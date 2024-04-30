

最近某週日，一早送兒子去板橋練桌球後，問老婆想去那裡走走。她回我：「最近看到，有報導介紹桃園八德的〝大湳森林公園〞，說公園裡還有〝八塊厝民俗藝術村〞，想去看看...」

我：「〝八塊厝民俗藝術村〞，我知道啊！近兩年新的景點，最近有它的報導。森林公園內，還有一處〝兒童玩具圖書館〞，蠻特別的樣子，可以順道去看看。」

老婆：「我怎不知道，公園內還有〝兒童玩具圖書館〞，你怎會知道？」

我：「最近，有些報導〝八塊厝民俗藝術村〞時，會稍微帶到〝兒童玩具圖書館〞這名字，我覺得很好奇，就又上網查了一下。好像開3年了，之前我們都不知道，大概是我們女兒和兒子都這麼大了，它的一些報導，就沒太留意...」

說完，我滑手機查了一下網路地圖，然後接著說：「沒想到，從板橋開車去大湳森林公園，不到半小時！我們夠時間，去逛完整個森林公園，和裡面的兒童玩具圖書館，以及八塊厝民俗藝術村。下午來得及，趕回來板橋，接你兒子回家。那就去吧...」

上回介紹了〝兒童玩具圖書館〞，這回接著介紹〝八塊厝民俗藝術村〞囉～

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▲八德大湳森林公園，北側入口







▲八德大湳森林公園導覽地圖

這森林公園腹地廣大，

還有媲美首都森林公園的美稱。

不過公園腹地為長型，

加上北側停車場車位不多

且為公務車專用，

西南側停車場則在公園尾端。

如果單純只是想前往〝兒童玩具圖書館〞，

或〝八塊厝民俗藝術村〞，

建議開車可停大忠國小地下停車場，

步行距離相對縮短非常多。







▲大忠國小地下停車場

離大湳森林公園北側入口，

約不到5分鐘的步行時間。







▲進入北側入口後，為筆直的林蔭大道

直走約200公尺，

右側為〝兒童玩具圖書館〞。

若接著再往前，

直走不到50公尺距離的左側，

則是〝八塊厝民俗藝術村〞。







▲兒童玩具圖書館入口

這裡是桃園市的市立圖書館，

入口處寫著「不想長大，玩聚在一起」。

我們家的母女子三人，

也是像長不大的小朋友一樣喔～







▲兒童玩具圖書館，組圖

這結合了：知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等，

竟還可借來玩！

相當特別、也相當有趣。

很適合帶，

2~14歲的子女來玩，

尤其是不想在室外曬太陽，

或雨天無處去，

絕佳的免費親子景點喔～

上回遊記已介紹了，

本篇就不再多加說明，

有興趣了解更多的民眾們，

可見文末延伸閱讀，

會有其內文的連結。







▲八塊厝民俗藝術村

具傳統鄉下古厝味的入口～







▲八塊厝民俗藝術村，導覽圖（官網截圖）

園區裡，

主要分為：四大展館與中央廣場。

四大展館則分別是： 表演藝術館、 語言推廣館、民俗節慶館、工藝文創館







▲中央廣場，大紅燈籠高高掛

一踏入中央廣場，

就看到頭上，

高掛了四列大紅燈籠向後延伸，

加上兩旁仿古厝造型的紅瓦屋頂白牆矮房，

以及綠意盎然的高樹，

與藍天白雲相襯...。

一股悠閒舒適愜意感，

湧上心頭～







▲中央廣場，大紅燈籠下留影

拍起來美不美呢?!







