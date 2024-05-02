旗山首間頂級燒肉店 東明川日式燒肉，燒肉套餐、和牛套餐、大口吃燒肉推薦

不用跑太遠就可以在旗山吃到燒烤

老闆本身是旗山人，回饋鄉民開了這間 東明川日式燒肉

讓在地人不用跑到市區就可以吃到優質燒肉、頂級燒肉

推出了燒肉套餐、亦可單點，提供舒適用餐環境

來旗山旅遊也可以約朋友帶家人一起來吃燒肉美食

5月歡慶母親節，帶家人一起來聚餐吃燒肉

只要出示尼力文章，就免費招待一盤豬梅花

東明川日式燒肉 旗山燒肉 旗山美食

位置：高雄市旗山區中華路582號

營業時間：11:00~14:00、17:30~21:00

電話號碼：07 662 3023

旗山終於厲害的燒肉店了，就在中華路上，停車很便利，離旗山老街只要2分鐘

對面就有刷一整排的停車格，聚餐便利又好停車

擁有寬敞舒適用餐環境，家庭聚餐、學生聚餐、商務聚會都很推薦

東明川日式燒肉提供雙人套餐、三人套餐，還可以吃到日本宮崎和牛

像很多學生來用餐都點相撲雙人套餐，很超值又能吃飽

饕客都會專程來吃日本宮崎和牛

店家為了開燒肉店還專程到日本宮崎產地觀摩，了解飼養的方式、認識和牛

挑選中高頂級的日本宮崎燒肉，不僅不用飛日本，旗山民眾也不用奔波跑市區

在旗山當地就可以吃到日本和牛燒肉

東明川日式燒肉對食材很要求，使用溫體雞肉、溫體松阪豬

還提供活體急速的波士頓龍蝦、日本鱈場蟹

簡單吃一頓、帶家人聚餐吃大餐，都能選擇 東明川日式燒肉

套餐都會搭配精緻手工小菜，每季都會隨機供應

燒肉都可以搭配油蔥、生洋蔥一起大口享用

當天吃到手做韓式泡菜，搭配豬肉燒肉更好吃

開胃的鮮蔬沙拉

連燒肉醬都是引進日本醬料，自家熬煮調配過

讓炙燒過的燒肉更加美味

套餐都會附贈丼飯，可選牛肉丼飯或豬肉丼飯

兩人套餐就可以選兩份丼飯、三人套餐就有三份丼飯，都可挑選自己愛的口味(豬肉/牛肉)

