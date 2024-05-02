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【仁愛鄉/美食】COTD之台14甲最美餐廳，俯覽中橫山谷的 MOUNTAIN BICA CAFE

2024-05-02 18:57:00 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：105
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窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：201篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 仁愛鄉

造訪商家：MOUNTAIN BICA CAFE
place南投縣仁愛鄉信義巷34-11-1號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封面

應該沒有人不知道南投的Mountain Bica吧 ！？

從去年底開幕後完全成為南投必去，最夯的網美照打卡地

今天我就來介紹這間，前往清境路上，台14甲最美的咖啡廳吧！

 

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Mountain Bica位在仁愛鄉清淨的下方，台14線6公里處，全家高山青店旁邊

（導航我覺得直接導全家比較快，不然會超過）

門口處種植大量的花卉灌木，給人種邁入森林小徑的感覺

目前也栽種了幾顆樹幹，不知道會維持現在這種曠野的枯樹感覺還是會長成茂密大樹(好令人期待)

 

基本上入店時會登記、掃QRCODE候位，但我是第一個所以沒碰到這個流程

題外話是去的時候GOOGLE跟店家分別顯示10:30&10:00個營業時段

所以當時10:00-10:30這時段幾乎沒人潮，我入店後還很悠哉的到處錄影、拍空景

 

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Mountain Bica一共有兩層樓，1樓擺放著許多在地藤編、木製傢俱

乍看之下跟IG上爆紅那個北歐風店面有些落差(笑)

不過後方有個室外的小廣場，去的這天天氣超好我還戴托醬到外面散步曬太陽

 

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走下樓梯後可以看到超大、超深的店面

每一區塊接用半鏤空的磚牆、木頭曾價格開，讓每一區都有不同的風味

 

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最靠樓梯處有著白色半裸露的水泥牆、磚牆搭上蕨類植物

完全看不出來這裡是廁所啊！

 

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整間店明明放置著許多在地的檜木家具，卻有濃厚的北歐氣息：

各式風格的木造桌椅、沙發，毛毛地毯跟披在沙發上的毛毯

每一區座位皆有不同的感覺，唯一的共同點就是都超級好拍的！

目前MOUNTAIN BICA CAFE採開放式入座，所以想搶到好位子真的是越早到越好！

 

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B1超大的落地窗直接俯覽壯麗的南投山景，不管是豔陽高照還是霧氣氤氳都有不同的氛圍

我很幸運去的時候明明是台灣最冷的時候(1月初下雪前一週)，那天卻藍天白雲風光明媚，連武嶺都彷彿夏日

 

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Mountain Bica鹹甜食都有販售，點餐取餐皆採自助式

每人低消一杯飲品或一份鹹食餐點，要注意的是目前僅收現金

甜食的部分要直接到1樓甜點櫃看

 

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個人覺得壽喜烏龍麵蠻好吃的，另外還附了小沙拉

可惜是價位偏高份量偏少(但景觀餐廳真的是難免)

 

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早午餐份量很多，食材也很多元

 

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季節限定的草莓蛋糕口感很鬆軟草莓也很甜

 

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碰糖鮮奶茶根本必點，超級好拍！

上面的碰糖宛如南投的山脈一樣，層層疊疊錯落有層次

 

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一看到他們開幕時就問是否為寵物友善了(老實說當時不抱希望沒想到是噎！)

不過最美的落地窗跟座位區都在B1，所以推車的話要扛上下樓

毛孩牽繩就可以入店，椅子鋪東西也可以坐倒是非常友善

因為是開幕不久去的加上是當天第一個，所以比較有機會牽托醬在店內走來走去、拍拍照

不過很快就客滿了還是要注意不要影響到他人喔！

 

 

 

事實上前往Mountain Bica時碰到家人離世，應該是我人生最低谷的時候

 

那時候的心境有點難以面對城市的喧囂跟人群

變的有點像行屍走肉，逼著自己做事、過日子消磨時間

Mountain Bica雖然是我存下且期待已久的店家，不過前往的當天卻是有點臨時

就一早起來，就漫無目的的開著車前往仁愛鄉了(最後還衝上了武嶺)

Mountain Bica的那種寧靜山景加上當天的好天氣，真的是讓我放鬆、沈澱了不少

默默的給人打氣、充電的感覺

 

 

 

MOUNTAIN BICA CAFE

地址：546南投縣仁愛鄉信義巷34-11附1號

營業時間：10:00-18:00

電話：0911958558


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
南投咖啡店 仁愛鄉咖啡店 南投景點 南投餐廳 MOUNTAIN BICA CAFE MOUNTAIN BICA 南投必去 南投寵物友善 南投寵物友善餐廳 南投寵物友善咖啡店 南投寵物友善早午餐 清淨 南投早午餐 南投咖啡廳
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