和多種飲品選擇，不管是來吃個早午餐或下午茶都很適合。

開車前往可停東大陸橋下停車場，步行約三分鐘可抵達。

▲餐廳外觀使用大量的暗黃大地色系，搭配木紋色的門窗，周圍都被大片落地窗所圍繞，在新竹住這麼久了都不知道這裡藏了間這麼漂亮的老宅。

▲門口有QR code 可掃描候位，假日和熱門用餐時段建議提前訂位避免久候。

▲一樓靠窗座位採光極好，窗邊使用窗簾遮蔽不用擔心太陽曝曬，其中一邊可欣賞餐廳外超美的歐式庭院。

▲室內座位區若客滿就需至戶外用餐區用餐，能在這種歐式庭院用餐真的很有異國風情，庭院有棵大樹擋了不少陽光不至於太曝曬。

▲我最愛中央這座噴水池，歐洲的氛圍感直接拉到滿點阿！不得不說這間店的老闆非常有品味。

▲饅饅好食菜單：有早餐盤、主食、輕食、飲品，還有多種類型配餐可選。

▲來到饅饅好食沒有選塊他們的招牌蛋糕等於沒來了，櫥窗內的蛋糕看起來都很可口！選好口味直接跟店員點餐即可。

▲用餐前服務員先送上一杯水，在這麼美的餐廳用餐連一杯開水都覺得特別有滋味！

▲青醬野菇千層麵228元：千層麵有生菜和小番茄做搭配，沙拉淋上了巴薩米克醋，吃起來酸酸的非常開胃，千層麵表層使用焗烤方式料理，麵條口感厚實有嚼勁，有濃濃奶香和青醬香氣。

▲老派法式早餐 318元：內容有帶骨香腸、蒜香橄欖油歐包片、每日例湯、法式松露炒蛋、香烤五蔬佐豆腐。

▲今天的湯是南瓜濃湯，湯頭濃郁可以喝到南瓜纖維，表層的鮮奶油與濃湯超級搭。

▲蔬菜有玉米、小番茄米、小黃瓜、馬鈴薯、杏鮑菇和生菜，與豆腐搭配種類很豐富。

▲帶骨香腸烤的熟度非常剛好，有微微的焦香感，腸衣有脆度，香腸本體醃製得極為入味。

▲歐式麵包有五片，纖維較粗是比較偏硬的口感，跟我們之前在歐洲吃到的一模一樣，麵包的蒜香味並不明顯，本身的麥香就已經很迷人。

▲法式可頌麵包+優格杯&格蘭諾拉麥片(套餐+148元)：可頌麵包有使用烤箱烤過，有一層層酥酥的口感，咬一口焦糖香氣馬上在嘴中化開。

▲優格杯內有香蕉片、草莓丁、格蘭諾拉麥片，搭配酸酸甜甜的優格，超適合當飯後甜點。

▲烏瓦錫蘭紅茶(套餐+148元)：烏瓦錫蘭紅茶來自斯里蘭卡六大紅茶產區，屬於世界三大茗茶，口感香醇帶有一點點苦澀，搭配蛋糕甜點非常解膩。

▲法國香緹水果 220元：使用法國諾曼第產區的頂級鮮奶香緹，搭配新鮮四季水果，水果保有充足的水分甜度也很高，蛋糕體極為柔軟細緻，與香濃的鮮奶油完美融合，吃起很清爽完全沒有黏膩的感覺。

▲香蕉橙香苦甜黑巧 190元：巧妙的結合香蕉與巧克力，口感極為香濃並帶有淡淡的苦味，甜度適中，並與香蕉的果香互相互應著，超讚！

雞蛋糕短評：餐廳很有摩洛哥的風格，有室內與戶外用餐空間，戶外還有個小型噴水池，餐點有水準，老派法式早餐總類豐盛，水果蛋糕必點必吃！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【饅饅好食新竹三民總店美食資訊】

地址：新竹市北區三民路2巷6號

電話：035280258

官網：http://www.mummumcake.com/

營業時間：10:00–18:00 (周二周三公休)

外送：無

線上預定：inline

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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