牛肉丼飯

壽喜燒丼飯也都是自家特製的壽喜燒醬燉煮

釋放出牛肉的嫩度與香氣，搭配壽司米有夠美味、甘甜順口

可以搭配嫩薑解膩又提出香氣

肉品都是現點現切，可以選擇鹽燒或醬燒

鹽燒就是撒上特製鹽，醬燒會刷上特製醬汁滋潤燒肉

肉品都是現點現切，會依序出餐

金牌牛五花、霜降牛肉

肉品都是精心挑選，新鮮供應、吃原塊肉的鮮甜滋味

可以挑選鹽燒、醬燒，我們都是點鹽燒，烤過沾上店家特製日式燒肉醬超美味

金牌牛五花油花很豐富，烤到金黃焦脆很好吃

霜降牛肉油花細膩，我喜歡吃5~6分熟度，搭配洋蔥、蔥鹽增加香氣

特選松板豬、嚴選豬五花、嚴選豬梅花

都是使用台灣豬，帶出新鮮滋味無豬肉腥味

店家對肉品很要求，雖然成本高也要提供優質肉品讓民眾大口享用

松阪豬也是溫體肉，保有細嫩油花、烤到金黃酥脆最好吃

來旗山老街不僅有在地小吃，跟朋友家人吃飯相聚也能吃燒肉

旗山燒肉就來吃這間 東明川日式燒肉，離老街大概2分鐘而已，聚餐推薦

醬燒雞腿肉、煙燻德國香腸

雞腿肉都是溫體肉，自家調味醃製，烤過保有雞肉新鮮滋味

海鮮拼盤

大鮮蝦、阿根廷魷魚、鹽漬挪威鯖魚、深海九孔鮑魚、日本扇貝

推薦可以直接點海陸套餐，就可享用優質燒肉、美味海鮮

可以另外加點每日精選湯品，加購50元

湯品都是隨機供應，主廚使用新鮮食材燉煮

當天喝到日式味噌湯，滿滿料還有豬肉

和牛套餐可以享用到日本宮崎和牛

和牛會有有專人代烤，亦可自行烤

帶有厚度、油花細膩，不用跑市區就可以吃到日本宮崎和牛

來過的饕客，也會直接來店鋪買和牛肉自行回家料理

旗山老街也有燒肉店了，首間頂級燒肉店

日式燒肉就是想用元塊肉的鮮味，搭配特製燒肉醬引出層次香氣

霜降牛肉烤到油脂逼出來，帶有焦香

光是吃原味就能感受到牛肉香甜度

搭配特製油蔥提出鹹香，又是不同層次燒肉香氣

不吃牛也沒關係，這裡的豬肉也很精選過的

嚴選梅花豬，逼出油脂~烤到金黃焦脆

沾一點日式燒肉醬提味就很好吃

嚴選豬五花，油脂會比較多，可以稍微烤到把油脂逼出來滋潤豬肉

咬下焦香帶出豬肉嫩度、甜味

套餐都會有包肉生菜

可以吃到韓式燒肉風味，搭配手工特製的韓式泡菜，正點開胃帶韓式酸辣滋味

金牌牛五花也超好吃

把油花烤到焦香酥脆，沾上日式醬油帶出甘甜

配上洋蔥解膩、蔥鹽提味

使用溫體雞肉，鮮嫩好吃

獨門醃製過調味，提出香氣不會掩蓋掉雞肉本身甜味鮮度

和牛套餐就可以享用到日本A5宮崎和牛

細緻的油花紋，口感厚實多汁

日本宮崎和牛 翼板牛(日本A5 厚切特選霜降和牛)

和牛會有專屬代烤，等到上面有血水，再稍微等5~10秒即可翻面稍微炙燒馬上夾起

和牛就是要吃油花，建議點一碗白飯搭配一起吃更美味，不油膩還很入口即化

記得淋上一點日式醬油，讓整個味蕾都大開

好細緻的油花滋味，整個嘴裡瀰漫香氣，引出和牛甜味

入口即化，不油膩好好吃

日本A5紐約客牛排

宮崎牛肉的油花、紅肉很均勻

讓口感更加細膩，推薦這款很邪惡的 日本A5紐約客牛排

都是老饕吃過持續回購加碼的好味道

油花真的很多，格外細緻

四面都要烤到均勻，把肉汁鎖住

焦香滋味，咬下整個絲滑細嫩，爆出日本A5紐約客牛排香濃滋味

波士頓龍蝦

使用活凍波士頓龍蝦，慰勞自己、聚餐推薦點來大口享用

龍蝦本身是吃海藻，所以會綠綠的，不是不新鮮、不是髒髒的

套餐有附贈飲品，亦可單點的飲品

漂浮冰淇淋紅茶

冰涼消暑香甜滋味，冰淇淋甜味融入紅茶好好喝

蜂蜜柚子氣泡飲

最愛這款漸層又暢快好喝的蜂蜜柚子氣泡飲

裡面還有柚子香甜果肉，喝起來很解渴

當天用餐還招待新推出的手作小菜 紫蘇蘿蔔，很解膩又清脆

還有柚子蘿蔔，果香甜味，讓蘿蔔更好吃

手工小菜都是隨機更換，依據每個季節來做供應

別再說旗山沒有好吃燒肉了，必吃這間 東明川日式燒肉

讓在地人不用跑太遠，可以好好帶家人聚餐

公司行號聚會也可以換換口味吃燒肉唷!

高雄旗山旅遊玩樂，不僅只有在地小吃

跟朋友也可以好好吃頓燒肉美食

東明川日式燒肉 旗山燒肉 旗山美食

位置：高雄市旗山區中華路582號

營業時間：11:00~14:00、17:30~21:00

電話號碼：07 662 3023