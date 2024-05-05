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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

2024-05-05 17:29:00 芬恩Finn 人氣：108
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：588篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：7-11超商
place台北市信義區
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

【7-11￭晶華握便當-黑松露佐嫩雞】

自從超商們推出友善時光、i珍食之後，

每天時間一到就忍不住打開手機看一下有沒有想要吃的食物~

有機會用優惠的價格吃到新品或心儀的美食也是生活裡的省錢小確幸XD

 

晶華握便當-黑松露佐嫩雞 $59元→ i珍食 65折 $38元

不知道大家有沒有吃過晶華之前跟小七聯名推出的松露烤雞義大利麵

就是一模模一樣樣的味道XD

（話說那款義大利麵如有折扣時我也蠻常買來吃的）

【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

 

【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

 

這款握便當外層沒有裹上一層海苔，

取而代之的是軟嫩薄款的蛋皮，如果整個包起來是不是就變成蛋包飯了

米粒們沉浸在帶有獨特瓦斯香氣的奶油松露醬

尬意奶油口味的人覺得不能錯過

【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

 

【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

 

不同於99元的松露烤雞義大利麵有4塊雞肉，

握便當裡面只有一塊（尺寸但有大一些些）

雞肉有嫩口，可惜只有一口XDD

（大概可以分兩口吃啦，我自己是咕溜的一口吃下肚）

【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

 

晶華握便當-黑松露佐嫩雞

整體是一個好吃的燉飯概念，吃完會意猶未盡的喜歡

38元可以吃到我個人覺得很OK

下次有碰到i珍食特價還是會入手的滿意

 

購買地點：

📍全省7-11便利商店

 

Enjoy Life【超商美食￭7-11】晶華握便當-黑松露佐嫩雞

文章標籤
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