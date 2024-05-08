芎林公有零售市場｜新竹最有人情味的市場，超大把蔬菜只要10元佛心價，附設電梯廁所停車場超方便!

新竹人逛市場的新選擇，近期耗資1.4億重建的【芎林公有零售市場】，顛覆大家對傳統市場的印象，附設有電梯、廁所和停車場，以及大家最在意的冷氣空調，無論是熟食或生鮮通通能一次買到，全天候營運且明顯標價，還有只要10元的超大把蔬菜，同時融入客家在地特色，可以吃到許多充滿客家味的料理，而且從市區開車15分鐘就能到 !

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環境分享

▼【芎林公有零售市場】位於新竹縣芎林鄉文德一街，看到鮮豔的綠色建築物就是了，位於新竹中心、距離國道距離不到５分鐘，附有地下停車場超級方便。

▼【芎林公有零售市場】環境明亮整潔，附設電梯、廁所、停車場，同時有中央空調冷氣開放，不會有傳統市場令人感到潮濕炎熱的感覺，逛起來相當舒適放鬆。

▼【芎林公有零售市場】貼心提供電梯可搭乘，讓走路不方便的長輩能自在逛市場。

▼【芎林公有零售市場】共有兩層樓空間，一樓規畫為生鮮採買區，二樓則有熟食小吃，除了有舊攤商進駐，也引進多元特色商家，攤商招牌融入「方口獅」客家圖騰，為傳統市場注入創意新活力。

一樓 : 獸肉、冷凍生食、海鮮

▼【芎林公有零售市場】一樓規畫為生鮮採買區，有各式各樣的新鮮肉品和海鮮，豐富的冷凍食品及辛香料食材，以及少量的蔬菜水果品項，店家均有明顯標價讓大家安心購買。

▼【芎林公有零售市場】店家會不定期推出特價品項，這次還買到一大把只要十元的蔬菜，大家快來挖寶看看吧。

▼【芎林公有零售市場】一樓也有部分熟食品項，像是可以自己回家加熱或現吃的海鮮炸物，傳統古早味的草仔粿，油亮誘人的煙燻烤雞鴨，經過時就讓人忍不住口水直流。

二樓 : 蔬果、百貨雜糧、熟食

▼【芎林公有零售市場】二樓以熟食小吃和蔬菜果物為主，產地直送的生鮮蔬菜，以及當季產出的鮮美果物，蔬果們的品質都還蠻不錯的，同樣均有明顯標價不用怕被騙。

▼【芎林公有零售市場】熟食有麵飯主食、麻辣鍋物、關東煮、客家傳統米食，健康豆漿飲品、現蒸包子、豆花冰品，部分櫃位提供座位區可以安心享用。

▼【芎林公有零售市場】居然也有奶奶販售自製的醃菜，是讓人感到懷念的古早味。

▼【芎林公有零售市場】還有按摩的櫃位，買菜買到累也可以來按一下~

星巴克芎林文德門市

▼從【芎林公有零售市場】步行3分鐘即可抵達，絕美的星巴克芎林文德門市，綠意盎然的舒適空間，是購物完放鬆休息好去處，外面也有戶外步道可帶孩子一起放風。

體驗心得

下次買菜不用再曬太陽流汗啦，重金打造的【芎林公有零售市場】，保留了市場原有的攤販和特色，不一樣的是將環境和設備大大升級，重要的是商品售價也沒有因此抬高，店家會不定期推出特價品項，想要撿便宜的朋友們快來逛逛吧!

店家資訊

芎林公有零售市場

粉絲團 : 芎林公有零售市場 FB

地址：新竹縣芎林鄉文德一街8號

營業時間：5:00-12:00(週一休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food