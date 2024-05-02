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癮食聖堂-室內裝潢

走進癮食聖堂，完全想像不到這以前是教堂，裝潢顏色主要以深藍色系為主，讓整間餐廳超有時尚感，天花板上方還保留教堂重要象徵的十字架，這樣的裝潢設計真的很有巧思！

癮食聖堂的室內空間主要為L型，整間餐廳最美的就是餐廳正門口這區域，好可惜這次來用餐沒能被安排在這用餐。

若室內用餐位子坐滿了，戶外也是有用餐區域，但真心說大熱天坐在戶外還真的挺熱。

另外餐廳旁也有一小區的沙坑，可以讓小寶貝在這玩沙。

癮食聖堂-菜單

癮食聖堂，統一都是掃桌上的QR-CODE來點餐，餐後結帳，刷卡付現都可以，餐點選擇非常的多樣，有套餐、沙拉、湯品、燉飯、義大利麵、焗烤、薄餅、甜點、飲品、啤酒等。假日用餐時間為兩小時，每人有150元的低消限制。

癮食聖堂-餐點

簡單分享我們這次所點選的餐點。

沙拉+金瓜濃湯(套餐升級)

主食的套餐升級可以有兩種可以點選，主要差別於湯品，另外一款湯品是牛趴伕湯。

雞肉白醬義大利麵

焗烤千層米干

玉米姊姊想吃焗烤，而這道焗烤千層米干還真的是雲南結合西式的創意料理，份量夠味道也挺濃郁。

去骨烤雞腿

金磚炸豌豆粉

Ann和榜哥只吃過涼拌豌豆粉沒吃過炸過的，想不到口感很像蘿蔔糕。

英式薯條

檸檬妹的最愛。

教堂布丁

來到癮食聖堂必點的教堂布丁，拍照打卡真的很漂亮，口感味道也很不錯。

葡萄柚氣泡飲

百香果園水果茶

生啤酒

走到哪喝到哪的Ann和榜哥，看到有啤酒可以點，怎麼會錯過呢？癮食聖堂除了生啤酒之外也有不少調酒或是精釀啤酒可以點選。

癮食聖堂-整體評價

癮食聖堂整體的服務品質真的挺不錯，服務員隨時都會注意用餐狀況，餐點都是現點現做，用料很實在，份量也很足夠，我們一家四口在這用餐整個是吃到超撐。

癮食聖堂餐後結帳，刷卡付現都可以，假日用餐有用餐時間的限制，每人低消為150元，真心說有機會Ann和榜哥還挺想晚上來這喝點酒放鬆一下呢！

癮食聖堂-店家資訊