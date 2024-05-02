位於台北東區、國父紀念館站附近的
【南村｜私廚‧小酒棧】
是一間連續三年獲得米其林推薦的餐廳
主打「眷村菜」料理，
以在地食材融合南北菜系料理手法，
將平凡食材豐富變化，以精緻細膩的方式呈現，
是許多人兒時記憶的純樸好滋味！
#大安區美食 國父紀念館美食
【南村｜私廚‧小酒棧】
- 地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號
- 捷運：國父紀念館站2號出口，步行7分鐘
- 電話：02-27117272
- 營業時間：11:30~14:30 / 17:30~21:30
- FB：南村｜私廚‧小酒棧
▼「眷村菜」是源自當年許多國軍來台後，
從各省來的婆婆媽媽的互相交流手藝，所呈現出來的美食。
「南村 私廚」餐廳創辦人，
是台北的第一個眷村「四四南村」第三代眷村子弟，
以在地食材結合大江南北菜系特色的眷村菜，
以細膩化的方式用心傳遞下來，
讓許多饕客都能來體驗家鄉的好味道。
▼南村私廚設有2間10人包廂、
一間18~24人包廂，
有低消，詳情請洽店家公告。
【南村私廚 菜單】
提供三種價位的晚間套餐
($1600、$2000、$2500)
也有單點的菜色可以選擇
- 平日中午低消＄600/人
- 假日中午低消＄1200/人
- 平、假日晚間低消＄1600/人
▶️ (南村 私廚 菜單)
▼茶資＄80/人
【極品眷村宴】$2500/人
今日我們10人聚餐，
享用「極品眷村宴」。
▼【開胃小品】
一上桌就先送上5款小菜，
冰涼脆口超開胃，
讓人開始期待起後續的料理。
▼醋溜土豆絲
▼酸豆炒肉末
▼麻辣小黃瓜
▼冰糖蓮藕
▼四季烤麩
【花園春捲】
被生菜圍繞的春捲，
就像在春意盎然的花園裡。
一口吃下，春捲皮Q彈，蔬葉內餡脆口，
是道清爽的料理，搭配腰果會更有口感。
▼【原味香腸】
口感扎實、味道鹹香，
下酒下飯都合適。
▼【香菜香腸】
鹹香中夾有淡淡的香菜香氣，很獨特。
【滷味拼盤+滷鮑魚】
南村私廚必吃！
自家配方的滷包，並依材分開滷製入味上色，
霸氣的擺盤，讓人食慾大開。
- 涼拌牛腱心
- 牛肚
- 滷鴨蛋
- 豆干
- 花生
- 金錢肚
- 滷鮑魚
▼每一樣都入味又好吃，
喜歡吃辣的可以搭配獨家辣醬，風味更佳。
▼吃美食，也要有美酒來搭配！
【脆皮雞】
表皮金黃酥香又油亮的脆皮雞，
看起來超可口！
吃一口，皮酥肉嫩又多汁，
只要沾點椒鹽提味，就好吃！
一下子就被大伙分食完畢。
【乾鍋綜合】
多樣的炸蔬菜，搭配自製的醬料炒製，
吃起來外酥鹹香很涮嘴，
有點像吃鹹酥雞的感覺，很特別！🤣
【毛澤東紅燒肉刈包】
南村私廚招牌必點！
加入蜂蜜滷製而成的紅燒肉，
吃起來鹹甜醇香、Q彈不油膩。
夾入刈包咬下，
入口即化的口感，讓人驚豔！
【金沙大蝦】
新鮮的大蝦，被滿滿的鹹蛋黃金沙醬包裏，
黃澄澄的模樣，令人食指大動。
吃起來外殼香脆，肉質Q彈又鹹香，滋味還不錯！
【蒜子馬頭魚燒豆腐】
選用台灣海峽的馬頭魚，
加入豆腐、蒜頭燒製而成的料理。
魚肉肉質柔嫩甘美，豆腐入味，
看似家常，卻是不凡的美味。
【家鄉炒米粉】
這道料理也深受許饕客的喜愛！
樸實鮮香，Q彈有勁又有味，
搭配特製的辣醬，更是帶勁，
會讓人一口接一口的完食。
【川味水煮牛】
紅紅火火的牛煮牛，
肉片鮮香滑嫩適口，
先麻後辣的滋味，過癮又下飯！🌶
【乾煸四季豆】
色澤油亮，口感爽脆的乾煸四季豆，
吃起來鹹香適口，非常下飯！
【干貝火腿雞湯】
嚴選干貝、金華火腿、曼波魚皮…等食材，
長時間慢火燉煮的雞湯，
喝起來鮮甜醇厚，且帶有滿滿的膠質感，
搭配上層的白菜，更是增甜解膩，
喝完心都暖暖的。
【焦糖烤布蕾】
奶香濃郁又滑嫩，
做為飯後甜點很不錯。
【蜂蜜檸檬】＄450/壺
酸甜冰涼又解膩。
《蛋寶543》
這一次來到台北大安區、國父紀念館附近的
【南村｜私廚‧小酒棧】
整體的用餐感覺很不錯！
以在地食材烹調，並結合了大江南北菜系特色的眷村菜，
味道樸實細膩、變化豐富，還有滿滿的人情家鄉味，
難怪能獲得米林其指南推薦之殊榮，
來這裡家庭聚餐、宴客、慶生…等都合適，
喜愛眷村菜的朋友們，不容錯過！
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