日月潭住宿多到令人眼花撩亂，有沒有推薦的好地方呢？今天就來介紹御朝渡假村，不但佔地廣達30,000坪，設施也十分完善，包括游泳池，山泉SPA，烤肉區，森林步道，會議室，露天吧台等。4~5月螢火蟲季大爆發，來御朝渡假村不但可以近距離接觸螢火蟲，還有美麗的花卉可欣賞，一泊二食最划算了！而且日月潭御朝渡假村房間數多達102間，有大樓也有小木屋房型，如果選擇小木屋入住，還能吸收到滿滿的芬多精呢！

御朝渡假村在哪裡？

御朝渡假村的前身就是大名鼎鼎的晶園渡假村，只是現在換了新團隊接手，御朝距離九族文化村很近，車程大約5分鐘

御朝渡假村交通方式

自行開車

【南下建議】 國道三號→國道六號→愛蘭交流道下→台14線→轉台21線至魚池鄉‧日月潭御朝渡假村

【北上建議】 國道三號→名間交流道下→台16線→台21線→轉台21線至魚池鄉‧日月潭御朝渡假村 國道三號→國道六號→愛蘭交流道下→台14線→台21線→日月潭→轉台21線至魚池鄉‧日月潭御朝渡假村

大眾交通工具

🚂：台中火車站下車後，步行五分鐘前往干城搭《台灣好行日月潭線》，【魚池站】或【九族站】下車

🚅：高鐵台中站下車後，前往一樓的5號出口處搭《台灣好行日月潭線》，【魚池站】或【九族站】下車

🚌：台灣好行干城站搭《台灣好行日月潭線》，【魚池站】或【九族站】下車，車程約1~1.5小時

🚗：御朝渡假村有提供免費接駁車，但須事先來電預約

台灣好行日月潭線資訊

行車路線圖

日月潭線假日時刻表

日月潭線平日時刻表

雖然有些小站沒有顯示，但御朝渡假村的【魚池站】確實是有停靠的，平均約半小時一班，前往台灣好行官網可查到最新時刻表

御朝渡假村環境介紹

這裡就是御朝渡假村的大門，前面還有二個藍色的布旗迎風飄搖，似乎正在歡迎住客的到來

入園後可看到御朝渡假村的主建築，總共有三層樓，房間都有自己的專屬陽台，前面就是停車場，辦理Check in入住手續也是在這裡

一進門的左手邊就有二隻可愛的大熊坐在鞦韆上，後面則是美麗的雕花旋轉樓梯，沿著樓梯往下可通往B1的會議室，往上則是通往不同的客房區

御朝渡假村最大特色就是各式各樣的小木屋，據說當初是花了好幾年的時間才慢慢蓋出如今的規模，左邊是國寶級的台灣檜木，右邊則是全部用檜木接榫，沒有用到一棵釘子的總統套房模型，也是御朝渡假村最大最昂貴的小木屋

接待櫃台在這裡，御朝渡假村的人都很親切，不但有問必答，還會跟你聊渡假村的特色和推薦鄰近景點，有問題可以盡量問他們，都能得到熱心協助喔！

我們被安排在園區後面的檜木家庭房，由於園區實在太大了，初來乍到還真的會走錯，幸好都有指示牌可以跟著方向走

入住唯一缺點是佔地遼闊，但沒有高爾夫球車可搭，必須自己拖著行李走去房間，對於我們這種懶人來說是小小的困擾

好在園區內有環繞的森林步道，沿途可欣賞不同花卉盛開的美景，比如左邊的藍花楹和右邊園區最多，但我不知道名字的白色小花

這裡還有各色的九重葛，雖然沒有我去彰化拍到的田中九重葛花牆那麼壯觀，但奼紫嫣紅也是十分美麗

可能適逢春季，御朝渡假村內的花朵紛紛盛開，趕快揪阿木在樹下合照，趁機留住春天的訊息

從主建築走到我們入住的這棟檜木小屋，至少需要5分鐘的步行時間，就不難想像園區的範圍有多大了！平常還好，要扛行李就比較辛苦

御朝渡假村房型介紹

我們的房間是檜木屋家庭房，剛好被安排在二樓，跟去年入住的金台灣山莊一樣，一進門就有滿滿的檜木香，還有二張擺在木地板上的大床，這樣的房型非常適合有小小孩的家庭入住，因為床型夠低，也不怕孩子摔倒，還方便他們爬上爬下