▲中央廣場的裝置藝術「好戲登場」

將歌仔戲的武生、文生、花旦、淨角(花臉)、丑角，

以傳統紙雕的手法設計造型，

並製作成大型立體的藝術裝置。

這還頗有特色，

也和民俗藝術村相呼應。







▲中央廣場一隅

紅燈籠＋綠樹＋藍天白雲，

抬頭視角，

看起來都還蠻有韻味的。







▲各館展出主題

表演藝術館：搬戲看戲-鑼鼓聲裡的戲棚千秋

語言推廣館：說咱的話-台灣閩南語的說學逗唱

民俗節慶館：眾神庇佑-信仰文化的常民美學

工藝文創館：巧藝天工-傳統藝閣的經典創新

本期特展：尋找八德DNA-八德歷史人文特展（地點：表演藝術館）







▲中央廣場，假日市集







▲《表演藝術館》

搬戲看戲-鑼鼓聲裡的戲棚千秋







▲《表演藝術館》搬戲看戲，展區（局部）

包含了：南北管、皮影戲、傀儡戲、偶戲、歌仔戲等，

各劇種的實際道具或戲臺展出。







▲《表演藝術館》搬戲看戲，體感互動（偶戲）

陽明交大所開發的偶戲互動裝置作，

透過VR技術，

除人人皆可以體驗操偶外，

也可連結外部螢幕，

讓等候民眾可以看到操作實況。

也是本區的一亮點。







▲《表演藝術館》搬戲看戲，皮影戲

民眾可實際操作體會







▲《表演藝術館》搬戲看戲，傀儡戲







▲《表演藝術館》本期特展：尋找八德DNA

入口







▲本期特展：尋找八德DNA

八德歷史人文特展







▲尋找八德DNA，客家浣衣池







▲尋找八德DNA，大湳國際製片廠







▲尋找八德DNA，八德好食農







▲《語言推廣館》

說咱的話

本展館以語言地圖呈現桃園使用語言的概況







▲《語言推廣館》說咱的話

藉由生動的說學逗唱，

以及歇後語、答喙鼓、歌謠、唸歌仔、唐詩讀音、泉州漳州白話音等影音體驗，

呈現臺灣台語的豐美。







▲《民俗節慶館》

眾神庇佑-信仰文化的常民美學







▲《民俗節慶館》眾神庇佑

展區動靜並列，

呈現桃園寺院宮廟特色和節慶氛圍。







▲《工藝文創館》

巧藝天工-傳統藝閣的經典創新







▲《工藝文創館》，入口處的獅頭







▲《工藝文創館》巧藝天工-傳統藝閣的經典創新

數輛藝閣車展示







▲《工藝文創館》暖板凳食堂

此區包含了：文創商店、冰菓店、DIY區







▲《工藝文創館》暖板凳食堂

文創商店-捏麵人展區







▲文創商店-捏麵人展區-麵塑台灣

真是栩栩如生



成立於111年10月的「八塊厝民俗藝術村」，

位於佔地約 16.2 公頃，

有媲美首都森林公園稱號，

也是桃園市中，

最大都市綠洲公園 的「大湳森林公園」內。

其四棟主題展館，

為舊有營區館舍修復再利用，

外觀帶有閩式古厝的氣息。

園區內則包含，

語言推廣、工藝文創、民俗節慶、表演藝術、市集等。

這是近年在桃園市，

免費參觀的文化民俗新景點，

更是市民們，

假日不必跑遠的散步休閒好去處。

#在八塊厝民俗藝術村入口，

斜對面不到50公尺處，

還有同樣位於森林公園內的「兒童玩具圖書館」，

很適合帶小朋友來順道一逛喔~



【開放時間】09：00～17：00；週一休息

【地 址】桃園市八德區重慶街36-1號（大湳森林公園內）

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【延伸閱讀】

◎﹝桃園市八德﹞兒童玩具圖書館 藏在森林公園內，知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等結合的市立兒童玩具圖書館

◎﹝桃園市八德﹞力行街無名早點 在地人才知，不起眼又沒店名的數十多年傳統早點店，藏著超厚Q、超好吃，且有著濃厚古早味的粉漿蛋餅

◎﹝桃園市八德﹞阿琴蚵嗲 表皮極酥香脆，每口都吃得到蚵鮮肥美且竟還包入肉片，隱身在鐵皮屋工業區的人氣炸蚵嗲

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◎﹝桃園市八德﹞落羽松森林 有如北國風情畫作般絕美的落羽松森林

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