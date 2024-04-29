此食記為花見團子造訪「獨酌dokushaku小料理俱樂部」 (造訪日期 : 2024/04)



「獨酌dokushaku小料理俱樂部」中和餐酒館推薦

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獨酌dokushaku小料理俱樂部



地址 : 新北市中和區景安路53號

電話 : 02-2944-6677

時間 : 星期一 ~ 星期六 18:00–01:00 (星期日 休)



喜歡小酌兩杯的友人，本次邀約團子來到中和的「獨酌dokushaku小料理俱樂部」聚餐，店家位於景安路上，距離捷運景安市場站不遠，步行約7到8分即可抵達，交通很便利。「獨酌dokushaku小料理俱樂部」是一間以酒為主，餐為輔的餐廳，酒類品項很豐富，店家主要販售多種的日本清酒，也有生啤酒、奶酒、調酒等，用來搭配老闆的私房酒肴料理，是中永和知名的餐酒館，也是許多喜愛清酒的朋友的私房口袋名單。

店內全部為單人的吧台座位，處處以清酒酒瓶進行妝點，氛圍放鬆療癒，和傳統的居酒屋吵雜氣氛不太一樣，很適合個人小酌，或三五好友隨興聚會的地方，店家也有提供包場的服務，有需求的朋友也可以洽詢店家。

「獨酌dokushaku小料理俱樂部」的菜單很常更新，會寫在牆壁的小黑板上，食材皆為老闆親自挑選，自己把關食品安全。菜單會依據當天最新鮮時令的食材進行調整，很多餐點都很稀有，是外面不常見到的菜色，讓每次來的客人都有不同的驚喜，另外酒類非常多元，主要以清酒為主，還有果實酒、奶酒也都很強大。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

清酒神開

店家的清酒可選擇單杯或是整瓶酒，老闆推薦「神開」這款清酒給我們，老闆很大方，倒到盛切直接滿到溢出酒杯外。淺嚐一口「神開」淡雅的酒香瀰漫口中，醇香溫和，香郁順口，單喝或搭配料理品嚐都很適合。

芒果奶酒

「芒果奶酒」酒味不會太重，入口帶有牛乳、乳酸的口感，配上芒果酸甜滋味更顯加分，很適合女孩子品嚐。

紫蘇山藥

「紫蘇山藥」嚴選品質優良的山藥加上紫蘇進行調味，入口後山藥清爽脆口，酸香的紫蘇勾勒出山藥的鮮甜味美，是一道很開胃的精緻小點。

章魚青花筍醋味噌

「章魚青花筍醋味噌」使用醋味噌調味的章魚咬起來Q中帶勁，搭配上綠花椰菜、筍片交織出多層次的韻味，不同口感相互輝映，口口都讓我們驚艷不已。

唐揚雞塊

外表炸的金黃香酥的「唐揚雞塊」，咬起來嫩而不柴，充滿彈性，讓我們一塊接一塊，涮嘴無比。

炸雞翅

爆炒橫隔膜

店家人氣銷售第一名的「爆炒橫隔膜」嚴選台灣牛的橫隔膜部位，加上青蔥、蒜頭、洋蔥進行爆炒，牛肉呈現最軟嫩多汁的七分熟度，一口咬下帶來滿滿的牛肉彈鮮風味，我和朋友都超級喜歡，推薦必點的單品。

豬排三明治

「豬排三明治」現烤的吐司夾上厚實的豬排一拍即合，豬排入口後肉汁滿溢，鮮美嫩口，配上芥子醬讓美味更加乘。

金梭魚

少見的「金梭魚」我們當然要點來嚐嚐看，店家採用燒烤進行烹調，咀嚼後「金梭魚」肉質細膩鮮美，可以單吃或搭配胡椒鹽及檸檬汁享用，立刻展現不同的風味口感。

天使紅蝦紹興酒

「天使紅蝦紹興酒」天使紅蝦使用紹興酒醃製過，採用生食方式提供，蝦頭還特別經過炙燒添加香氣及風味，一口放入嘴中天使紅蝦甘甜無比，彈嫩肥美，這道是限定的菜色，有看到一定要點來嚐嚐看，團子個人非常推薦。

整體而言，團子覺得「獨酌dokushaku小料理俱樂部」很適合喜歡喝酒的朋友、或三五好友聚餐的好地方。店家清酒種類超級多，還有許多外面吃不到的特色酒肴料理！喜歡小酌放鬆的朋友，不妨晚間來這坐坐，享用美食品微醺。

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒



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