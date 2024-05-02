桃園異國料理【癮食聖堂】老教堂搖身轉變為忠貞超質感的複合式餐酒館！
前陣子在桃園忠貞很火紅的【癮食聖堂】，它的前身可是忠貞聚會所，同時也算是忠貞歷史最悠久的基督教堂，而現在搖身轉變為一家超有質感的複合式餐酒館喔！販售不少雲南結合西式的創意料理、手工甜點、比利時修道院精釀啤酒等，餐點選擇很多樣，非常適合三五好友相約來這用餐，而想要坐在餐廳內用餐可記得要事先預約。
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癮食聖堂-室內裝潢
走進癮食聖堂，完全想像不到這以前是教堂，裝潢顏色主要以深藍色系為主，讓整間餐廳超有時尚感，天花板上方還保留教堂重要象徵的十字架，這樣的裝潢設計真的很有巧思！
癮食聖堂的室內空間主要為L型，整間餐廳最美的就是餐廳正門口這區域，好可惜這次來用餐沒能被安排在這用餐。
若室內用餐位子坐滿了，戶外也是有用餐區域，但真心說大熱天坐在戶外還真的挺熱。
另外餐廳旁也有一小區的沙坑，可以讓小寶貝在這玩沙。
癮食聖堂-菜單
癮食聖堂，統一都是掃桌上的QR-CODE來點餐，餐後結帳，刷卡付現都可以，餐點選擇非常的多樣，有套餐、沙拉、湯品、燉飯、義大利麵、焗烤、薄餅、甜點、飲品、啤酒等。假日用餐時間為兩小時，每人有150元的低消限制。
癮食聖堂-餐點
簡單分享我們這次所點選的餐點。
沙拉+金瓜濃湯(套餐升級)
主食的套餐升級可以有兩種可以點選，主要差別於湯品，另外一款湯品是牛趴伕湯。
雞肉白醬義大利麵
焗烤千層米干
玉米姊姊想吃焗烤，而這道焗烤千層米干還真的是雲南結合西式的創意料理，份量夠味道也挺濃郁。
去骨烤雞腿
金磚炸豌豆粉
Ann和榜哥只吃過涼拌豌豆粉沒吃過炸過的，想不到口感很像蘿蔔糕。
英式薯條
檸檬妹的最愛。
教堂布丁
來到癮食聖堂必點的教堂布丁，拍照打卡真的很漂亮，口感味道也很不錯。
葡萄柚氣泡飲
百香果園水果茶
生啤酒
走到哪喝到哪的Ann和榜哥，看到有啤酒可以點，怎麼會錯過呢？癮食聖堂除了生啤酒之外也有不少調酒或是精釀啤酒可以點選。
癮食聖堂-整體評價
癮食聖堂整體的服務品質真的挺不錯，服務員隨時都會注意用餐狀況，餐點都是現點現做，用料很實在，份量也很足夠，我們一家四口在這用餐整個是吃到超撐。
癮食聖堂餐後結帳，刷卡付現都可以，假日用餐有用餐時間的限制，每人低消為150元，真心說有機會Ann和榜哥還挺想晚上來這喝點酒放鬆一下呢！
癮食聖堂-店家資訊
癮食聖堂
營業時間：11:00-21:00(五六日延長至22:00)
營業地址：桃園市平鎮區中山路44之1號
營業電話：0908-935008
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