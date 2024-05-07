▲厚度大概有三公分的炸豬排三明治，在嘉義的深夜居酒屋只賣NT. 180，這CP值完全可以，台北俗離開嘉義之後念念不忘。

店名：碳少年居酒屋

地址：60043嘉義市西區垂楊路317號

電話：05 216 3088

▲和朋友於嘉義的酒吧喝過酒，也吃過金馬肉粥後，經過這間可愛的居酒屋。

想說快晚上12點店家還人滿為患，進來看看好了。

▲菜單一覽。

▲真的建議可以很餓來這邊大快朵頤，食物選擇超多，還可以來杯小酒。

▲我們四人的小吃一點。

其實點超多，真的是吃到肚子快破。

半半(NT. 120)

可爾必思(NT. 50)

蘿蔓剁椒皮蛋(NT. 180)

▲皮蛋剁成碎末後用辣椒提味，配上爽脆蘿蔓葉，一口接一口。

擔擔麵(NT. 50)

▲好吃且用心的麵，口感跟味道都讓同行的麵食專家滿意。

炸牡蠣(NT. 180)

▲新鮮的牡蠣裡面依舊水潤。

牛肋條串(NT. 120)

▲不會柴，牛鮮味十足，價格也是相當漂亮。

奧特曼吮指雞翅(NT. 180)

▲鹹蛋雞翅超下酒，我啃了半盤。

櫛瓜(NT. 100)

雞軟骨(NT. 100)

豬排味噌三明治(NT. 180)

▲超級推薦每個來碳少年，不，是來嘉義的朋友們都來這邊點上一份超巨美味豬排三明治，這個價格可以吃到份量十足又Juicy的炸豬排，還是在深夜時間，這就是所謂的靈魂食物阿！

這扎實的肉感配上焦香吐司，讓人疲憊的身心靈都得到滿足。

小黑炭烤麻糬(NT. 120)

▲個人覺得應該不是麻糬，這應該是年糕。

完美的句點。

價格超實惠，食物好吃，讓我想到台北的饞食坊。

店員很可愛健談，回台北後真的超想念這間店啦！