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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜單/超巨豬排三明治不到兩百/剁椒皮蛋/串燒炸物

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜單/超巨豬排三明治不到兩百/剁椒皮蛋/串燒炸物

2024-05-07 15:16:00 胖樺 人氣：109
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窩客好文

胖樺

發表篇數：540篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：碳少年
place嘉義市西區垂楊路317號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲厚度大概有三公分的炸豬排三明治，在嘉義的深夜居酒屋只賣NT. 180，這CP值完全可以，台北俗離開嘉義之後念念不忘。

 

店名：碳少年居酒屋

地址：60043嘉義市西區垂楊路317號

電話：05 216 3088

 

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲和朋友於嘉義的酒吧喝過酒，也吃過金馬肉粥後，經過這間可愛的居酒屋。

想說快晚上12點店家還人滿為患，進來看看好了。

 

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲菜單一覽。

 

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲真的建議可以很餓來這邊大快朵頤，食物選擇超多，還可以來杯小酒。

 

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲我們四人的小吃一點。

其實點超多，真的是吃到肚子快破。

 

半半(NT. 120)

 

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

 

可爾必思(NT. 50)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

 

蘿蔓剁椒皮蛋(NT. 180)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲皮蛋剁成碎末後用辣椒提味，配上爽脆蘿蔓葉，一口接一口。

 

擔擔麵(NT. 50)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲好吃且用心的麵，口感跟味道都讓同行的麵食專家滿意。

 

炸牡蠣(NT. 180)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲新鮮的牡蠣裡面依舊水潤。

 

牛肋條串(NT. 120)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲不會柴，牛鮮味十足，價格也是相當漂亮。

 

奧特曼吮指雞翅(NT. 180)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲鹹蛋雞翅超下酒，我啃了半盤。

 

櫛瓜(NT. 100)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

 

雞軟骨(NT. 100)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

 

豬排味噌三明治(NT. 180)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲超級推薦每個來碳少年，不，是來嘉義的朋友們都來這邊點上一份超巨美味豬排三明治，這個價格可以吃到份量十足又Juicy的炸豬排，還是在深夜時間，這就是所謂的靈魂食物阿！

這扎實的肉感配上焦香吐司，讓人疲憊的身心靈都得到滿足。

 

小黑炭烤麻糬(NT. 120)

(胖樺食記)嘉義超推薦CP值超高餐廳「碳少年居酒屋」/完整菜

▲個人覺得應該不是麻糬，這應該是年糕。

完美的句點。

 

價格超實惠，食物好吃，讓我想到台北的饞食坊。

店員很可愛健談，回台北後真的超想念這間店啦！

 

bc


文章標籤
碳少年居酒屋 嘉義美食 串燒 居酒屋 嘉義必吃 剁椒皮蛋 創意料理 擔擔麵 深夜食堂
創作者介紹
創作者 吃吃達人胖胖樺 的頭像
吃吃達人胖胖樺

胖樺食記




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