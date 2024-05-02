台南好吃烤鴨推薦！王品集團品牌 「享鴨 烤鴨與中華料理」 終於插旗台南，地點位於南門路上，這回更是進駐台南市長官邸，低調奢華的空間感在這裡享用烤鴨更具氛圍及話題性！迷人的烤鴨選自花東縱谷櫻桃嫩鴨，肉質細緻甜美，融入煲湯、炒類的中華美食超加分，台南享鴨甚至還推出府城限定口味，以安平蝦餅、關廟鳳梨及府城米糕入菜，好吃到顛覆你的味蕾，還推出雙人共享餐，兩人就能輕鬆成行開吃啦~

(即日起～4/30只要到台南市長官邸店用餐，每人可以隨機獲得一份限定菜色，鴨味米糕、酸菜湯圓豆干刈包、炙燒鳳梨烤鴨其中一道驚喜上桌。)

台南享鴨「享鴨 烤鴨與中華料理」位置

王品集團品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」終於進駐台南囉，未來想吃王品烤鴨不用再跑遠，台南就可以滿足舌間上的味蕾！

台南「享鴨 烤鴨與中華料理」地點位於南門路上的台南市長官邸，市長官邸原為日據時期台南廳長官舍，整個環境雅致且低調中帶奢華，光是走進台南市長官邸，服務人員親切接待，就有一種走進大宅院的尊榮感~

台南享鴨「享鴨 烤鴨與中華料理」環境+空間

庭園一側有著整面的手繪市花，由台南高商老師帶領學生完成，巧妙的融入市長官邸空間。

清幽的庭院內，一眼望過去是當年非常流行的和洋二館式建築，另一側則是整面落視窗的餐館，兩棟建築物都大量使用落地窗氛圍，讓你用餐之餘可以享受市長官邸庭院的舒適綠意，享用餐點之餘還能感受低調的奢華感。

往二樓走，也設有10以上包廂圓桌空間，此區需要特別預訂。

夜晚的市長官邸，庭院內點亮著一顆顆藝術裝飾燈展，唯美又不失優雅，用餐後步行在這裡也很放鬆~

台南享鴨「享鴨烤鴨與中華料理」菜單 menu +線上訂位

王品集團品牌「享鴨烤鴨與中華料理」菜單以烤鴨融入中華料理，菜色上很豐富，主要有單點、套餐、府城限定風味。

套餐部分，還貼心設計2人套餐，雙人就能成行超開心，另還有4人、6人的精選套餐可挑選~

享鴨烤鴨與中華料理 完整菜單： 請點我

提醒你，建議想吃「享鴨烤鴨與中華料理」一定要先訂位，訂位之餘必吃的烤鴨採新鮮現烤方式，一樣要預訂喔!

享鴨烤鴨與中華料理 線上訂位： 請點我

府城限定 酸菜湯圓豆干刈包

第一道上菜的酸菜湯圓豆乾刈包超有儀式感！

以豆干為主角的酸菜湯圓豆乾刈包，其實有著非常可愛的涵義，在市長官邸吃的豆干，就像老一輩說的諺語「吃豆干 做大官」食物融入故事情境太有趣了。

這個豆干還是選用所長茶葉蛋製作的，品質也是相當好~

風味上非常獨特，選用的爆汁豆干，夾層是芝麻流沙湯圓、酸菜，在舌間爆炸的豐富口感，鹹香又充滿香氣，好吃耶~

台南享鴨- 招牌片鴨烤鴨

現場直接到座位上切片鴨，畫面真的太逼人，色澤剔透的烤鴨，選用的是花東縱谷櫻桃鴨，師傅會直接桌邊上菜秀，整隻鴨子就在你旁邊現剖給你看~

邊切片還邊散發出緩緩的鴨肉香氣，站在一旁看著還會吞口水，不過就是這樣才爽啊！

你看看切到最後，鴨骨頭還藏匿著滿滿湯汁，這個湯汁淋飯或入菜一定更好吃~

先登場的是鴨片皮，沾入白糖，第一口咬下脆香，鴨皮噴出油湯，越咀嚼越香，鹹中帶甜但完全不膩口，也太好吃了吧！

隨烤鴨還有附上餅皮12片、蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、花椒鹽、季節蘸水。

片好的烤鴨美得像一朵花一樣，可口的模樣讓人忍不住食指大動！

迫不及待的直接先來一份全制霸！餅皮Q彈，放入特製甜麵醬、櫻桃鴨片、蔥段等以及花椒鹽，鴨肉嫩口好吃，搭配上豐富的各式配角，好好吃！

讓我們驚豔的是花椒鹽，鹹香緩緩辣感讓整體吃起來更提味~

好吃到立馬再續片XD

值得一說的是，其中一款黃色醬汁是府城限定季節性蘸水，以鳳梨調製，甜甜的風味融入櫻桃嫩鴨的鹹香感，也很對味喔！

值得一提的是，這款鳳梨烤鴨蘸水所使用的是鳳梨王子楊宇凡家種的喔~

台南享鴨- 芋香鴨架湯米粉

享鴨招牌芋香鴨架湯米粉，這回總算吃到，果真名不虛傳，好好吃~

濃郁的鴨肉湯，喝起來清香不膩口，米粉吃起來細緻不會軟爛，想當然米粉品質一定不差，煮成湯的鴨肉塊吸滿滿的湯汁，直接混著湯大口入舌，咀嚼在嘴裡是鴨肉香、湯汁的甜味好好吃。

