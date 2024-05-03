隨著消費者對生活品質的要求逐漸提高，咖啡廳不再只是一個喝咖啡的地方，而是成為輕鬆自在，享受生活的空間。來自日本雲雀國際集團旗下品牌「武蔵野森珈琲Diner」以「森林系度假風」，和其他連鎖咖啡館鮮明區隔，這日本新興的連鎖咖啡品牌「武藏野森咖啡」，現在也來到台灣，從台中一號店到台北新莊二號店，「武藏野森咖啡」三號店4/19就在熱鬧的台北西門以町優雅的姿態開幕了。

先跟著我的腳步，來去看看嚕

愛就跟我一起快樂GO !!

「武藏野森咖啡」- 台北西門相鐵店位子 : 台北市中華路一段57號1樓

訂位電話: 02-2311-0997

營業時間 : 週日至週四7:00-21:00

週五、週六 7:00-21:30/早餐供應時間7:00-10:30

捷運西門站3號出口，走出右側即可看到

日本集團相鐵飯店-台北西門館的一樓

「武蔵野森珈琲Diner」餐廳環境介紹 :

在繁忙都市的喧囂之中，有一處隱匿的木質綠意療癒空間，武蔵野森珈琲Diner以獨特的自然森林系主題，不僅是一間咖啡廳，且以高原森林度假村為意象，將木質調森林系元素融入內裝設計，營造舒適悠閒的環境。衷心期盼蒞臨的客人可以暫時放下塵囂紛擾，充分地放鬆身心，讓人沉浸在這閒適的療癒空間。

推開透明門走進，是另一個充滿綠意的舒適空間

書架上，還提供免費閱讀

餐廳 裡面 寬敞舒適

尤其面對中華路上的高眺透明窗

把西門町熱鬧的十字路口一覽無遺

另外一個隱藏的空間

一邊落地窗與綠色相應，裡面牆上也是一片綠

這裡是閨密談心角落，或小情人談情說愛的地方呀

我喜歡這個安靜獨處餐廳的一隅

走到另一邊長廊窗台座位區，面對的是中華路上

車水馬龍的公車交織，顯得裡面自在和悠閒

處處都可看到對於小角落的用心

不管綠色植栽以及精心擺設

《武蔵野森珈琲Diner》三號店-台北西門相鐵店精緻餐點介紹 :

以高原森林度假村為意象，將木質調森林系元素融入內裝設計，營造舒適悠閒的環境。店內提供瑞可達舒芙蕾鬆餅、武藏野森咖啡的招牌餐點，除了咖啡，就是幾乎人人上門都會指名的鬆餅。蓬鬆細緻，入口即化的口感，還有各類麵飯食事、輕食沙拉、精選咖啡。

招牌舒芙蕾選項，蛋白霜與麵糊輕柔混拌，完美

還可搭配飲料，升級搭配美味選擇

季節水果的 葡萄舒芙蕾鬆餅

招牌「瑞可達舒芙蕾鬆餅」給消費者非吃不可的理由

現做的舒芙蕾需要一點時間，所以服務人員都會向客人說，可以做了嗎?

怕客人等候太久，希望端來熱騰騰讓客人端端地的吃

招牌「瑞可達舒芙蕾鬆餅」其柔軟輕盈，細細品味

可以吃得出瑞可達起司的淡雅檸檬清香，不管哪種口味的鬆餅，都是人氣必點

「干貝、蝦球烏賊墨義大利麵」取自味道濃郁富含營養的墨魚汁，並選用新鮮干貝、鮮嫩彈牙的鮮蝦與中卷，更富鮮甜層次及口感。

干貝一口咬入有嚼勁，真是美味極了

中午來一客 照燒穀飼沙朗牛排 套餐

有綠蔬沙拉，香甜濃郁的羅宋湯，風味極佳

紅酒嫩牛肉&爆漿漢堡排套餐

有大啖美食的快感

搭配焦糖奶茶，還附爆米花，咖滋咖滋，棒呆了

還有只有早上7點-10點半的早餐時間

提供精緻的早午餐系列

經典的法式吐司早餐，是許多人喜愛早餐的熱選

從焦香的金黃色法式吐司，淋上特製的蜂蜜

這一口飽滿的法式吐司，吃在嘴裡，可是滿滿的幸福呀

除了咖啡，還有多種水果限定飲料以及氣泡飲

飯前一杯森精選熱咖啡，飯後再來杯森林莓果冰沙

真是不同滋味，好喝，過癮極了

來，除了人氣鬆餅、咖啡品項，還有豐富多元餐點，不論午晚餐或下午茶、個人或多人聚會，都能在這片綠意盎然的療癒空間中，體驗到這份來自日本的療癒與美味。這是忙裡偷閒的幸福滋味

《武蔵野森珈琲Diner-台北西門相鐵店》

在西門町鬧區新開幕，鬧中取靜的舒適療癒空間，以高原森林度假村為意象，將木質調森林系元素融入內裝設計，營造舒適悠閒的環境。開幕第一天走進，就讓人驚艷，真是舒適療癒空間，讓人一坐下就不想走了，餐點有義大利麵、有披薩，還有牛肉三明治、蔬食焗飯，而精緻的早午餐系列，法式吐司更是最愛，且店裡必嘗的招牌舒芙蕾鬆餅怎可錯過，歐~麥尬，那一口雲朵般輕盈的口感，是精緻美味的幸福甜點呀。《武蔵野森珈琲Diner-台北西門相鐵店》想必未來是西門町最熱門的日式輕食館。走，來自於日本的療癒與美味饗宴，一定要去嚐嚐，跟我一起快樂GO嚕 !

📍《武蔵野森珈琲 Diner-台北西門相鐵店》

地址: 台北市中正區中華路一段57號1樓(相鐵GRAND FRESA 台北西門一樓)

預約電話: 02-2311-0997

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