為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 蛋黃酥推薦【米香伯蛋黃酥】虎山巖金針花季 拜拜賞花不能錯過的伴手禮 香酥綿密的彰化員林蛋黃酥

蛋黃酥推薦【米香伯蛋黃酥】虎山巖金針花季 拜拜賞花不能錯過的伴手禮 香酥綿密的彰化員林蛋黃酥

2024-05-08 13:23:00 辣媽 人氣：97
share
窩客好文

辣媽

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：米香伯蛋黃酥 101米香
place彰化縣員林市員水路一段101號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

米香伯19.jpg

彰化花壇虎山巖金針花目前已進入盛開期，趁著好天氣一同去走走，欣賞金黃花海~

以往聽到金針花，就聯想到台東，想去賞花但路程太遠每次都作罷，

查詢資料時才發現到，彰化花壇早在七年前即種下3萬株「台東7號」品種金針花，

近年來越長越多，越開越茂盛，虎山巖金針花預計可以一路開花到6月底，

恰巧遇到母親節，趕快帶母親與家人們來賞花，同時到虎山巖寺上香祈福，

再將香酥綿密好吃不膩的【米香伯蛋黃酥】帶回家！

米香伯5.JPG

辣媽是第一次到「虎山巖金針花季」遊玩，交通還算便利，從花壇車站坐計程車，

大約10分鐘左右，建議可以平日賞花，假日時遊客及遊覽車非常多，

比較容易有塞車情形哦~

虎山巖金針花季」不用付門票費用也不收停車費，還規劃了不小的市集，真不錯，

我們才剛到虎山街，就聞到一陣陣烘焙的滋味，濃郁的蛋香與奶香太迷人了，

走近一看，是彰化員林伴手禮知名店【米香伯蛋黃酥】耶~

米香伯16.JPG

正巧遇到老闆準備烤蛋黃酥，老闆說所販售的蛋黃酥都是當天現作現烤的，

忍不住停下腳步看看他的製作過程！

米香伯.JPG

老闆迅速俐落的來回刷著蛋液~

米香伯1.JPG

灑上黑芝麻粒，隨即放入烤箱，大約要烤25分鐘~

利用這個時間先到賞花區去欣賞美麗的金黃花海~

米香伯3.JPG

但走之前不忘先加Line@好友，立即領取一顆蛋黃酥，老闆太康凱了~

打卡上傳FB或IG，還能享九折優惠，當然要買起來~

米香伯9.JPG

虎山巖金針花於母親節左右盛開，因此又稱為母親花，很多人都是帶著家人一前來，

聽老闆說，每到假日就人潮相當多，真的耶，能看到這麼美的花海讓人心情也變美，

而且天氣非常好，可以享受陽光與花朵的滋潤~

米香伯13.JPG

算準時間看著新鮮美味出爐，打開烤箱的那一刻，那香氣太吸引人了，

經過烘烤後，一顆顆金黃圓潤飽滿的蛋黃酥就完成了~

米香伯14.JPG

待稍微放涼之後，老闆就幫我們將現烤的蛋黃酥包裝起來囉，

辣媽買了2盒，一盒有6顆蛋黃酥，原價270元，可以打9折，

首次加好友立即送一顆，真的是賺到了！

米香伯15.JPG

【米香伯蛋黃酥】是蠻多人推薦的伴手禮好選擇，價格也親民，包裝有質感，

外盒超可愛的，不論是送禮或自己食用都超適合！

米香伯2.JPG

米香伯6.JPG

帶到金針花展區，大家紛紛看著辣媽手上的禮盒，可愛又討喜的紅色禮盒~

米香伯7.JPG

不難發現，【米香伯蛋黃酥】與一般蛋黃酥不太一樣，

它的外層是非常香薄酥脆的口感，有著非常多層次

蛋香味非常濃郁，與一般麵皮口感不同~

米香伯8.JPG

幸福就是與愛的人一起欣賞金針花，一同享用可口的米香伯蛋黃酥！

米香伯10.JPG

來到「虎山巖金針花季」，當然更不能錯過這三級古蹟的「虎山巖」

虎山巖，又寫做虎山岩，是一座主祀觀音菩薩的廟宇，

為彰化縣縣定古蹟，同時也是一處宗教旅遊勝地！

米香伯11.JPG

米香伯12.JPG

帶著虔誠的心與現烤的蛋黃酥上香祈福~

米香伯17.JPG

【米香伯蛋黃酥】不只是外皮不太一樣，它的豆沙內餡也格外綿密，剛剛好的甜度，

包覆著金黃完整的鹹蛋黃，鹹甜交錯，不油不膩，超好吃的！

米香伯18.JPG

【米香伯蛋黃酥】外皮香酥，內餡飽滿，非常紮實的好滋味，

辣媽打算找個平日再去賞花，再去帶幾盒【米香伯蛋黃酥】回家~

米香伯4.JPG

#虎山巖金針花季

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

米香伯蛋黃酥位於20號攤位！

【米香伯蛋黃酥】

地址：彰化縣員林市員水路一段101號

營業時間：09:00–19:00 周一公休

電話號碼：04-8368495

Line：grain101

FB：https://www.facebook.com/grain31491

IG：https://www.instagram.com/grain14913/

文章標籤
伴手禮推薦 米香伯蛋黃酥 虎山巖金針花季 彰化花壇虎山巖 彰化員林美食 彰化員林伴手禮 蛋黃酥推薦 蛋黃酥伴手禮 彰化蛋黃酥推薦 員林蛋黃酥 金針花季 虎山巖 花壇虎山巖 虎山巖賞花 年節送禮 傳統美食 送禮推薦
創作者介紹
創作者 辣媽 的頭像
辣媽

三寶豐富了我的人生




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

嘉義燒肉吃到飽推薦燒肉眾13周年慶＋50元銅板價
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up