最迷人的還有芋頭塊，芋頭第一口是脆的，輕咬後立馬化開，好吃到喜歡芋頭的心愛a狂嗑XD

台南享鴨- 蒜酥鴨架

吃烤鴨當然不能放過啃鴨骨頭！

平常最常吃的是鹽酥口味，蒜香也很讚，大量的蒜味炒過，鴨骨頭有著緩緩的蒜香，真的好迷人~

鴨骨頭上面的肉還不少，炒的火侯夠，啃起來非常有味道。

台南享鴨- 功夫鴨三寶拼盤

功夫鴨三寶拼盤，分別有冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨胗、醬滷鴨腸。

以三種風味調製，讓人好驚豔!鴨翅口味帶有甜味，是典型府城風味；另外鴨胗也不錯吃，最讓人喜歡的是鴨腸，脆帶軟Q，鹹香又入味~

台南享鴨- 四喜烤麩

清爽的四喜烤麩，調味適中，做為小菜解膩感也很適合~

台南享鴨- 瑤柱醬爆蘿蔔糕

蘿蔔糕同樣也好吃！

切至入口大小的蘿蔔糕，以油炸的方式製作，外皮酥脆蘿蔔糕入口綿密，微微的辣感就口剛好。

台南享鴨- 甘樹子水蓮

經典的台菜炒甘樹子水蓮，口感清脆鹹度剛剛好~

台南享鴨-陳釀梅子雞球

以脆梅入菜的這道，吃起來酸酸甜甜的好開胃~

雞肉口感微甜帶酸感，肉質嫩口，梅子保有脆度但不軟爛，不管是雞肉或梅子都好吃。

台南享鴨-金沙豆腐煲

金沙豆腐煲是中華料理經典煲菜之一，濃郁且鹹香剛好，嫩口的豆腐趁熱吃香氣十足。

府城限定 鴨味米糕

讓人驚豔的鴨味米糕，吃完好想再續顆XD

鴨味米糕，調味過的米糕超滿著醬香，加入台南產虱目魚鬆以及櫻桃片鴨，邊咀嚼邊誘發香氣，嫩口的鴨肉是完美的配角，讓整個米糕吃起來充滿著濃濃台南味，這道好好吃，真心超推~

府城限定 炙燒鳳梨烤鴨

這道府城限定招牌菜，大膽使用了安平蝦餅、關廟鳳梨入菜~

整個風味走的是熱帶雨林美食，蝦餅脆口的香氣、鳳梨乾甜酸風味，融入烤鴨，毫無違和感，吃起來充滿著玩味，做為烤鴨尾聲的甜食最完美不過！

府城期間限定飲品 府城解鴨說、府城Chill鴨

與台南知名餐酒館Bar home聯名推出的府城期間限定兩款飲品，一款為軟飲、一款以萊姆酒基底，平常一位難求的Bar home，現在直接來享鴨吃料理，就能在餐桌上一起品嘗兩種飲品，覺得好超值！

府城解鴨說為無酒精特調軟飲，搭配的基底是碳培烏龍茶， 融入鳳梨、百香果、檸檬等，喝起來酸甜的風味，是大人小孩都會愛的一款。

另外這杯府城Chill鴨，認真說好好喝！

同樣以碳培烏龍茶來製作，再以萊姆酒調製，融入鳳梨、百香果，喝起來爽口，酒氣非常緩和，酸酸甜甜的口味好好喝~

此行與一群友人一起用餐，選的是王品集團「享鴨烤鴨與中華料理」覺得值回票價！櫻桃烤鴨品質及美味，讓人回味，我們當下又立刻預訂了下一次聚餐XD如果你跟我一樣愛吃烤鴨，享鴨不僅好吃，搭配的中式熱炒也很棒，整體價格還說高貴不貴，很推薦你可以來試試喔~

店家名稱：享鴨 烤鴨與中華料理

粉絲專頁： 享鴨烤鴨與中華料理

官網： 享鴨烤鴨與中華料理

地址：台南市中西區南門路239號

電話：06-2132838

營業時間：週一~週五11:30-14:30、17:30~22:00；週六日11:00-14:30、17:00~22:00

線上訂位： 請點我

本部落格內照片未經授權不可擅自取用，盜用一律以法律途徑處理！

美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

更多台南資訊你可以瞧瞧