什麼！一顆要價200元的包子竟然不預訂還買不到！？！

台北永春市場內有一家超人氣的「老上海包子」，不曉得台北朋友有沒有吃過。

這家是排隊名店，早上太晚來的話，很多招牌口味都吃不到了`

老闆堅持使用老麵發酵麵皮，不使用膨鬆劑、防腐劑、漂白劑等人工添加物，做出料多實在的包子

大顆的鮮肉包只要25元，真的超划算的。

除了基本口味以外，還有市面上少見的和牛肉包和貓山王榴槤包耶

肉肉控和榴槤控可不能錯過~

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧

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👉老上海包子位置

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老上海包子位於永春市場內的虎林街108巷，從捷運永春市場5號出口出來後步行約3分鐘

遠遠就可以看到疊得比人還高的蒸籠塔

老闆透過大數據分析，最容易買得到的時間是平日禮拜三、四的下午 XD

前面有提到不想排隊的話，建議平日禮拜三、四的下午前來，其他時間建議提早前來啦！

👉老上海包子環境介紹

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老闆堅持使用老麵發酵麵皮，不使用膨鬆劑、防腐劑、漂白劑等人工添加物，現包現蒸製作健康美味的包子，難怪開業6年多就成為排隊名店

老闆用料一點也不小氣，像是高麗菜、鮮肉、和牛肉包、貓山王榴槤包，都可以看到滿滿的料~

愛吃料多多包子的朋友一定要來嚐看看

和牛包可是有滿滿的內餡耶！

每顆包子的摺痕很美，就像花朵一樣

包子口味有和牛肉包、麻辣肉包、鮮肉、高麗菜、韭菜、酸菜、豆沙和貓山王榴槤包，還有雜糧、紅糖和白饅頭~ 各有不同的造型！

疊得比人還高的蒸籠塔非常壯觀

蒸籠塔每個都比小彤還高，小彤表示是疊在桌子上才比較高啦

剛蒸好冒著騰騰熱氣，大顆又飽滿看起來就很好吃

👉老上海包子菜單目錄搶先看

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來看看價格吧！

基本口味有鮮肉、高麗菜、韭菜、酸菜等，麻辣肉包很推薦喔~ 一顆只要２５元！

想要嚐鮮的朋友，可以買和牛肉包和貓山王榴槤包。

※全品項買十送一

※和牛肉包、貓山王榴槤包需提前預訂

👉老上海包子用餐心得分享

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以台北的物價來說，像這樣大顆飽滿的包子只要25元真的很划算

今天和小彤吃遍所有口味，每一顆都好喜歡喔

愛吃辣的小米首推麻辣肉包(30元)

不管是現場吃或是在家回蒸都很美味，一樣都有滿滿的肉汁

老闆說使用台灣黑豬後腿肉製作，肉甜又嫩，有油脂但不會太油，微麻微辣的口感，多吃兩顆也不膩~

麵皮使用老麵發酵，熱熱地吃口感較軟綿，冷掉的話是有Q帶嚼勁。

所以說冷熱不同口感大家都可以嚐試看看唷！

這顆沒有紅點，褶子像花朵的是招牌鮮肉包(25元)。

熱熱地吃有肉汁流出，黑豬肉內餡有蔥香又有肉甜味，愛吃肉包的朋友不能錯過

包子每個口味的褶子都不太一樣，高麗菜包長條形的褶子就像一條龍 XD

內餡有爆炒過的蝦米、肉乾，加上高麗菜、冬粉、蘿蔔絲等配料，不只有多汁脆甜的口感，還有蝦米和肉乾的鮮味，是多層次口感的高麗菜包

PS. 提醒高麗菜包不是素食的。

愛吃韭菜的小米非常推薦韭菜包(25元)

內餡有滿滿的韭菜、冬粉和肉乾，還有濃濃韭菜香~ 跟微甜的包子皮一起吃有1+1 大於2 的美味效果！

酸菜包(25元)內餡是特製酸菜與豬絞肉一起爆炒

酸V鹹香的爽脆酸菜與肉香味結合，讓人一口接一口吃不停喔！

以上菜包的口味都有帶入肉香的甜味，所以愛吃肉的朋友也可以嚐嚐他們的菜包系列唷～

接下來是特殊口味，貓山王榴槤及和牛肉包，提醒大家需提前預訂才買得到喔

和牛肉包即使一顆70元

內餡嚴選來自日本神戶牛隻，加入獨門辣菜、鹹蛋黃和辛香料熬煮而成。

和牛肉甜味十足，加上微微的辣香和爆汁感，讓整體口感很有層次，小米推薦給想要嚐試豪華版包子的朋友

貓山王榴槤包可就厲害了，愛吃榴槤的朋友一定會愛上，不過價格不便宜，一顆要價200元

外皮還烙印上貓山王的字樣耶~

因為貓山王榴槤本身單價就較高，所以定價自然較高

內餡有滿滿貓山王榴槤，用料一點都不手軟，一口咬下有濃郁榴槤香甜，很像在吃奶皇包一樣 XD

吃完後連講話吹氣都是榴槤味

豆沙包(25元)也是招牌，內餡是手工熬煮的紅豆沙，口感綿密順滑，減醣配方吃起來不會太甜

愛吃豆沙包的朋友不妨嚐看看喔~

素食的朋友可以買雜糧饅頭(25元)，黑糖饅頭包裹南瓜子、核桃、杏仁、蔓越莓和葡萄乾。

口感較有嚼勁，搭配多種堅果和果乾，會越嚼越甜

紅糖饅頭(20元)帶有微微黑糖甜香、不會甜膩，養生的朋友不妨參考看看。

白饅頭(20元)使用老麵發酵麵皮，老闆強調沒有添加甜味劑、膨鬆劑、防腐劑、漂白劑等人工添加物

饅頭有自然的甜味，口感比較有嚼勁，在家自己夾蔥花蛋也挺不錯的 XD

以上是我們的心得分享，沒想到永春市場內有如此爆料的包子，一顆只要25元就可以吃到大顆鮮肉包、料多的菜包，美味、價格又實在，讓人回味無窮

想要吃特殊口味的朋友，有和牛肉包和貓山王榴槤包可以選擇，小米推薦給大家！

👉老上海包子營業時間地址

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🌟店家資訊：老上海包子

🏠地址：台北市信義區虎林街108巷4號

☎電話：02 2765 9155

⏰營業時間：10:00–12:00, 15:00–19:00(週一公休)

粉絲團：老上海-包子

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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