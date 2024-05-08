彰化花壇虎山巖金針花目前已進入盛開期，趁著好天氣一同去走走，欣賞金黃花海~

以往聽到金針花，就聯想到台東，想去賞花但路程太遠每次都作罷，

查詢資料時才發現到，彰化花壇早在七年前即種下3萬株「台東7號」品種金針花，

近年來越長越多，越開越茂盛，虎山巖金針花預計可以一路開花到6月底，

恰巧遇到母親節，趕快帶母親與家人們來賞花，同時到虎山巖寺上香祈福，

再將香酥綿密好吃不膩的【米香伯蛋黃酥】帶回家！

辣媽是第一次到「 虎山巖金針花季」遊玩，交通還算便利，從花壇車站坐計程車，

大約10分鐘左右，建議可以平日賞花，假日時遊客及遊覽車非常多，

比較容易有塞車情形哦~

「 虎山巖金針花季」不用付門票費用也不收停車費，還規劃了不小的市集，真不錯，

我們才剛到虎山街，就聞到一陣陣烘焙的滋味，濃郁的蛋香與奶香太迷人了，

走近一看，是彰化員林伴手禮知名店【米香伯蛋黃酥】耶~

正巧遇到老闆準備烤蛋黃酥，老闆說所販售的蛋黃酥都是當天現作現烤的，

忍不住停下腳步看看他的製作過程！

老闆迅速俐落的來回刷著蛋液~

灑上黑芝麻粒，隨即放入烤箱，大約要烤25分鐘~

利用這個時間先到賞花區去欣賞美麗的金黃花海~

但走之前不忘先加Line@好友，立即領取一顆蛋黃酥，老闆太康凱了~

打卡上傳FB或IG，還能享九折優惠，當然要買起來~

虎山巖金針花於母親節左右盛開，因此又稱為母親花，很多人都是帶著家人一前來，

聽老闆說，每到假日就人潮相當多，真的耶，能看到這麼美的花海讓人心情也變美，

而且天氣非常好，可以享受陽光與花朵的滋潤~

算準時間看著新鮮美味出爐，打開烤箱的那一刻，那香氣太吸引人了，

經過烘烤後，一顆顆金黃圓潤飽滿的蛋黃酥就完成了~

待稍微放涼之後，老闆就幫我們將現烤的蛋黃酥包裝起來囉，

辣媽買了2盒，一盒有6顆蛋黃酥，原價270元，可以打9折，

首次加好友立即送一顆，真的是賺到了！

【米香伯蛋黃酥】是蠻多人推薦的伴手禮好選擇，價格也親民，包裝有質感，

外盒超可愛的，不論是送禮或自己食用都超適合！

帶到金針花展區，大家紛紛看著辣媽手上的禮盒，可愛又討喜的紅色禮盒~

不難發現，【米香伯蛋黃酥】與一般蛋黃酥不太一樣，

它的外層是非常香薄酥脆的口感，有著非常多層次

蛋香味非常濃郁，與一般麵皮口感不同~

幸福就是與愛的人一起欣賞金針花，一同享用可口的米香伯蛋黃酥！

來到「虎山巖金針花季」，當然更不能錯過這三級古蹟的「虎山巖」

虎山巖，又寫做虎山岩，是一座主祀觀音菩薩的廟宇，

為彰化縣縣定古蹟，同時也是一處宗教旅遊勝地！

帶著虔誠的心與現烤的蛋黃酥上香祈福~

【米香伯蛋黃酥】不只是外皮不太一樣，它的豆沙內餡也格外綿密，剛剛好的甜度，

包覆著金黃完整的鹹蛋黃，鹹甜交錯，不油不膩，超好吃的！

【米香伯蛋黃酥】外皮香酥，內餡飽滿，非常紮實的好滋味，

辣媽打算找個平日再去賞花，再去帶幾盒 【米香伯蛋黃酥】回家~

#虎山巖金針花季

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

米香伯蛋黃酥位於20號攤位！

【米香伯蛋黃酥】

地址：彰化縣員林市員水路一段101號

營業時間：09:00–19:00 周一公休

電話號碼：04-8368495

Line：grain101

FB： https://www.facebook.com/grain31491