從年初加班到現在，每天都在加班加到我全身筋骨酸痛，我感覺需要進廠維維修保養了，整個身體都快變成廢五金

感謝朋友推薦倍速運動關係企業旗下品牌【放筋鬆運動按摩ReChill】 讓我感受不一樣的運動按摩手法

另外還有及為少見的筋膜刀按摩，做完後身體超輕鬆，就算再多加三個月的班也能撐住（誤)









放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館 位置

放筋鬆運動按摩ReChill全台總共有7間分店，桃園、台中、台南二間分店以及高雄，板橋、新竹店五月底隆重開幕

高雄館位在孟子路上，距離捷運生態園區站只有8分鐘的路程，交通位置還挺便利

放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館 環境介紹

放筋鬆運動按摩ReChill 跟其它的按摩會館不一樣，不需填會員資料，也沒有包月/包卡活動，更不會跟客戶推銷產品

純粹單堂課程收費，收費透明化，不亂加價，採預約按摩較不會有時間上的碰撞

筋膜放鬆課程有二種：50分鐘$1400、100分鐘$2600

另外幫大家詢問了預約時間的計算方式，如果你是約9:00到，那請一定要準時到千萬不要遲到

遲到的時間會照算在推拿時間內，例如你遲到了10分鐘那推拿時間就只剩40分鐘

因為下一位客人可能約的是10點整，遲到是你個人的因素所以不會延後，這在電話預約時都會先行告知

小圓桌上有放餅乾、科學麵以及養生茶

放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館跟其它的的分店不一樣，沒有上下樓層，只有一層樓，提早到的客人們都會坐在沙發椅等待

放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館 有八間按摩室，空間都非常的大，大到讓我有點吃驚

就算朋友、家人一起進去也不會覺得很狹窄









放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館 服務項目

應該很多朋友和我一樣都是第一次看到筋膜刀，筋膜刀有3種，其中一把在按摩師手上

每一款的筋膜刀使用的地方都不一樣，筋膜刀不同，施力點也會跟著不同

放筋鬆運動按摩ReChill 也有女按摩師，可以預約時間時直接指定，女生方面請著運動內衣會較方便

在按摩前會先詢問身體狀況，有那裡較為酸痛或是要避免的地方，以及按壓的力道大小等等基本問題

每一位按摩師的手法都不同，首先會先塗抹按摩乳輕輕的推、壓、揉

會注意客戶的表情是否力道太輕或是太重而感到不舒服

脖子這裡較為緊繃，都是久坐維持同一個動作造成，使用的筋膜刀有點像月牙型的造型

筋膜刀不是真的刀子是一種按摩工具，很多人聽到【筋膜刀】以為是用刀子幫人做按摩XD

胳肢窩旁有個穴道，按壓下去會有酸痛感，長時間登打電腦的人會更有感觸









按壓的過程中會和客人互動，稍微了解客戶目前的狀況，畢竟每個人的性質都不同，酸痛點都會不一樣

我們長時間坐辦公室打資料的人很常犯肩、頸、肘、腕操勞過度提不上手，嚴重點就會有高爾夫球肘、網球肘的問題

經過一連串的按壓後，筋就會慢慢的鬆開

比較二隻手的差異性，右手推過後輕鬆自在許多，後往提拉不會有【更】住的感覺

部位不同使用的筋膜刀就不會不一樣，筋膜刀看起來很輕，其實頗有重量









紅痧出現的多寡代表身體疲累的程度，適度的推拿是很重要

久坐辦公除了肩頸不舒服之外，最為嚴重的就是腰部，有時腰痛到會一直搥打自己的腰

我就是那個一直猛追自己腰側的人

隨著按摩乳輕輕的推拿，紅痧很明顯的出現，每個人的體質感受度都不一樣

像我同事就不會覺得痛反而覺得佷舒服，就是帶點酸爽，但不是那種很疼痛的感受









依序從頸、肩、腰去做筋膜刀的按摩，接著會一個區域，一個區域的按壓

按壓的過程中會詢問力道是否能接受，我看我同事還挺老神在在都沒反應，這身體狀況還不錯

筋膜放鬆課程裡頭也有拔罐服務，有需求也可以跟按摩師說

上班族長期久坐沒時間運動，沒時間運動就會有筋膜沾黏，很多人都不清楚什麼叫筋膜沾黏，我就簡單的跟大家解說一下吧

筋膜（fascia）主要由膠原蛋白（collagen）構成，具有連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶等結締組織的功能

