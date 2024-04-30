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最近每天都在工程現場忙，不是在戶外頂著烈日拉線放線就是在悶熱的廠區裡滿頭大汗地裝器材，這時最能安慰自己的就是收工後來一杯保力……不對啦！是跟同事一起吃個熱炒喝杯冰冰涼涼的啤酒啦！！！

這家蝦咪挖蚵就超適合朋友同事一起來聚餐，除了450給你鮮蚵白蝦吃到飽，還有299的柏克金生啤暢飲呢～我在龍潭的朋友說蝦咪挖蚵換了一位新的大廚，菜單也更新不少～同學們快來嚐鮮吧！

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桃園市龍潭區五福街193號 請點我開始蝦咪挖蚵導航

17:00～22:30，每週二公休～若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

蝦咪挖蚵消費模式

成人 ：450元，兒童身高未滿120cm ： 200元，兒童身高超過120cm ： 450元

不收服務費，用餐時間 ：120分鐘

停車資訊：店家自備停車場！注意喔停車場在後面～但停完車可以從旁邊直接走到店裡不用再繞一圈喔。

店家環境介紹

面對餐廳的左手邊有個帶位處，請到這裡跟現場人員說一下人數再由他們來帶位～吃完飯再到後面的結帳櫃檯結帳。

左側是個頗大的半開放式用餐區，才剛營業不久就有好幾桌客人來啦。

牆上都有貼這個用餐須知，這裡用餐時間限定是兩個小時，在剩下30分鐘的時候會有人員提醒～

當然也可以坐在裡面～空間都是十分寬敞的呢。

右前方還有一個小小的包廂喔，想要在包廂用餐的話請記得要先預訂。

來到烤肉跟熱炒店，好像必不可少的就是啤酒了對吧！！！冰箱裡有著多種品啤的啤酒任君挑選喔！BUT！不管怎樣都要記得

喝酒不開車開車不喝酒！而且飲酒過量有害健康！

然後除了冰箱裡的酒類之外啊，旁邊竟然還有一台柏克金的生啤酒機！！！（激動

一個人299元就可以兩個小時無限暢飲耶～海量的同學們可以參考這個喔！！！說句實在話，我不是個嗜酒的人，但是在經過一整天汗流浹背的工作後，能豪邁地來上一杯冰涼的生啤酒真是太享受了，但是！！！！要注意啊～

喝酒不開車開車不喝酒！而且飲酒過量有害健康！

然後這裡則是餐具以及調味料等等的自助區，還有白飯可以弄個豬油拌飯來吃吃呢～

烤蝦烤蚵仔也可以加一點這個調好的芥末醬，味道也非常的搭。

而且冰櫃裡的冰淇淋跟各式冰棒都是無限吃！！！當然啦還是要請大家注意一下不要浪費食材喔。

蝦咪挖蚵菜單

跟大家再說明一下這裡的收費方式啊，一個大人是450元然後可以烤鮮蚵以及烤白蝦吃到飽！兒童（120公分以下）則是一個人收200元。當然熱炒算單點是另外計費的，酒類跟飲料也是唷。

餐點介紹

烤鮮蚵（無限點！）

哈哈哈，這盆蚵仔看起來是不是超有氣勢呢？？？不過這個是我們為了拍照拜託大哥幫我們把兩三份裝在一起啦～正常點餐一次是上一份喔。反正這裡是吃到飽，點一次烤一回吃完再點就是了，一次要求店家上好幾份也擔心會不會食材在桌上放太久而不新鮮喔。

不知道蚵仔烤熱了沒嗎？送上桌的鮮蚵都是剛從東石直送的新鮮蚵仔，放上烤網後只要烤到蚵仔的表面乾了就可以吃囉！對了對了，記得先到自助區準備好等等剥蚵仔的工具喔！沒剥過蚵仔也應該在電視上看過人家剥吧？（歪頭），負責剥蚵仔的人務必先戴上手套不然怕會被燙到，再拿一枝錐子從蚵殼的接合處翹開來！

就由東港盃剥蚵仔比賽得到參加獎的我來幫大家烤蚵仔吧！（謎之音：有這麼奇妙的比賽？？？）新鮮又飽滿的蚵仔可以吃啦！！！除了直接吃原味以外也推薦加一點店家準備的芥末醬來吃。

