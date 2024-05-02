台南市學甲展藝創作工坊，2024年5月1日~6月10日，假台南市北門區三寮灣東隆宮舉辦「五虎迎賓 傳統糊紙、彩繪藝術聯展」，由二位傳藝師傅糊紙藝術大師吳文進與傳藝畫師廖慶章率領承襲者展出成果作品，完美呈現傳統工藝「糊紙與彩繪共舞之美」。



五虎迎賓 傳統糊紙、彩繪藝術聯展

展覽日期：113年5月1日 ~ 6月10日

展覽地點：台南市北門三寮灣東隆宮文化中心一樓展館

傳統糊紙工藝，以竹與紙糊貼合而成的工藝品，成品絕大多數是擬真的具象工藝，婚喪喜慶各種場合都適合，多數用在傳統宗教禮俗祭儀上，又稱紙糊、紙扎紮。

虎爺



龍首鳳尾 - 蜈蚣公



傳統避邪物「劍獅」多見於台南安平地區，為當地傳統民宅門簷及照壁上常見的裝飾品和厭勝品。劍獅都放置於屋外避邪鎮煞，因此傳統材質以瓷器、木石雕塑較能耐風雨，糊紙的劍獅是糊紙藝術大師吳文進的首次嘗試，沒有骨架的紙塑劍獅，為增加其立體感，用土紙糊了十九層。



傳統糊紙工藝主要工序有骨架、粗胚、塑形、圓胚以及上色等五大工序。



祥獅一對，請仔細觀察，那一隻是公的？那一隻是母的？



傳統彩繪是一種古老的藝術和工藝技術，通常應用於保護傳統建築的木構或壁體上。這種技術的目的不僅僅是美化建築，更重要的是保護建築材料，延長建築的壽命，並傳承當地的文化和藝術。主要的上色技法有化色、疊色及搭色等三種。



三寮灣東隆宮文化中心館藏非常豐富，一樓的「宋江館」一座立體模型「宋江陣」藝陣展示，長長的 36人蜈蚣陣式，由旗 (頭旗)、斧 (雙斧) 分別引導，陣員左右分列一字排開，兵器相向架成拱門形狀生動逼真。



三樓的王爺信仰文物館是台灣唯一的王爺信仰主題館，館內大量蒐集有關早期王爺信仰的文獻資料，最大特色是邀請雕刻家把王爺遶境的文、武陣頭隊伍，包括報馬仔、路關牌、頭燈、蜈蚣陣、鬥牛陣、車鼓陣、布馬陣、北管陣、南管陣、高蹺陣、牛犁陣、龍陣、獅陣、十二婆者陣等陣頭樣式，用樟木雕刻保存下來。



36節的「蜈蚣陣」，由於此陣頭為龍頭鳳尾，又稱「百足真人陣」，此陣頭由 36位適齡孩童扮為歷史人物，以人力扛抬非常壯觀。



雕刻物件，每尊人物表情生動、活潑，對照文字解說，能讓遊客體驗當時民間流傳的各式陣頭熱鬧表演的情景。



四樓有水滸英雄館與禮俗文物館，其中水滸英雄館是東隆宮文化中心的另一項特色，館內「水滸傳」中梁山泊 108條好漢的陶塑人像是禮聘舉世聞名之廣東石灣陶藝廠，耗時三年始製作完成，為全台唯一全套梁山人馬的石灣陶塑像，是非常難得一見的民俗藝術作品。



你可知道水滸傳中的梁山泊 108條好漢，其中有三位是女性？分別是母大蟲顧大嫂、母夜叉孫二娘與一丈青扈三娘 (照片：左起)。



三寮灣東隆宮，主祀李府千歲、溫府千歲、吳府千歲、保生大帝、池府千歲，一座傳統閩南式廟宇建築，格局恢弘秀麗精緻典雅，是溪底派閩南式大木匠師王錦木所精心設計。



三寮灣東隆宮集廟宇建築名家經典傑作，有葉進祿、葉進益的廟脊剪黏，潘麗水的門神彩繪，李漢卿、林梧桐的堵頭彩繪，蘇水欽的木雕，並在 2023年底獲得台南市政府「宮廟博物館」認證。



三寮灣東隆宮以溫府千歲為主神之一，有三年一科 (次) 的「送王船」習俗，宮內有二艘接受信眾膜拜永駐宮內的王船，一艘位於後殿的「永祀溫王船」，是由信徒捐獻全國唯一的銅鑄王船，另一艘則是停放在王船塢的木製王船。永祀溫王船，全台唯一的泉州式古帆船，水手、船舍雕工精細，人物造型神態活現，深具民俗藝術價值。



送王船具有兩種意義，其一為送溫府千歲，其二則為送瘟神，而三寮灣東隆宮屬於前者。王船的材質主要有木造與紙糊兩種類型，而因為東隆宮是送溫府千歲，所以其王船必須木製。而送王船也有兩種方式：遊天河 (焚化) 與遊地河 (流放)，東隆宮便是採用遊天河。



遊客可走上木棧道，近距離觀賞王船的精湛工藝與內部結構。三寮灣東隆宮這艘王船目前是全國最大的一艘木雕王船，樓高三層、三桅風帆，王船內擺設、完全仿效明鄭時代的規模，船上有輪索、纜繩、官艙、廳房、臥舖、大砲、戰馬、小舟，甚至也有人在下象棋。



將船錨放在盛水的鐵盆中，象徵王船已出廠進港。



台南市北門三寮灣東隆宮

地址：台南市北門區三光里95號

電話：06 785013506 / 06 7850355 (文化中心)

文化中心開放時間：週二至週日，早上8時30分至下午4時30分 (中午11:30～13:00休息)， 週一休館。

文化中心門票：清潔費100元/人

官網：http://www.donglonglv.com.tw/

公共交通：台鐵可搭至新營、善化或台南站，再轉乘大台南公車 (新營為棕幹線、善化為橘幹線、台南則為藍幹線) 至佳里站，佳里站轉 (藍3) 往蘆竹溝，三寮灣站下車 (班次少，請注意)。

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