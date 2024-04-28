抵達大阪後,
第一個目的地就是天神橋筋商店街
(日本第一長的商店街,從一丁目到六丁目)
先吃個大阪美食たこ焼き道楽わなか
吃完吟味屋燒肉後
友人特地帶我們去天滿市場走走
天滿市場的周邊被稱為『裏天滿』
集結70多家餐廳及居酒屋
也是大阪人喝酒的天堂,居酒屋集中地
小巷子內掛滿燈籠的「 提燈通 」是必拍景點
從吟味屋步行過來,
沿途的商店每間都好吸引人
這家親子丼有吃,之後會介紹
好有中國風的四川料理
最受台灣人歡迎的スシロー
有在地朋友真好,沿途介紹我們當地文化與知名美食
這家 炭焼きうなぎの魚伊
- JR（天満駅）歩行約5分
- 地下鉄谷町線（天神橋6丁目駅）歩行約7分
鰻魚飯是眾多名流會光顧的鰻魚飯
從慶應3年(1867年)開業至今,大阪在地鰻魚老店
在大阪有4家分店,天五店有內用、外帶便當、小菜
還有提供一品料理、會席料理(要預約,8000円)
註解 : 會席料理跟懷石料理都是較為正式的宴請場合
門口上斗大的鰻字樣為天五店特色
鰻魚便當價位2400~5000円,算是高價位
後來在日本有吃到另一家平價鰻魚飯也很推
友人蠻推他們家的玉子燒
跟大家說個祕密~小昭的拿手菜正是玉子燒
蒲燒鰻魚價位也不低
店家正準備打烊,所以就無法進去店內看看
剛完燒肉沒有很餓,
就買個友人推薦的鰻魚玉子燒回飯店吃
日本對於包裝上超講究,似乎都會用紙在外層包上一層
う巻き(鰻魚玉子燒) ~1080円 (約240元)
外觀賣相很棒,醬料罐也很用心
玉子燒鬆軟柔嫩,
冷冷的蒲燒鰻魚單吃味道稍微重
加入一旁附的醬汁,風味瞬間提升
接著友人帶我們前往天滿市場
從天神橋五丁目一條巷子走進去
會經過春駒,朋友說這家是大阪在地人的愛店
拍這張照片時是晚上8點多拍攝,商店街內卻是很明亮
幫大家放上men,很平價又美味果然受在地人青睞
這家オムチャーハン好像很好吃
沿著小路走,越來越有日劇中出現的場景氛圍
日本有特殊的續攤文化,就是續攤的二次會、三次會...等
難怪電車中會出現喝醉酒的乘客😅
發現年輕人佔蠻多
還有這種遮風簾子,也有幾分像韓國
大阪蠻多もつ鍋 (就是內臟鍋)，很適合配酒
台灣也有日本ホルモン燒肉
這家〖肉喰ホルモン すすむ〗生意不錯
而且不提供座位,是 站著吃 的喔!
小昭也在日本體驗立ち食いそば（站著吃麵）,後續再跟大家分享
新的天滿市場於2005重新開幕,在大樓的一樓與地下一樓
交通：
- JR天滿站步行約 4 分
- 地下鐵天神橋筋六丁目站 12 號出口步行約 5 分／
- 扇町站 1 號出口步行約 7 分
傳說中「 提燈通 」(ちょうちん通り)
大家合影一下
謝謝友人這次日本行,跟我們會面了3次,超夠意思
日本的妹子果然都穿短裙
裏天滿天神橫丁
鬧區中還出現傳統舊式溫泉澡堂
又見ホルモン料理
大阪燒肉雙子ふたご台灣之前有
必拍景點
沿途回車站搭車,拍了一些店家
日本超多家的Doutor coffee
離開日本當天在車站內,有買杯咖啡來喝
元祿壽司
逛過錦市場、黑門市場、心齋橋、道頓堀後,
天神橋筋商店街很長也很好逛
也是大阪在地人購買生活用品的好場所
藥妝店的部分商品有比較便宜,大家可以多比較
愛吃鰻魚的朋友,可以試試百年老店魚伊鰻魚飯~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《 店家資訊》
• 炭焼きうなぎの魚伊~ 天五店(天神橋筋五丁目)
• 官網 https://www.sumiyaki-unagi.com/
• +81 6-6882-3547
• 11:00~15:00
• 17:00~21:00
• 大阪府大阪市北區天神橋5-5-5
延伸閱讀:
日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天四店 (天神橋筋四丁目)