位於台北東區、國父紀念館站附近的

【南村｜私廚‧小酒棧】

是一間連續三年獲得米其林推薦的餐廳

主打「眷村菜」料理，

以在地食材融合南北菜系料理手法，

將平凡食材豐富變化，以精緻細膩的方式呈現，

是許多人兒時記憶的純樸好滋味！

#大安區美食 國父紀念館美食

【南村｜私廚‧小酒棧】

地址：台北市 大安區 忠孝東路四段216巷33弄10號

捷運： 國父紀念館站 2號出口，步行7分鐘

電話：02-27117272

營業時間：11:30~14:30 / 17:30~21:30

FB： 南村｜私廚‧小酒棧

▼「眷村菜」是源自當年許多國軍來台後，

從各省來的婆婆媽媽的互相交流手藝，所呈現出來的美食。

「南村 私廚」餐廳創辦人，

是台北的第一個眷村「四四南村」第三代眷村子弟，

以在地食材結合大江南北菜系特色的眷村菜，

以細膩化的方式用心傳遞下來，

讓許多饕客都能來體驗家鄉的好味道。

▼南村私廚設有2間10人包廂、

一間18~24人包廂，

有低消，詳情請洽店家公告。

【南村私廚 菜單】

提供三種價位的晚間套餐

($1600、$2000、$2500)

也有單點的菜色可以選擇

平日中午低消＄600/人

假日中午低消＄1200/人

平、假日晚間低消＄1600/人

▶️ (南村 私廚 菜單)

▼茶資＄80/人

【極品眷村宴】$2500/人

今日我們10人聚餐，

享用「極品眷村宴」。

▼【開胃小品】

一上桌就先送上5款小菜，

冰涼脆口超開胃，

讓人開始期待起後續的料理。

▼醋溜土豆絲

▼酸豆炒肉末

▼麻辣小黃瓜

▼冰糖蓮藕

▼四季烤麩

【花園春捲】

被生菜圍繞的春捲，

就像在春意盎然的花園裡。

一口吃下，春捲皮Q彈，蔬葉內餡脆口，

是道清爽的料理，搭配腰果會更有口感。

▼【原味香腸】

口感扎實、味道鹹香，

下酒下飯都合適。

▼【香菜香腸】

鹹香中夾有淡淡的香菜香氣，很獨特。

【滷味拼盤+滷鮑魚】

南村私廚必吃！

自家配方的滷包，並依材分開滷製入味上色，

霸氣的擺盤，讓人食慾大開。

涼拌牛腱心

牛肚

滷鴨蛋

豆干

花生

金錢肚

滷鮑魚

▼每一樣都入味又好吃，

喜歡吃辣的可以搭配獨家辣醬，風味更佳。

▼吃美食，也要有美酒來搭配！

【脆皮雞】

表皮金黃酥香又油亮的脆皮雞，

看起來超可口！

吃一口，皮酥肉嫩又多汁，

只要沾點椒鹽提味，就好吃！

一下子就被大伙分食完畢。

【乾鍋綜合】

多樣的炸蔬菜，搭配自製的醬料炒製，

吃起來外酥鹹香很涮嘴，

有點像吃鹹酥雞的感覺，很特別！🤣

【毛澤東紅燒肉刈包】

南村私廚招牌必點！

加入蜂蜜滷製而成的紅燒肉，

吃起來鹹甜醇香、Q彈不油膩。

夾入刈包咬下，

入口即化的口感，讓人驚豔！

【金沙大蝦】

新鮮的大蝦，被滿滿的鹹蛋黃金沙醬包裏，

黃澄澄的模樣，令人食指大動。

吃起來外殼香脆，肉質Q彈又鹹香，滋味還不錯！

【蒜子馬頭魚燒豆腐】

選用台灣海峽的馬頭魚，

加入豆腐、蒜頭燒製而成的料理。

魚肉肉質柔嫩甘美，豆腐入味，

看似家常，卻是不凡的美味。

【家鄉炒米粉】

這道料理也深受許饕客的喜愛！

樸實鮮香，Q彈有勁又有味，

搭配特製的辣醬，更是帶勁，

會讓人一口接一口的完食。

【川味水煮牛】

紅紅火火的牛煮牛，

肉片鮮香滑嫩適口，

先麻後辣的滋味，過癮又下飯！🌶

【乾煸四季豆】

色澤油亮，口感爽脆的乾煸四季豆，

吃起來鹹香適口，非常下飯！

【干貝火腿雞湯】

嚴選干貝、金華火腿、曼波魚皮…等食材，

長時間慢火燉煮的雞湯，

喝起來鮮甜醇厚，且帶有滿滿的膠質感，

搭配上層的白菜，更是增甜解膩，

喝完心都暖暖的。

【焦糖烤布蕾】

奶香濃郁又滑嫩，

做為飯後甜點很不錯。

【蜂蜜檸檬】＄450/壺

酸甜冰涼又解膩。

《蛋寶543》

這一次來到台北大安區、國父紀念館附近的

【南村｜私廚‧小酒棧】

整體的用餐感覺很不錯！

以在地食材烹調，並結合了大江南北菜系特色的眷村菜，

味道樸實細膩、變化豐富，還有滿滿的人情家鄉味，

難怪能獲得米林其指南推薦之殊榮，

來這裡家庭聚餐、宴客、慶生…等都合適，

喜愛眷村菜的朋友們，不容錯過！

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