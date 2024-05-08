

宜蘭水岸森林物語 是一個可以安排一日行程滿檔的好地方，結合住宿、玩樂與美食的休閒農場，非常適合全家及親子，體驗深度旅遊。今天安排水岸森林物語半日遊，體驗可愛動物園區＆水岸湖畔餐廳美食，這裡的小動物們訓練非常好，種類非常多，吃飽活動完，會乖乖待在定點，排列整齊，沒認真看，還一度以為它是假的。～（笑）











宜蘭景點 | 水岸森林物語 地理位置 交通資訊

宜蘭水岸森林物語座落於宜蘭冬山鄉的柯林村，從國道五號高速公路下羅東交流道後，從五結路三段右轉光榮路、純精路三段，右轉公正路，過北成橋左轉，柯林路、光華三路、柯林新路，門口有寬敞的免費停車場設置。



搭乘大眾運輸工具的話，可以搭葛瑪蘭客運或是首都客運。









宜蘭景點 | 水岸森林物語 票價介紹

開放入園時間 09:00～16:30（營業至17:00），全票NT$200元，敬老票（65歲以上）NT$150，兒童票（2到4歲）NT$50，愛心票（持身心障礙手冊者及其陪同者1位）NT$50。



除了兒童票之外，其他票種都會 贈牧草還有折抵券 (折抵券會依活動做變更，以現場為主)。











宜蘭景點 | 水岸森林物語 環境介紹

門口購票後進入水岸森林物語，園區內分 可愛動物園區、景觀生態池、水岸湖畔餐廳，另外還有水岸森林的農、漁產業體驗以及住宿。



園區內的管理非常好，環境乾淨舒適，竟然聞不太到小動物們身上該有的味道，非常合適親近大自然、遠離塵囂，好好放鬆渡假。



可愛動物園區外，特別設置洗手台，愛護小動物，也保護自己，入出園記得洗手喔～！！！















▼冬瓜號小火車













▼貼心洗手台設置

▼冬瓜號小火車▼貼心洗手台設置





可愛動物園區

進入可愛動物園區前，會有解說員詳細介紹區內小動物們的特性，讓旅客們可以更安心自在的與小動物們相處，玩得開心盡興。



由於園區內的小動物品種很多，水岸森林物語特別提供不同飼料、飼草餵食不同品種小動物，千萬不要餵錯，小動物們的肚子會痛痛喔～！！！



動物園區採一次性入園，從最後一扇出口出來就不能再進去囉～！！！裡面動物雖然有分區，但都可以自由出入，沒拍到照片也可以回頭補拍畫面哦，這點不用擔心。







▼不同飼料、飼草，餵食不一樣的小動物品種。





▼梵天雞









▼意外闖入的水豚君









▼水豚君非常溫馴可愛





▼迎面而來的笑笑羊





















▼跟賤狗一樣可愛的熊貓羊





▼會站站的水豚君









▼乖乖定點休息，會讓人誤以為是假的「羊駝」









▼山羊









▼俏皮的柯爾鴨群聚









▼山羊群









▼坐姿端正的兔豚鼠









▼冰原歷險記裡的狐獴









▼小毛驢









▼梅花鹿





▼亞達伯拉象龜













▼湖畔柯爾鴨群













▼不同飼料、飼草，餵食不一樣的小動物品種。▼梵天雞▼意外闖入的水豚君▼水豚君非常溫馴可愛▼迎面而來的笑笑羊▼跟賤狗一樣可愛的熊貓羊▼會站站的水豚君▼乖乖定點休息，會讓人誤以為是假的「羊駝」▼山羊▼俏皮的柯爾鴨群聚▼山羊群▼坐姿端正的兔豚鼠▼冰原歷險記裡的狐獴▼小毛驢▼梅花鹿▼亞達伯拉象龜▼湖畔柯爾鴨群





景觀生態池

親近完小動物後，可以延著旁邊小路，逛逛景觀生態池，裡面魚兒非常多，可以餵食魚兒＆禽類，民宿彩色房屋的倒影也蠻美的，可以來張網美照，是一個大人、小孩都喜歡的景點。







































水岸湖畔餐廳

水岸湖畔餐廳採挑高室內設計，沒有壓迫感，濃郁的渡假風格，感覺特別放鬆，提供的餐點有自助式以及單點套餐，我們點了兩份在地特色套餐，好好享受午餐時光。



















水岸湖畔餐廳 | 湧泉蜜香魚套餐＆水豚盲盒下午茶







水豚盲盒下午茶

以園區內最熱門可愛的水豚為主題的下午茶套餐，內容物不限時更新，主打水豚枕頭，外層酥脆、內層柔軟的酥皮卷，包覆滿滿紮實的風味豬絞肉，鹹甜合一，非常有特色。







▼水豚枕頭 酥皮捲（豬絞肉）









▼11種水果蔬菜以及蛋白質纖維充足





▼精緻小漢堡





▼奶酪、法式千層蛋糕、布朗尼

▼水豚枕頭 酥皮捲（豬絞肉）▼11種水果蔬菜以及蛋白質纖維充足▼精緻小漢堡▼奶酪、法式千層蛋糕、布朗尼



湧泉蜜香魚套餐

使用自家湧泉（山泉水）飼養的香魚，與主廚特調醬汁，搭配隨機小菜、味增湯品與白飯，飽足感十足。











▼酸柑汁（喝起來類似金桔檸檬）、荔枝多多（

▼酸柑汁（喝起來類似金桔檸檬）、荔枝多多（





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