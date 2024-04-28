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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天神橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天神橋筋商店街+天滿市場

2024-04-28 23:13:00 Chaoerh小昭 人氣：104
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窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：71篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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抵達大阪後,

第一個目的地就是天神橋筋商店街

(日本第一長的商店街,從一丁目到六丁目)

先吃個大阪美食たこ焼き道楽わなか

吃完吟味屋燒肉後

友人特地帶我們去天滿市場走走

天滿市場的周邊被稱為『裏天滿』

集結70多家餐廳及居酒屋

也是大阪人喝酒的天堂,居酒屋集中地

小巷子內掛滿燈籠的 提燈通 是必拍景點

 

從吟味屋步行過來,

沿途的商店每間都好吸引人

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

這家親子丼有吃,之後會介紹

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

好有中國風的四川料理

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最受台灣人歡迎的スシロー

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有在地朋友真好,沿途介紹我們當地文化與知名美食

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這家 炭焼きうなぎの魚伊

  • JR（天満駅）歩行約5分
  • 地下鉄谷町線（天神橋6丁目駅）歩行約7分

鰻魚飯是眾多名流會光顧的鰻魚飯

從慶應3年(1867年)開業至今,大阪在地鰻魚老店

在大阪有4家分店,天五店有內用、外帶便當、小菜

還有提供一品料理、會席料理(要預約,8000円)

註解 : 會席料理跟懷石料理都是較為正式的宴請場合

門口上斗大的鰻字樣為天五店特色

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

鰻魚便當價位2400~5000円,算是高價位

後來在日本有吃到另一家平價鰻魚飯也很推

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友人蠻推他們家的玉子燒

跟大家說個祕密~小昭的拿手菜正是玉子燒

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

蒲燒鰻魚價位也不低

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店家正準備打烊,所以就無法進去店內看看

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

剛完燒肉沒有很餓,

就買個友人推薦的鰻魚玉子燒回飯店吃

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

日本對於包裝上超講究,似乎都會用紙在外層包上一層

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

 う巻き(鰻魚玉子燒) ~1080円 (約240元)

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

外觀賣相很棒,醬料罐也很用心

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

玉子燒鬆軟柔嫩,

冷冷的蒲燒鰻魚單吃味道稍微重

加入一旁附的醬汁,風味瞬間提升

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

接著友人帶我們前往天滿市場

從天神橋五丁目一條巷子走進去

會經過春駒,朋友說這家是大阪在地人的愛店

拍這張照片時是晚上8點多拍攝,商店街內卻是很明亮

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

幫大家放上men,很平價又美味果然受在地人青睞

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這家オムチャーハン好像很好吃

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沿著小路走,越來越有日劇中出現的場景氛圍

日本有特殊的續攤文化,就是續攤的二次會、三次會...等

難怪電車中會出現喝醉酒的乘客😅

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

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發現年輕人佔蠻多

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

還有這種遮風簾子,也有幾分像韓國

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

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大阪蠻多もつ鍋 (就是內臟鍋)很適合配酒

台灣也有日本ホルモン燒肉

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

這家肉喰ホルモン すすむ生意不錯

而且不提供座位,是 站著吃 的喔!

小昭也在日本體驗立ち食いそば（站著吃麵）,後續再跟大家分享

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

新的天滿市場於2005重新開幕,在大樓的一樓與地下一樓

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

交通：

  • JR天滿站步行約 4 分
  • 地下鐵天神橋筋六丁目站 12 號出口步行約 5 分／
  • 扇町站 1 號出口步行約 7 分

傳說中 提燈通 (ちょうちん通り)

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

大家合影一下

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

謝謝友人這次日本行,跟我們會面了3次,超夠意思

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本的妹子果然都穿短裙

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

裏天滿天神橫丁

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鬧區中還出現傳統舊式溫泉澡堂

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又見ホルモン料理

大阪燒肉雙子ふたご台灣之前有

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必拍景點

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

 

沿途回車站搭車,拍了一些店家

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日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

日本超多家的Doutor coffee

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天橋筋商店街+天滿市場

離開日本當天在車站內,有買杯咖啡來喝

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天神橋筋商店街+天滿市場

 

元祿壽司

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LINE_ALBUM_20231227 大阪關西機場天滿市場_240106_13.jpg

 

逛過錦市場、黑門市場、心齋橋、道頓堀後,

天神橋筋商店街很長也很好逛

也是大阪在地人購買生活用品的好場所

藥妝店的部分商品有比較便宜,大家可以多比較

愛吃鰻魚的朋友,可以試試百年老店魚伊鰻魚飯~

 

日本大阪-魚伊鰻魚飯〖外帶〗天神橋筋商店街+天滿市場,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《 店家資訊 
 炭焼きうなぎの魚伊~ 天五店(天神橋筋五丁目)
• 官網 https://www.sumiyaki-unagi.com/
• +81 6-6882-3547
• 11:00~15:00 
• 17:00~21:00
• 大阪府大阪市北區天神橋5-5-5


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

日本大阪-章魚燒道樂WANAKA 〖たこ焼き道楽わなか〗~天四店 (天神橋筋四丁目)

 

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天滿市場 魚伊鰻魚飯 蒲燒鰻玉子燒 天神橋筋商店街 天神橋筋五丁目 天神橋筋五丁目美食 大阪美食2024 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭 chaoerh小昭日本
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