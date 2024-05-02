應該沒有人不知道南投的Mountain Bica吧 ！？

從去年底開幕後完全成為南投必去，最夯的網美照打卡地

今天我就來介紹這間，前往清境路上，台14甲最美的咖啡廳吧！

Mountain Bica位在仁愛鄉清淨的下方，台14線6公里處，全家高山青店旁邊

（導航我覺得直接導全家比較快，不然會超過）

門口處種植大量的花卉灌木，給人種邁入森林小徑的感覺

目前也栽種了幾顆樹幹，不知道會維持現在這種曠野的枯樹感覺還是會長成茂密大樹(好令人期待)

基本上入店時會登記、掃QRCODE候位，但我是第一個所以沒碰到這個流程

題外話是去的時候GOOGLE跟店家分別顯示10:30&10:00個營業時段

所以當時10:00-10:30這時段幾乎沒人潮，我入店後還很悠哉的到處錄影、拍空景

Mountain Bica一共有兩層樓，1樓擺放著許多在地藤編、木製傢俱

乍看之下跟IG上爆紅那個北歐風店面有些落差(笑)

不過後方有個室外的小廣場，去的這天天氣超好我還戴托醬到外面散步曬太陽

走下樓梯後可以看到超大、超深的店面

每一區塊接用半鏤空的磚牆、木頭曾價格開，讓每一區都有不同的風味

最靠樓梯處有著白色半裸露的水泥牆、磚牆搭上蕨類植物

完全看不出來這裡是廁所啊！

整間店明明放置著許多在地的檜木家具，卻有濃厚的北歐氣息：

各式風格的木造桌椅、沙發，毛毛地毯跟披在沙發上的毛毯

每一區座位皆有不同的感覺，唯一的共同點就是都超級好拍的！

目前MOUNTAIN BICA CAFE採開放式入座，所以想搶到好位子真的是越早到越好！

B1超大的落地窗直接俯覽壯麗的南投山景，不管是豔陽高照還是霧氣氤氳都有不同的氛圍

我很幸運去的時候明明是台灣最冷的時候(1月初下雪前一週)，那天卻藍天白雲風光明媚，連武嶺都彷彿夏日

Mountain Bica鹹甜食都有販售，點餐取餐皆採自助式

每人低消一杯飲品或一份鹹食餐點，要注意的是目前僅收現金

甜食的部分要直接到1樓甜點櫃看

個人覺得壽喜烏龍麵蠻好吃的，另外還附了小沙拉

可惜是價位偏高份量偏少(但景觀餐廳真的是難免)

早午餐份量很多，食材也很多元

季節限定的草莓蛋糕口感很鬆軟草莓也很甜

碰糖鮮奶茶根本必點，超級好拍！

上面的碰糖宛如南投的山脈一樣，層層疊疊錯落有層次



一看到他們開幕時就問是否為寵物友善了(老實說當時不抱希望沒想到是噎！)

不過最美的落地窗跟座位區都在B1，所以推車的話要扛上下樓

毛孩牽繩就可以入店，椅子鋪東西也可以坐倒是非常友善

因為是開幕不久去的加上是當天第一個，所以比較有機會牽托醬在店內走來走去、拍拍照

不過很快就客滿了還是要注意不要影響到他人喔！

事實上前往Mountain Bica時碰到家人離世，應該是我人生最低谷的時候

那時候的心境有點難以面對城市的喧囂跟人群

變的有點像行屍走肉，逼著自己做事、過日子消磨時間

而Mountain Bica雖然是我存下且期待已久的店家，不過前往的當天卻是有點臨時

就一早起來，就漫無目的的開著車前往仁愛鄉了(最後還衝上了武嶺)

Mountain Bica的那種寧靜山景加上當天的好天氣，真的是讓我放鬆、沈澱了不少

默默的給人打氣、充電的感覺

MOUNTAIN BICA CAFE

地址：546南投縣仁愛鄉信義巷34-11附1號

營業時間：10:00-18:00

電話：0911958558