其實我以前都以為烤蚵仔一定要烤到它的殼中間打開才算烤熟，但大哥說其實烤到表面乾就可以吃了！烤太久怕會裡面的湯汁都烤乾那吃起來滋味也就不好囉。

烤白蝦（無限點！）

白蝦也是吃到飽的，這也是一份的量啦吃完再點就對了。新鮮的白蝦烤好的肉質非常的Q彈鮮甜呢。

然後如果真的很閒的話啊，還可以自己去弄一碗豬油拌飯來然後再放上剛烤好的蚵仔跟白蝦，做成一碗獨一無二的＂蝦咪挖蚵之山珍海味拌飯＂喔！（笑翻

熱炒品項

鹽烤海吳郭魚：420元

海吳郭魚的特色就是比起一般的淡水吳郭魚肉質更加的細緻，口感更好，重點是沒有土味喔喔喔！這裡的鹽烤海吳郭魚看起來沒加什麼多的調味，但吃起來滋味超鮮美的！為什麼呢？同學們在吃的時候不知道有沒有注意到啊～

要吃這個鹽烤魚就拿兩支夾子直接把皮剥開就好，看到了嗎？原來廚師在處理好的魚肚子裡面塞進蒜頭等等的調味料，難怪魚肉不只細緻吃起來更是好吃呢。

泰式拌海鮮：280元

非常適合夏天吃的一道料理，新鮮的各式海鮮佐以酸甜開胃的泰式醬汁非常的美味呢。

鹽酥龍珠：220元

這道菜剛上桌的時候我還回頭問說是誰點了炸貢丸！！？？這龍珠也太大顆了吧！第一次吃到這麼大顆的龍珠，口感很不錯。

港式油雞腿：220元

主廚新菜色之港式蔥油醬再加上清爽的醃蘿蔔，口味上意外地非常合拍！而且雞腿肉的肉質很不錯，尤其個人超愛吃那個雞皮的～Ｑ彈Ｑ彈的很棒。

黑胡椒牛肉串：4串190元

烤串也是新主廚開發的餐點品項，目前一共有黑胡椒牛肉，烤豬肉串以及孜然羊肉串三種烤串。牛肉的肉質挺不錯的，鮮嫩多汁帶著恰到好處的咬勁！剛上桌的時候香氣四溢～

孜然羊肉串：4串190元

雖然我最愛吃的是牛肉串，但這裡的孜然羊肉串也很不錯喔！因為孜然那種芳香濃冽的香氣不只可以去除羊肉那種特有的膻味，而且可以去除油膩感。

豬肉串：4串190元

剁椒炸蛋：150元

主廚說有炸蛋料理！我很喜歡這種用大鍋熱油炸出來的炸蛋！因為蛋白的部份啊口感比起一般的煎蛋或荷包蛋多出一種特別的豐厚爽脆，再吃一口蛋黃的濃郁香醇，非常的美味喔！尤其淋上特製的酸辣醬汁再撒上大把的新鮮辣椒～這個剁椒炸蛋香香辣辣地挺下飯。

蒜苗炒鯊魚：220元

鯊魚肉其實是一種很不好處理的食材，如果退冰的過程沒處理好的話會有種強烈的氣味所以一般吃到的都是經過燻製的鯊魚煙。但主廚的這道蒜苗炒鯊魚非常美味，可以吃到口感軟綿微Q的魚肉呢！

虱目魚肚：220元

店裡用的是無刺虱目魚肚，料理這個魚肚全憑真功夫！油脂豐富而且肉質鮮嫩的虱目魚肚絕對是老饕的最愛，尤其是魚腹的那一層豐厚油脂更是美味啊……咦咦咦？我怎麼低頭找一下筷子就只剩魚肉而已？我點的魚肚呢？？？（怒吼

拔絲地瓜：150元

嗯……如果硬要我選一道最愛我驚豔的料理的話，我會把票投給這道拔絲地瓜！我對於拔絲地瓜的刻板印象是炸好的地瓜條沾滿了厚厚脆脆硬硬的糖衣，吃起來感覺外層的糖衣有點硬…都不知道我是在吃地瓜還是在吃外層厚厚的糖啦。但是蝦咪挖蚵的拔絲地瓜超讚！剛起鍋的金黃地瓜只裹上薄薄的一層糖，不只吃得到剛炸好的地瓜那種鬆軟，也能品味到外層糖衣的微脆，整體來說是一種美味與口感的平衡！

夏夜裡呼朋引伴來蝦咪挖蚵吃飯聊天小酌，用鮮蚵白蝦熱炒美食來犒賞上班辛苦的自己，用微醺來洗滌一天的疲累～真的是一大樂事呢！但重點重點重點！

喝酒不開車開車不喝酒！飲酒過量有害健康！要小酌請自備指定駕駛或是請櫃檯人員幫你叫代駕！

店家/景點資訊

店家名稱：蝦咪挖蚵（鮮蚵白蝦吃到飽）

所在地址：臺灣桃園市龍潭區五福街193號

營業時間：日 一 三 四 五 六 17:00-22:30

店家電話：034808787

評價：★★★★★

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