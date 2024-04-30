台北市第一家全蔬食港式飲茶主題餐廳 – 【 養心茶樓 蔬食飲茶 】，來自好友造訪多次的推薦。帶領著姊妹淘們享用風味獨特色香味俱全的美味餐點。從午餐吃到下午茶，歡樂的美食小聚，創造無限的美味回憶。

營業資訊

養心茶樓 蔬食飲茶

評分： / 4.3

地址：104台灣台北市中山區松江路128號( 地圖 )

電話：02 2542 8828

營業時間

星期一: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,

星期二: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,

星期三: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,

星期四: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,

星期五: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30,

星期六: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:30,

星期日: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:30

星期一: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 14:20, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:30, 星期日: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通位置 :

搭乘捷運松山新店線或中和新蘆線至松江南京站 8號出口旁，往左手邊走道上二樓即抵達。

經過一樓【 養心茶樓 蔬食飲茶 】的旗下品牌【 NOZOMI 】西點烘焙店旁走道，有電梯和樓梯通往餐廳，品嘗多樣化的蔬食料理。

如何預約訂位

平日的餐廳人潮滿滿座無虛位，感謝好友的電話預約。

預約方式可用網路預約訂位，超過 8 人的訂位，請使用電話預約 02-2542-8828，或加入養心茶樓官方Line (@yangshin)。

餐桌上擺放著集合港式點心、燒烤、熱炒在一本厚重的精裝菜單本和簡易版摺頁式菜單、寵愛媽咪的母親節宴席菜單、端午佳節的香粽型錄。

入會好禮優惠

掃描 Qcode 綁定 Line 會員免費加入成為初心會員，消費滿 1000 元贈送的入會好禮 ，享有 1 包 25 g包裝的大白毫茉莉香片，據說這是【 養心茶樓 蔬食飲茶 】餐廳的人氣茶品。吃好食帶好禮，很不錯的生活小確幸。

菜單介紹

午晚餐的菜單和下午餐的選項略有不同，有單選和套餐點選方式。大致類型分為人氣料理、涼拌開胃、經典火侯、創意功夫、天然真味、豆腐鮮蔬、麵飯湯品、蔬食港點、桌菜宴席。

下午茶每人低消 200 元。另加一成服務費。

【 養心茶樓 蔬食飲茶 】禁帶外食及寵物，導盲犬除外。

結束例行的空腹抽血檢查，飢腸轆轆來參加午餐聚會，美味上桌讓人食指大動，拍照美食的儀式感早就拋在腦後。印象深刻的是人氣料理的蘿蔔絲酥餅，熱熱地吃，酥脆的外層，鮮甜含著湯汁的蘿蔔絲餡。好吃可口滿意度百分百。蟲草花腸粉是港式點心的特色小吃。晶瑩剔透的軟 Q腸粉外皮，包裹有著炸油條般地的酥脆拉花米網、洋地瓜丁、杏鮑菇和黃色蟲草花的內餡，整體口感層次很豐富，細緻清爽可口的料理，這兩道是個人喜愛並推薦的餐點。

※ 菜單內容變動調整請依【 養心茶樓 蔬食飲茶 】官網 或現場菜單公布為主※

下午茶 餐點分享

棗泥鍋餅 98 元

外皮薄脆，香甜內餡，金黃表皮灑滿了白芝麻，充滿鍋氣的香酥甜餅，嗜甜食者的最愛，對我而言淺嚐即止，趁熱品味好吃但略感甜膩。

爆漿芝麻球 108元

外皮脆彈滿溢的芝麻內餡，濃郁的芝麻香氣，對於芝麻的愛好者真的是抵擋不住的誘惑。扎實細緻的口感，輕輕咬下就有爆漿的快感，燙口又多汁的芝麻餡，讓人倍感幸福的美味餐點。

法式烤布蕾 138元 (一份三個)

綿密滑嫩般的蛋奶餡口感如蛋奶凍，脆口的焦糖表層莓果和橙皮點綴其中，果酸襯托微苦滋味，冰涼濃郁的蛋香味在口中化開，適合配個咖啡的下午茶甜點。

西杏山藥捲 128 元

結合猴頭菇和山藥在芋泥內餡中，表層舖滿金黃酥脆的杏仁脆片，原味不沾醬汁，卡滋卡滋的層次豐富口感，香鹹清爽的風味。想加點甜，搭配冰梅醬汁也好吃。

脆米XO 炒糕 280 元

芋頭粿以獨家配方的XO醬爆炒加入爽脆的鍋粑脆米香，鹹香辣層次分明，濃郁的醬香，是配飯的好料理。但似乎不太適合下午茶的餐點。

橙汁芋蓮藕 280 元

這道橙汁芋蓮藕，酸香甜美的好滋味。帶點脆度的清甜蓮藕和綿密的芋泥，外層裹覆著橙汁佐料 。平凡食材的創意美味，我喜歡 。

黃金流沙包 138 元

吃太飽了!冷卻後的黃金流沙包就遜色了。包子皮沒有熱騰時的鬆軟細緻，但流瀉而出的金黃流沙內餡依舊香濃滑順奶香四溢。

結語

【養心茶樓 蔬食飲茶】是一家用葷食味蕾打造多元化的蔬食料理餐廳，非常適合多人聚餐、家族團聚的好去處。也是很多老饕吃貨的首選推薦。但若想安靜用餐不容易，用餐環境略顯吵雜。

從午餐吃到下午茶，五人採單點餐食每人平均花費六百餘元，真的超值划算。