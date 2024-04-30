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養心茶樓蔬食飲茶 用葷食味蕾打造美味的蔬食料理餐廳 捷運松江南京站美食 - Maji食尚旅圖

2024-04-30 20:18:00 Christine Chang 人氣：111
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窩客好文

Christine Chang

發表篇數：178篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：養心茶樓蔬食飲茶
phone02-2542-8828
place台北市中山區松江路128號2樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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台北市第一家全蔬食港式飲茶主題餐廳 – 【 養心茶樓 蔬食飲茶 】，來自好友造訪多次的推薦。帶領著姊妹淘們享用風味獨特色香味俱全的美味餐點。從午餐吃到下午茶，歡樂的美食小聚，創造無限的美味回憶。

營業資訊

  • 養心茶樓 蔬食飲茶
  • 評分： / 4.3
  • 地址：104台灣台北市中山區松江路128號( 地圖 )
  • 電話：02 2542 8828
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,
    星期二: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,
    星期三: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,
    星期四: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,
    星期五: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,
    星期六: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:30,
    星期日: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:30
  • 官網FBIG
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通位置 :

搭乘捷運松山新店線或中和新蘆線至松江南京站 8號出口旁，往左手邊走道上二樓即抵達。

經過一樓【 養心茶樓 蔬食飲茶 的旗下品牌【 NOZOMI 】西點烘焙店旁走道，有電梯和樓梯通往餐廳，品嘗多樣化的蔬食料理。

如何預約訂位

平日的餐廳人潮滿滿座無虛位，感謝好友的電話預約。

預約方式可用網路預約訂位，超過 8 人的訂位，請使用電話預約 02-2542-8828，或加入養心茶樓官方Line (@yangshin)。

餐桌上擺放著集合港式點心、燒烤、熱炒在一本厚重的精裝菜單本和簡易版摺頁式菜單、寵愛媽咪的母親節宴席菜單、端午佳節的香粽型錄。

入會好禮優惠

掃描 Qcode  綁定 Line 會員免費加入成為初心會員，消費滿 1000 元贈送的入會好禮 ，享有 1 包 25 g包裝的大白毫茉莉香片，據說這是【 養心茶樓 蔬食飲茶 餐廳的人氣茶品。吃好食帶好禮，很不錯的生活小確幸。

菜單介紹

午晚餐的菜單和下午餐的選項略有不同，有單選和套餐點選方式。大致類型分為人氣料理涼拌開胃經典火侯創意功夫天然真味豆腐鮮蔬麵飯湯品蔬食港點桌菜宴席

下午茶每人低消 200 元。另加一成服務費。

 

【  養心茶樓 蔬食飲茶  禁帶外食及寵物，導盲犬除外。

結束例行的空腹抽血檢查，飢腸轆轆來參加午餐聚會，美味上桌讓人食指大動，拍照美食的儀式感早就拋在腦後。印象深刻的是人氣料理的蘿蔔絲酥餅，熱熱地吃，酥脆的外層，鮮甜含著湯汁的蘿蔔絲餡。好吃可口滿意度百分百。蟲草花腸粉是港式點心的特色小吃。晶瑩剔透的軟 Q腸粉外皮，包裹有著炸油條般地的酥脆拉花米網、洋地瓜丁、杏鮑菇和黃色蟲草花的內餡，整體口感層次很豐富，細緻清爽可口的料理，這兩道是個人喜愛並推薦的餐點。

※ 菜單內容變動調整請依【  養心茶樓 蔬食飲茶  官網 或現場菜單公布為主※

下午茶 餐點分享

棗泥鍋餅 98 元

外皮薄脆，香甜內餡，金黃表皮灑滿了白芝麻，充滿鍋氣的香酥甜餅，嗜甜食者的最愛，對我而言淺嚐即止，趁熱品味好吃但略感甜膩。

爆漿芝麻球 108元

外皮脆彈滿溢的芝麻內餡，濃郁的芝麻香氣，對於芝麻的愛好者真的是抵擋不住的誘惑。扎實細緻的口感，輕輕咬下就有爆漿的快感，燙口又多汁的芝麻餡，讓人倍感幸福的美味餐點。

法式烤布蕾 138元 (一份三個)

綿密滑嫩般的蛋奶餡口感如蛋奶凍，脆口的焦糖表層莓果和橙皮點綴其中，果酸襯托微苦滋味，冰涼濃郁的蛋香味在口中化開，適合配個咖啡的下午茶甜點。

西杏山藥捲 128 元

結合猴頭菇和山藥在芋泥內餡中，表層舖滿金黃酥脆的杏仁脆片，原味不沾醬汁，卡滋卡滋的層次豐富口感，香鹹清爽的風味。想加點甜，搭配冰梅醬汁也好吃。

脆米XO 炒糕 280 元

芋頭粿以獨家配方的XO醬爆炒加入爽脆的鍋粑脆米香，鹹香辣層次分明，濃郁的醬香，是配飯的好料理。但似乎不太適合下午茶的餐點。

橙汁芋蓮藕  280 元

這道橙汁芋蓮藕，酸香甜美的好滋味。帶點脆度的清甜蓮藕和綿密的芋泥，外層裹覆著橙汁佐料 。平凡食材的創意美味，我喜歡 。

黃金流沙包 138 元

吃太飽了!冷卻後的黃金流沙包就遜色了。包子皮沒有熱騰時的鬆軟細緻，但流瀉而出的金黃流沙內餡依舊香濃滑順奶香四溢。

結語

【養心茶樓 蔬食飲茶是一家用葷食味蕾打造多元化的蔬食料理餐廳，非常適合多人聚餐、家族團聚的好去處。也是很多老饕吃貨的首選推薦。但若想安靜用餐不容易，用餐環境略顯吵雜。

從午餐吃到下午茶，五人採單點餐食每人平均花費六百餘元，真的超值划算。

 

 



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