由於筋膜覆蓋全身，當一處的筋膜受到拉扯時，就會影響到全身的筋膜與動作

健康的筋膜具有靈活、柔韌、可滑動等特性，能帶來讓身體勻稱、血流增加、恢復速度快、降低受傷風險與疼痛

但反之筋膜不健康時，就可能發生沾黏、緊繃等問題

導致筋膜沾黏或不健康大概都是這幾項原因：

靜態、少活動的生活型態、姿勢不良、缺水、脫水、過度使用肌肉或肌肉受損

不健康的飲食習慣、睡眠品質不佳、壓力過大等因素

簡單的解說完畢都很清楚什麼叫筋膜沾黏了吧!!

腰部部份會用另一種筋膜刀，這推壓起來會有不同的感受度，有在做身體保養的朋友們應該會聯想到桿麵棍吧

長期坐著不動這腰部一推就紅了，不過身體狀況還是比我好，我的話是烏青紅一片XD









肩頸是最容易酸痛的地方，不論是文職工作或是勞工朋友們都有深刻的感觸，所以這裡一按壓會特別的痛啊

頸側二邊也要適當的鬆一下，否則很容易造成筋緊繃，我就是常二側頸筋緊到不行，嚴重時會痛到頭頂

有時會出現手麻現像，我都嚴重懷疑自己在這麼加班下去會不會有中風的一天

所以適當的按壓是很重要的，不要以為自己還年經不保養啊，等你到我這個年紀時就知道痛苦了

50分鐘的筋膜放鬆課程結束後同事表示清鬆了不少，不論手臂、後背蝴蝶骨、肩側以及頸側都輕鬆多了

按摩師提供三種簡單解壓小運動，只要一條毛巾就能完成









動作很簡單，二隻手臂拉直毛巾往二側下放，這時後背的肩夾骨就會擠在一塊，往上提拉就會放鬆

一組15秒的動作可減輕後肩背長期的不舒服感

現代的人長期滑手機或是盯著電腦螢幕看，日積月累之下頸側二邊的的筋會浮腫或是繃緊，只要一條毛巾就能處理

身體緊貼靠牆，脖子後面墊著一塊毛巾，脖子往下壓(做出縮的動作)雙下巴跑出來是正常的(我沒有XD)

然後脖子往後(鬆)連做15秒的縮鬆運動能改善頸側緊繃現像

長期坐辦公室的人還有一個毛病就是腰痛，這是長時間挺直腰杆工作造成的擠壓，只要二個小動作就能處理

半坐在椅子，右腳、或左腳單一舉起放在膝蓋上， 一隻手放在舉起腳的膝蓋上頭，身體微微傾向前按壓

你會感受到髖股那裡有施壓會酸痛，腰部二側也有提伸拉長的感覺，只要感覺腰部、髖骨不舒服都可以做這個動作

50分鐘的體驗感受真的很強，裡頭的按摩師都是專業的運動教練，很清楚了解工作/運動所帶來的不適感

想感受不一樣的運動按摩/筋膜刀按摩嗎，來 放筋鬆運動按摩ReChill 就對了!!

放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館 地址

放筋鬆運動按摩ReChill 高雄館

電話：07-3451231

營業時間：PM13:00-22:00(周一至周五)、AM09:00-18:00(周六、周日)

地地：高雄市左營區孟子路680號

放筋鬆運動按摩ReChill：粉絲團

放筋鬆運動按摩ReChill：IG

放筋鬆運動按摩ReChill 安南館

電話：06-2470056

地址：台南市安南區安中路一段231號

放筋鬆運動按摩ReChil 東橋館

電話：06-3022056

地址：台南市永康區東橋五路102號

放筋鬆運動按摩ReChill 台中館

電話： 04-22994393

地址：台中市北屯區文心路四段127號

放筋鬆運動按摩ReChill 竹北館

地址：新竹縣竹北市嘉豐二街一段149號

放筋鬆運動按摩ReChill 桃園館

電話：03-3250071

地址：桃園市桃園區中正路1214號2樓

放筋鬆運動按摩ReChill 板橋館

地址：新北市板橋區館前東路20號2樓