挑高的天花板空間舒適，住起來不會有侷促感，床的後方就是一片採光良好的窗戶，拉開窗簾就能看見園子內的各種植栽

趕緊坐在床上來張自拍照，瞧瞧我和媽媽的笑容，就可知道我們對御朝渡假村的房間很滿意

原本想拍張撩人的床上性感照，結果設定秒數太快，來不及反應，一不小心就變成了搞笑的仆街照

小木屋內的陳設走簡單樸素路線，左邊是茶几和小冰箱，右邊是開放式的掛衣架，牆角還有一盞捕蚊燈，夏天蚊蟲多時應該能派上用場

床的對面還有一個矮矮的化妝桌和小檯燈，旁邊的電視因山區收訊不好，媽媽說只能看老三台，反正我從來都不看電視，有沒有電視可看對我沒差，倒是WIFI訊號很強，能否上網這點才是我最在意的

木屋內的浴室也不奢華，沒有浴缸和乾濕分離，只有簡單的蓮蓬頭，好在熱水充足，因為實施綠色環保政策，備品只有沐浴乳和洗髮精，其他的牙膏牙刷和拖鞋等個人用品請自己帶

我們的小木屋拉開落地門就有一個專屬陽台和桌椅，坐在陽台上聊天看風景也相當愜意

御朝渡假村螢火蟲季

從4/1~5/10剛好是日月潭螢火蟲季，所以御朝渡假村也有推出生態導覽解說，住客可以免費參加，外來客需要$250的入園費，另外可加價$200訂購飯店提供的飯糰+茶葉蛋+日月潭紅茶的賞螢套餐

御朝渡假村的賞螢秘境就在這片靠近總統套房玉樹園旁邊的草地，傍晚7:00~9:00是螢火蟲密集出現期，在草叢中一閃一閃地，可真壯觀！尤其每逢4~5月的螢火蟲季，總有許多愛好攝影人士進來拍照，拿後面的木屋當背景，拍出來的螢火蟲照片每一幀都是佳作啊！

以前每次都把螢火蟲拍成鬼火的我，還特別在拍照前惡補了一堂專業攝影課，感謝假日農夫大哥不藏私的ˊ指導，今年我終於拍成功了🥳！

原來只要設定好參數值和時間，把手機調到「星軌模式」，再用自拍棒把手機架好，其他時間就讓螢火蟲自己去構圖，原來拍照就是把螢火蟲飛翔的軌跡一一記錄下來，最後就成了這麼美的畫面了

還是來看看拍照現場，伴隨青蛙叫聲的影片比較有臨場感👇

御朝渡假村早餐介紹

第二天在蟲鳴鳥叫聲中醒來，這就是住在這種大自然渡假村的魅力啊，睡飽飽後再精氣神十足地走到主建築這邊的餐廳來享用早餐，放眼望去，透明的落地窗外盡是一片綠意，沐浴著晨光吃早餐，多棒的享受啊！

