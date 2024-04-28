抵達大阪後,

第一個目的地就是天神橋筋商店街

(日本第一長的商店街,從一丁目到六丁目)

先吃個大阪美食たこ焼き道楽わなか

吃完吟味屋燒肉後

友人特地帶我們去天滿市場走走

天滿市場的周邊被稱為『裏天滿』

集結70多家餐廳及居酒屋

也是大阪人喝酒的天堂,居酒屋集中地

小巷子內掛滿燈籠的「 提燈通 」是必拍景點

從吟味屋步行過來,

沿途的商店每間都好吸引人

這家親子丼有吃,之後會介紹

好有中國風的四川料理

最受台灣人歡迎的 スシロー

有在地朋友真好,沿途介紹我們當地文化與知名美食

這家 炭焼きうなぎの魚伊

JR（天満駅）歩行約5分

地下鉄谷町線（天神橋6丁目駅）歩行約7分

鰻魚飯是眾多名流會光顧的鰻魚飯

從慶應3年(1867年)開業至今,大阪在地鰻魚老店

在大阪有4家分店,天五店有內用、外帶便當、小菜

還有提供一品料理、會席料理(要預約,8000円)

註解 : 會席料理跟懷石料理都是較為正式的宴請場合

門口上斗大的鰻字樣為天五店特色

鰻魚便當價位2400~5000円,算是高價位

後來在日本有吃到另一家平價鰻魚飯也很推

友人蠻推他們家的玉子燒

跟大家說個祕密~小昭的拿手菜正是玉子燒

蒲燒鰻魚價位也不低

店家正準備打烊,所以就無法進去店內看看

剛完燒肉沒有很餓,

就買個友人推薦的鰻魚玉子燒回飯店吃

日本對於包裝上超講究,似乎都會用紙在外層包上一層

う巻き(鰻魚玉子燒) ~1080円 (約240元)

外觀賣相很棒,醬料罐也很用心

玉子燒鬆軟柔嫩,

冷冷的蒲燒鰻魚單吃味道稍微重

加入一旁附的醬汁,風味瞬間提升

接著友人帶我們前往天滿市場

從天神橋五丁目一條巷子走進去

會經過春駒,朋友說這家是大阪在地人的愛店

拍這張照片時是晚上8點多拍攝,商店街內卻是很明亮

幫大家放上men,很平價又美味果然受在地人青睞

這家オムチャーハン好像很好吃

沿著小路走,越來越有日劇中出現的場景氛圍

日本有特殊的續攤文化,就是續攤的二次會、三次會...等

難怪電車中會出現喝醉酒的乘客😅

發現年輕人佔蠻多

還有這種遮風簾子,也有幾分像韓國

大阪蠻多もつ鍋 (就是內臟鍋)，很適合配酒

台灣也有日本ホルモン燒肉

這家〖肉喰ホルモン すすむ〗生意不錯

而且不提供座位,是 站著吃 的喔!

小昭也在日本體驗立ち食いそば（站著吃麵）,後續再跟大家分享

新的天滿市場於2005重新開幕,在大樓的一樓與地下一樓

交通：

JR天滿站步行約 4 分

地下鐵天神橋筋六丁目站 12 號出口步行約 5 分／

扇町站 1 號出口步行約 7 分

傳說中「 提燈通 」(ちょうちん通り)

大家合影一下

謝謝友人這次日本行,跟我們會面了3次,超夠意思

日本的妹子果然都穿短裙

裏天滿天神橫丁

鬧區中還出現傳統舊式溫泉澡堂

又見ホルモン料理

大阪燒肉雙子ふたご台灣之前有

必拍景點

沿途回車站搭車,拍了一些店家

日本超多家的Doutor coffee

離開日本當天在車站內,有買杯咖啡來喝

元祿壽司

逛過錦市場、黑門市場、心齋橋、道頓堀後,

天神橋筋商店街很長也很好逛

也是大阪在地人購買生活用品的好場所

藥妝店的部分商品有比較便宜,大家可以多比較

愛吃鰻魚的朋友,可以試試百年老店魚伊鰻魚飯~

口味因人而異,以上僅供參考~