台茂又有新餐廳進駐，而且還是連續６年榮獲米其林必比登推薦的泰式炒河粉專賣，道地呈現泰國經典料理，雖然口味上有配合台灣人調的比較沒這麼重，但這家是真的好吃，泰式炒河粉真的很厲害，必點。
帕泰家Baan Phadthai 桃園台茂店｜交通位置
位於台茂購物中心5樓，消費可抵停車費。
店內裝潢很有質感，是比較低調的泰式風格
目前全台共有六家分店，喜歡泰式料理的可以參考 分店資訊
生意真的很好，我們也是排隊候位等了快一小時才吃到。
還有泰式飲料吧台區。
帕泰家Baan Phadthai 桃園台茂店｜MENU
年滿12歲以上，店內低消一人280元（不含服務費）
禁帶外食跟寵物（導盲犬除外）
用餐限時90分鐘，餐點價格需另加10%服務費
雖說大部分經典泰式料理這裡都有，但以泰式炒河粉為最專賣
我推薦必點泰式炒河粉，其他就看自己，至少我們點到的都無雷。
泰式檸檬茶/泰式奶茶/芒果水晶蘇打
無糖的選擇好少，但不得不說這家飲料好喝！真的不會很甜欸，一定有根據台灣人習慣去調整，因為正宗泰式飲料是很甜的。
我的泰式檸檬茶很滿意，茶味很顯，檸檬香氣也不輸。
椰香黃咖哩雞
有搭配可無限享用的香茅飯的椰香黃咖哩雞
雞肉很滑嫩，椰香黃咖哩吃起來奶辣奶辣的很濃郁。
這配飯吃真的超讚，雞肉給的也不少
而且實在太好吃了，每一滴醬汁都不想放過。
香茅飯也很特別，給寶寶吃也很捧場。
酸辣涼拌炭烤豬肉
這也超開胃的，酸酸辣辣的很爽口，炭烤豬肉也很好吃。
醬炒什錦鮮蔬
算是比較重口味的炒時蔬，但我喜歡。
蝦醬芥蘭
蝦醬味很重，偏鹹但尚可，還蠻好吃的。
鳥籠芋絲炸雞翅
這鳥籠好可愛，感覺炸雞翅都變豪華了。
不說還真不知道裡面藏有芋絲
不過這炸雞翅還真的好吃，別忘記吃芋絲喔。
炭烤沙嗲串
一定要搭配沙嗲專用沾醬一起吃喔
有花生香氣的沙嗲串最對味，太懷念了啦，好久沒吃了。
軟殼蟹炒河粉
河粉部分建議先吃原味，然後再加入辣粉根花生碎一起吃，風味更豐富。
這河粉真的很Q而且香，看起來軟滑但其實是有嚼勁的。
炸軟殼蟹怎麼可能不好吃啦，愛死。
醬烤雞腿炒河粉
不知道是不是醬烤雞腿太耗時，我這一盤很久才來，久到我都以為是不是被遺忘了XD。但還是得說等待很值得啦！因為這醬烤雞腿確實很香很入味，河粉也是很夠水準。
我們三個人吃了兩千多元，還要加10%服務費喔。
價格部分就很看人，至少我們是覺得挺好吃的，以泰式料理來說。
我們三個一致認為是可以再次回訪的餐廳，給推。
帕泰家Baan Phadthai 桃園台茂店
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓（台茂購物中心）
電話：03 3222966
時間：11:00–22:00
官網：帕泰家Baan Phadthai─連五年米其林必比登推薦餐廳。全台最美味的泰式料理餐廳。
線上訂位：BAAN PHADTHAI 帕泰家 桃園台茂店 | 立即訂位！inline 線上訂位預約
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