沒想到它們的早餐就有供應湯麵DIY，有一大盤油麵讓人放進鍋裡自己煮，煮好後的麵再加上配料和調味料就是一碗熱騰騰的麵了

不過早上我比較喜歡吃清粥小菜，除了白粥，還有這些肉鬆和醬菜可以加，滿足我這個早餐偏愛稀飯的人

如果醬菜不夠吃，還有滷肉燥，熱狗，炒蛋和炸芋條，吃完了還會馬上補齊，這點挺不錯的

愛吃沙拉的也有洗淨的各種生菜可自行搭配，水果則是芭樂和小番茄二種

溫刀阿木吃素，所以他們也有準備素食菜餚，包括豆干和炒高麗菜等，讓吃素的媽媽也能吃得很開心

喜歡西式早餐的人可以自己烤土司＋果醬，飲料則有冰牛奶，熱奶茶和熱紅茶可選

用咖啡豆現打的咖啡機也有，右邊則是好喝的日月潭冰紅茶，飲料選擇倒是挺多的，可以滿足不同客人的需求

御朝渡假村設施介紹

御朝渡假村有一個面積不小的游泳池，像花瓣一樣由不同的圓組成，其中一個小圓是兒童泳池比較淺，其他地方至少都有120~140公分深

泳池邊還有露天吧台，座位還挺多的，在這裡可以辦池畔派對，烤肉或開趴都很合適

更衣室就在吧台後方，外面是滿滿的爬山虎點綴牆面，要不是上面有小小的紅色標示，也可能會走錯

更衣室內的陳設也很簡單，有二個淋浴間和三個廁所，維持得都相當乾淨；洗手台在外面，可惜沒有吹風機，必須自備，不然就得回房間清理

中午去的時候人潮不多，最後只剩我自己包場了，架起自拍棒拍得不亦樂乎也不錯

趁四下無人比較不尷尬，正好能拿新泳裝出來亮相，拍了好一會兒才下水游泳，山泉水很清涼，天氣熱時泡在池裡游泳最消暑了🏊🏽‍♀️

池畔還有遮陽椅和沙發，拍起來是不是很有在國外度假的感覺？來渡假就是應該感受這種遠離塵囂的舒適感，池畔日光浴最有度假的氛圍了

御朝渡假村也有這個山泉SPA，不過目前整修中暫不開放，看到這個頓覺十分可惜，不然就可以帶阿木來泡她喜歡的水療了

除了泳池之外，御朝渡假村的園區內也有木鞦韆和簡易的體能訓練設施，讓來此地的小朋友可以盡情放電嬉戲，徜徉在大自然的懷抱中

渡假村內的這個池塘也是我最喜歡的角落之一，不時有白鷺鷥飛過，好幾次我想拍照，可惜動作不夠快，都只能留下驚鴻一瞥的身影

御朝渡假村總統套房

這棟玉樹園就是御朝渡假村大名鼎鼎的總統套房，昨天晚上就是在旁邊的草地上拍螢火蟲，因為這邊光害最小！據說整棟木屋不但是用最高級的檜木建材，更厲害的是全都是接榫完成，沒有用到任何一根釘子，光從建造到完成就花了幾十年，難怪是他們的最大賣點

可惜因為總統套房推出破盤價，原價$88,000，目前推出一泊二食優惠專案，三天二夜只需$46,888，還不分平假日，一次可入住6人，平均一人才$4000！難怪搶購一空，每天都客滿，我們無法進入室內參觀，只能在外拍照乾過癮

玉樹園的專屬庭園內還擺了這套戶外桌椅，可以在樹下烤肉，再端過來這裡吃，因為他們也有供應紙箱烤雞的服務，可以提前一天預訂，再揪親朋好友一起在戶外野餐，多愜意啊！

總之御朝渡假村就像一個世外桃源，去年帶阿木去溪頭金台灣山莊，今年則跑來日月潭御朝渡假村渡假，二邊都有螢火蟲秘境，最適合這個季節來拜訪，提前帶阿木來這裡慶祝母親節是對的，果然我們母女倆都享受到了一個遠離塵囂的美好假期🥰

日月潭御朝渡假村 地址：55544南投縣魚池鄉大林村金天巷70-3號 電話：049-289-8740 傳真：049-289-8745 官網：http://www.weresort.com.tw/

御朝渡假村不開車也能到嗎? 可從台中火車站或台中高鐵站搭《台灣好行日月潭線》到魚池站下車，即可聯絡飯店免費接駁車 御朝渡假村是全新開幕的渡假村嗎？ 御朝渡假村的前身是晶園渡假村，現在由新的管理團隊接手