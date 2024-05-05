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﹝台北市萬華﹞西門麵店　 走過一甲子，超人氣、24小時營業的銷魂豬腳飯&半熟蛋包滷肉飯　／台北市滷肉飯推薦／台北市豬腳飯推薦／西門町美食

2024-05-05 11:31:00 阿發的簡單幸福 人氣：101
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：940篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：西門麵店
phone02-2375-3712
place台北市萬華區內江街35號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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西門麵店all.jpg
前陣子，日本著名的漫畫〝排球少年〞，其劇場版電影在日本上映，不僅票房破百億，也登上了歷年來動畫票房的前幾名，引起了極大的迴響與討論。上個月它一在台上映，在10多年前，本來就很愛看排球少年漫畫的阿發，立馬決定帶老婆和兒子一起去熱血一下，且還是選在西門町的國賓戲院。果真，讓我們三人看得熱血沸騰，相當感動～
話題有點扯太遠了！當天我們要找個地方吃午餐時，老婆說她印象中，曾看過美食節目介紹過，在西門町有家24小時營業的滷肉飯和豬腳飯，有著很高的人氣且是家老店，問我知不知道是哪家？
我回：「我很愛吃滷肉飯，但怎不知道有這樣的店，是我們太久沒來了嗎？不對啊，妳說是老店，但我們年輕時常來西門町，妳和我怎都沒印象是哪家？」
後來上網查了一下，原來這家叫「西門麵店」，位在我們較少經過的內江街上。其半熟蛋包滷肉飯，與銷魂豬腳飯，很受大家推薦與喜愛。但我們看到店名時想說，怎會是家〝麵店〞？難道是一家，被麵店耽誤的滷肉飯和豬腳飯嗎？
接著看到網路上，它有七千多則評論，且平均4.3星，於是決定就來一試了～
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西門麵店01-店外觀.jpg
「西門麵店」店外觀
這家創立超過60年的老店，
位在西門町，
但卻是在我們極少走過來，
西門紅樓後側方的內江街上。
店外懸掛的直式招牌下，
另掛著紅底白字的24H字樣！
麵店能開24H
看起來就很厲害~

西門麵店02-銷魂豬腳飯.jpg
門口上方
有著大大的〝銷魂豬腳飯〞字樣，
麵店主打的竟不是麵食，
...

西門麵店03-滷鍋.jpg
店門口的工作檯與滷鍋

西門麵店04-滷豬腳.jpg
滷豬腳
油亮的焦糖色的外皮，
且富含膠質的模樣，
看起來就很美味～

西門麵店05-排隊人潮.jpg
週六中午用餐時段，
很誇張的排隊人潮。

西門麵店06-懷舊電影海報.jpg
用餐區
牆上掛著，
古早的手繪電影海報，
有著60年代的懷舊Fu~

西門麵店07-點餐單.jpg
點餐單
餐點類別有：人氣美食、湯品、其他、風味麵

西門麵店08-人氣小吃上桌.jpg
人氣小吃上桌
銷魂豬腳飯、蛋包滷肉飯、豬腳＆素菜捲、烏醋麵、燙青菜、檸檬愛玉

西門麵店09-銷魂豬腳飯.jpg
銷魂豬腳飯
店家主打的銷魂豬腳飯，
碗裡有豬腳肉、半熟蛋包、限量滷油豆腐、小黃瓜、酸菜，
看起來就具有古早味且豐盛~

西門麵店10-銷魂豬腳飯特寫.jpg
銷魂豬腳飯，特寫
店家使用中藥材、冰糖、精選純釀醬油，
沒過度調味來滷豬腳。
滷好的豬腳，
其外觀油亮帶有焦糖色澤的表皮，
且富含膠質的模樣，
看起來就令人垂涎。
口感上，
Q肉嫩滷至入味，
也不過於鹹膩，
頗不錯吃~

西門麵店11-烏醋麵.jpg
烏醋麵
由於店家的名稱是麵店，
所以我們還是點了一碗麵食來嘗嘗。
上面的辣菜脯，
是店家在醬料區，
提供給客人自行添加的，
看起來很不賴~

西門麵店12-烏醋麵特寫.jpg
烏醋麵特寫
滑順Q彈的麵條，
散發不過嗆的醋香，
加上不死鹹辣的辣菜脯，
更增添其層次與風味。

西門麵店13-豬腳素菜捲.jpg
豬腳＆素菜捲
真是讓垂涎欲滴的豬腳色澤與外觀~
上面的銷魂豬腳飯，
已介紹過豬腳，
在這就不再著墨。

西門麵店14-素菜捲.jpg
豆皮素菜捲
外皮軟嫩溢著豆香，
內餡脆口。

西門麵店15-蛋包滷肉飯.jpg
蛋包滷肉飯
店家招牌：蛋包滷肉飯
油亮豐腴、閃閃動人的滷肉燥，
加上半熟蛋包、小黃瓜、酸菜，
看起來就很合我的口味！

西門麵店16-蛋包滷肉飯特寫.jpg
蛋包滷肉飯特寫
滷肉燥是丁狀偏肥，
是阿發所偏愛的滷肉飯類型。
拌上一拌，
吃上一口，
膠質豐富、脂香十足，
帶點古早味且不死鹹，
再加上小黃瓜與酸菜，
又能去除些膩口感，
且增添層次與風味，
頗不錯吃。

西門麵店17-半熟蛋包.jpg
半熟蛋包+滷肉飯
富含脂香與膠質的古早味滷肉飯
再拌上黃澄澄的蛋黃液，
真是再邪惡不過的誘人美味！

西門麵店18-留影.jpg
留影
據聞超過一甲子的「西門麵店」
本來是以販售麵食為主，
在二十年前老老闆退休後，
由現任的黃老闆接手。
除了傳承原本就受客人所喜愛的麵食，
又推出了「銷魂豬腳飯」、「蛋包滷肉飯」，
更是受到廣大迴響與推薦。
有電視媒體更稱呼，
它是〝被麵耽誤的豬腳〞、〝 24H的銷魂美味〞！
對喜歡吃滷肉飯的阿發而言，
這給我的驚艷感雖沒有很強，
但很不錯吃，
另以在台北市西門町鬧區的價位來說，
餐點不算貴，
所以也吸引了不少國外觀光客，
慕名而來～

西門麵店19-名片.jpg
名片（24 小時營業；週日休息
【營業時間】24 小時營業；週日休息
【地　　址】台北市萬華區內江街35

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