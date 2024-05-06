三峽排隊人氣美食 | 焱馬號新店名 喙蘴號三峽老虎麵 必點限量頂級肉

三峽排隊人氣美食焱麻號，於2024年4月正式更名為喙蘴號三峽老虎麵 >，同樣以知名的老虎麵為主打，搭配湯品及小菜，受歡迎的程度是開門前就開始排隊，最長的人龍長達三個店面。

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三峽美食推薦 喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號)

早就聽聞三峽有三大麵，其一就是焱麻號，這天終於來朝聖成功。

上圖取自官方粉絲團。

店家於2024/04/09於官方粉絲團公告，自家的店名更名為喙蘴號三峽老虎麵>。創立於2009年，2018年遷於此店址，2024年更名。自許自家的餐點為江南第一好味道。

三峽人氣排隊名店 喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號)

早就聽聞焱麻號的排隊風潮，這天我們特意在營業時間前來到，沒想到鐵門都還沒開，就已經開始有排隊的人潮。不過很可惜的是，之前鐵門上有著的招牌，這次拜訪時已經取下了！

隨著距離開業的時間越近，排隊的人潮更是越來越長。

最後甚至排隊人潮整整橫跨了三個店面，這真的是很誇張啊！

在我們前面大概還有六、七組的客人，希望第一輪就能吃得到啊！

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當營業時間一到，鐵門終於打開來了！每個人都必須先點餐結帳後，才能入內等候安排座位。不過看之前的動線是在店內排隊，如此就不會影響店內用餐的客人了！

喙蘴號三峽老虎麵在櫃檯旁見到也有自家品牌的乾辣麵。

喙蘴號三峽老虎麵創立於2009年，原本位於三峽黃昏市場的招牌，顏色已斑駁，但也見證店家的努力過程。

早得知喙蘴號三峽老虎麵的乾辣麵很知名，但小菜也是一絕。一旁備好一份份的肉品，正準備著加熱後送上桌。

喙蘴號三峽老虎麵的店內座位不多，大概就十多個，幸好我們得以成為第一輪的客人。而且改裝過後的動線，讓整個座位區更加地寬敞舒適。

在用餐區的底部，擺放著中藥櫃及原本的招牌，也算是保留了特色。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 菜單menu價目表

雖然販賣的品項不多，但都會註明辣度，因此就算不吃辣的人，來此也有好選擇。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 餐點介紹

幾乎每桌都會點上一碗麵及一碗湯，然後還有必點小菜，鄰桌兩個人也是點了滿桌子的餐點。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 雙醬麵$70

所謂的雙醬是在自家的肉燥醬乾麵，多了麻醬。

肉燥醬給了不少，上面的乾辣椒拌入麵後，吃了也不會太辣。

麵體選得很好，吃來很Q彈，肉燥的香氣十足加上了麻醬，分別有不同的滋味刺激味蕾。很好的滋味，難怪可以讓許多人願意排隊也要吃上一碗。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 頂級肉$150

這道在菜單上寫著傍晚5點才供應，這天超幸運的，一開門就有，當然二話不說點起來。

這個頂級肉，是猪大骨旁的肉，上桌時連同骨頭一起端上桌，雖歸屬在小菜區，但碗裡給了半碗的大骨湯，湯頭很清甜，滋味真的好啊！

這個頂級肉，真的燉到十分軟嫰，幾乎是筷子輕輕一撥就骨肉分離，特別喜歡略帶筋的部位，滿是膠質又軟香入口，真的好好吃！

會附上特製的醬料，沾著吃更是提升了美味。

骨邊肉也千萬別浪費，整根拿起來啃就對了！雖然這一碗要價150元，但是很值得一點。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 豬皮$45

豬皮處理得很乾淨，咬來Q彈有勁，加上特製的咖哩香料，吃來很特別。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 三層肉$70

雖名為三層肉，但卻非既定印象中的五花肉，略帶油脂，但吃來很Q軟，加上特製的醬汁很涮嘴。

喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號) 紅油水餃$90

一般常見到紅油抄手，這是少見的紅油水餃。另外也有麻醬底的老虎餃子。

紅油的醬汁很香，給的量也很足，整個麻辣醬汁包裹著水餃，光看就覺得很過癮！

水餃的餡料很紮實，吃來水份也很足，沾上有孜然香氣的醬汁，香辣滋味很美妙。辣度大概是小辣的程度，就算平常不太吃辣的友人也能接受。

喙蘴號三峽老虎麵用餐沒有限時，但大部份的人用完餐就會離開，也不會久坐。這天等我們用完餐後，外面的號碼機顯示著22號，所以建議大家最好提早來，若太晚來，也有可能會有完售的風險。

久聞喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號)的大名，這次終於踩點成功，不過還是有一些遺憾，就是沒吃到網友好評推薦的油豆腐及蘿蔔湯。看似普通的餐點，卻能有眾多好評，下次再訪肯定要試試看！

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喙蘴號三峽老虎麵(原焱馬號 ) 店家資訊

FB粉絲團：江南第一好味道 喙蘴號三峽老虎麵

地址：新北市三峽區光明路100之4號

電話：0989 912 945

營業時間：12:00-14:30 , 17:00-售完 (週日公休)

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