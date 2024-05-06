三重美食推薦「勞碌命鍋燒意麵三重店」

新開幕的鍋燒麵藏在三和路四段隱密地點

第一次騎車經過看到勞碌命店名覺得好可愛



三重美食 勞碌命鍋燒意麵三重店 位置

附近就是熱鬧的三重車路頭街

勞碌命鍋燒意麵三重店店前有幾個位置可以停機車

紅燈籠裝飾讓門面更明顯，很有質感的鍋燒麵店

很適合下班後想找乾淨、有冷氣的三重美食推薦

勞碌命鍋燒意麵（三重店）

地址：新北市三重區三和路四段358-2號1樓

平日11:00–15:00, 16:30–21:00

週六 11:00–21:00 沒空班

（週日休息）

電話號碼： 02 8283 9617

粉絲團：勞碌命鍋燒意麵（三重店）

三重美食 勞碌命鍋燒意麵三重店 內用環境

勞碌命鍋燒意麵三重店提供內用、外帶和外送平台合作

用餐時間來外帶的人也不少

三重很少見的鍋燒麵店

環境舒適乾淨，有冷氣和洗手間

很在意用餐環境又怕熱的人來這就對了

而且，店家態度超好、很親切

內用需要餐具或辣椒粉可自行取用

後來發現店員收桌都有噴酒精

可能現在越來越少看到這個舉動

讓我心裡加分許多

半開放式廚房可以看到壯觀的”麵們“

這應該是老闆娘？

客氣又親切，還很標緻漂亮呢XD

鍋燒麵都是現點現做，一次煮好幾爐，不會等很久

三重美食 勞碌命鍋燒意麵三重店 菜單價錢

勞碌命鍋燒意麵三重店 菜單價錢

除了意麵也有辛拉麵、科學麵、烏龍麵和泡飯選擇

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重美食 勞碌命鍋燒意麵三重店 餐點推薦

皮蛋豆腐 / 涼拌黃瓜

點了兩樣小菜來配，小菜味道都很不錯

小黃瓜清脆爽口，冰冰涼涼加了蒜頭醃製讓食慾大開

湯鍋燒意麵 全加135元

說食話，以這環境和服務來看

價格很實在，全加的料有兩個

肉片、蝦子、魚板和青菜的量都變多一點

竟然是我最愛的半熟蛋

湯頭有著淡雅的柴魚香，味道清甜

整碗份量不少

意麵不會煮得太軟爛

ＱＱ的有點嚼感，掛湯呼嚕呼嚕，吃完相當滿足

到自助區拿辣粉來加

有點辣辣的更好吃了

喜歡吃辣的可以試試看

辛鍋燒 雞絲麵130元

內用使用瓷碗裝盛，沒用美耐皿很加分

食量大的可以加價讓麵量更多

這碗也是雙倍料

蝦肉不會煮得太老，肉片也不會乾柴

辛拉麵湯頭微微的麻，辣度大約是小辣

這碗選了雞絲麵，麵條細緻帶點彈，掛湯功力也很棒

加上半熟蛋真的太對味

勞碌命的碗很有質感

還記得第一次騎車經過看到勞碌命鍋燒意麵三重店店名覺得很可愛，勞碌命呢！

下次想吃鍋燒麵會想再來，環境真的很可以，比較可惜的是這裡只營業到晚上九點，太晚想吃宵夜就沒機會囉

週六全天勞碌沒空間喔

勞碌命鍋燒意麵（三重店）

地址：新北市三重區三和路四段358-2號1樓

營業時間：

平日11:00–15:00, 16:30–21:00

週六 11:00–21:00 沒空班

（週日休息）

電話號碼： 02 8283 9617

粉絲團：勞碌命鍋燒意麵（三重店）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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