跟朋友相約到台北大安採訪活動，晚上來到位於四維路的 梟夜串酒場 喝酒聚餐，作為google評價4.6高分的超人氣日式碳燒居酒屋，餐點跟酒類品項都很豐富。裝潢也很有東洋味，店門口上方是鏽色白字浮雕的招牌，入口左側牆面有一個貓頭鷹(梟)的Logo。

一 、 梟夜串酒場 的母親節小禮物跟開胃小菜

因應5月母親節到來，店家還準備了花束跟小卡，送給每位前來用餐的媽媽們，寫的文字超暖心。

每一個用餐客人的桌上，都會免費準備兩道開胃小菜，一個是涼拌紫洋蔥絲，另一個則是美味毛豆。

推開店門口，右側牆面有一個很有賣點的裝飾，在傾斜跟直立的隔板中間，擺放紅酒、清酒等酒款，超好拍。



結帳的櫃台在入口左側，前方還有一個半開放的小包廂，空間緊緻典雅，每個用餐區都有一個擺放串燒的盤子，調味品則有胡椒粉跟七味粉。

櫃台後方有一個擺放多款酒品的冰箱，除了清酒、利口酒，還有燒酌及紅白酒等酒款，品項豐富。

用餐區是採下崁式榻榻米座位，直接跨過去不用脫鞋，並且設有多個充電的插座，為了呈現濃濃的和風味，除了牆面是櫻花美照，也有假櫻花造景。

作業區設有生啤機，外圍是個人用餐的吧台，可以坐在搖滾區近距離觀賞師傅炙燒及燒烤的過程，邊看邊流口水。

隔了一個玻璃帷幕，看著撒了鹽的串燒在烤架上燒烤，竄出白色的煙，畫面超誘人的。因為用的是備長炭，火力大，很快就可以烤好了。

、 的料理 梟夜串酒場 的料理

(一)生啤、海鹽檸檬沙瓦

來居酒屋一定要來一杯生啤啊，隨著店員將啤酒打進杯子內，金黃色酒湯搭配白色泡沫，可以感受到生啤的清爽感，友人老婆一下子就喝完了。

袁彬點的是海鹽檸檬沙瓦，喝起來滋味酸鹹，清爽開胃。

(二)雞肉丸

選用與「岩生築見」合作飼養的金璟土雞，肉質細嫩，風味獨特，蘸上「自製醬汁」，吃起來肉汁滿滿，鹹甜醬汁更能帶出雞肉丸的豐富滋味。

(三)明太子里肌

切塊里肌肉上面擺上明太子醬，上桌前先炙燒一番，焦香色澤看起來超誘人，吃上一口，里肌肉肉質細嫩，滋味鮮甜多汁。

(四)干貝鮭魚卵

一串兩顆，干貝鮮甜多汁，上面擺上色澤粉紅的鮭魚卵，吃上一口，鮭魚卵脆脆的口感帶出干貝的好滋味，吃完還想再來一盤。

(五)蛤蜊雞湯

蛤蜊碩大，肉質鮮甜飽滿，加上細嫩的雞腿肉，湯頭喝起來濃郁甘甜，超好喝。

(六)起司玉子燒

先將第一層蛋捲起來，再倒入剩下來的蛋液，並且加入起司，整個捲起來。



吃起來充滿濃厚蛋香， 吃起來口感鬆軟，裡面帶有濃厚起司香，好吃。

(七)明太子烏龍麵

Q彈烏龍麵，搭配濃厚的明太子醬，打上水波蛋，擺上海苔絲，擺盤超誘人。

將水波蛋切開，蛋液流出，用叉子將麵條捲起，裹上明太子醬，超好吃的。

(八)辣炒蛤蠣

加入大量辣椒拌炒，鮮美的蛤蠣肉在辣椒的襯托下，吃起來的味道香辣過癮！

(九)梟魂炸軟骨

金黃色的酥炸軟骨，吃起來脆脆的，口感超好超涮嘴，配生啤很適合。

(十)明太子山藥

切片的山藥有一定的厚度，上面擺上明太子，用火炙燒，帶出焦香的色澤。咬一口，明太子的鹹香帶出山藥的脆甜。

(十一)麻糬香草冰

麻糬吃起來口感Q彈有咬勁，搭配口感香甜綿密的香草冰淇淋，兩者混搭，可以呈現豐富的口感及層次。

(一)菜單

(二)酒單

五、梟夜串酒場的品嚐心得

相較於基隆的居酒屋，大部分主打新鮮海產，梟夜串酒場，除了有價格親民的各類酒款，還有涮上自製醬料的串燒跟炸物料理，可以吃到食材的鮮嫩，也很適合搭配一杯生啤或是清酒，推薦給喜歡下班小酌的朋友們。

六、梟夜串酒場的資訊

營業地址 ：台北市大安區四維路164號

營業電話 ：0227010207

營業時間 ：18 ：00~00 ：00

粉絲頁： 梟夜

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