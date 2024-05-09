新店咖啡廳推薦 小碧潭咖啡

新店碧潭捷運站附近新開的咖啡廳-le nord北方

位於新北市新店區中央路133巷30號，整間店營造出一種愜意植栽感

義大利麵.甜點.三明治都是店家自己做，餐點好好吃，甜點更是不容錯過

這天下著大雨，我與住新店的朋友找不到地方吃飯，正好發現她家附近新開的北方

北方 假日限時100分鐘（無人候位不限時），今天正好因為下雨關係沒有很多人來

讓我們享受到了愜意的寧靜時光~招牌的字很有寧靜感

菜單就貼在門口，價格是我可以接受，餐點的部分比想像中多

店內

另外店內也有盆栽販售訂製，

北方的盆栽是義大利Deroma訂購，以種植物來說，在質感、美觀及耐用程度上都與塑膠盆不能比

店內位置雖然沒有到非常多，但整體而言舒適

而且橘色調搭配綠色植栽挺有文藝氣息

前後都有一區義大利製的Deroma陶盆的裝飾區，帶著食物滿好拍的

店內很多這種小小精緻的專區，很文青很愜意

另外，朋友居然發現了店裡的含羞草!!

不小心撞到它就縮起來了，好可愛

店內有提供水可以自取，滿好的，有些咖啡廳不提供白開水，希望你點飲料XD

下排也有提供調味醬可以自取

櫃台有今日北方親手製甜點，通常店家能自製甜點，對我來說就是知道他們很有料的一個象徵XD

餐點

我們點了 法式庫克太太三明治(豬) 義式慢燉肉醬波浪麵 以上皆含一份蜂蜜燕麥水果優格或每日湯品

以及一份甜點

每日湯品(左)-今天是馬鈴薯濃湯

喝的到馬鈴薯沙沙的質地，但不會讓人覺得很卡喉嚨，馬鈴薯的食材香有出來，加上有喝到花椰菜，

而且麵包也給得很大塊，不會很容易就泡得很軟爛，是一份喝的到真材實料，也可很有口感上的變化的暖胃湯

蜂蜜燕麥水果優格

餐點附贈的水果優格很好吃，好吃到我跟朋友以為這是我們點的甜點 哈哈哈

主要是它使用純天然蜂蜜，所以味道是細緻又典雅

加上燕麥脆脆香香的，搭上優格很好吃，而且分量也不小

義式慢燉肉醬波浪麵

波浪麵的質地柔軟，能夠完美地吸收肉醬的風味，而且每一口都可以吃到豬牛混合的肉醬

不同於一般茄汁風味，有細緻的 義大利香料和鮮嫩的蔬菜.洋蔥在裡面陪襯

每一口都不會膩，而且酸度剛剛好，沒想到在咖啡廳裡也可以吃到餐酒館等級的肉醬麵，我大推耶!

法式庫克太太三明治(豬)

酸種麵包開放三明治與沙拉

酸種麵包的香氣和口感令人驚艷

外皮烤的酥酥脆脆、內裡鬆軟，配合著微酸的味道，搭配了夾餡的豬肉和其他配料，意外的很和諧

豬肉的烹調恰到好處，既保持了肉質的鮮嫩，又散發出淡淡的香氣，讓整個三明治的風味更加豐富

其他蛋和調味醬，也增添了口感的層次和味道的豐富度

搭配的沙拉清爽爽口，為整體菜品增添了一絲清新的氣息，讓整頓餐點更加均衡和美味!很好吃耶

莓果生乳酪蛋糕

這款莓果生乳酪蛋糕讓我完全愛上了它，首先，它的外觀就讓人垂涎欲滴，色彩繽紛!!看了就很高級感

入口後，那絲絲的酸甜莓果與柔滑的乳酪相互交融，瞬間溶化在舌尖，

通常生乳酪的奶香味都給我一種過於膩口的感覺，但這款乳酪的口感輕盈柔滑，甜度更是恰到好處

真的很推耶!北方的自製甜點好厲害，下次也想來嘗試不同的

自家釀蜂蜜檸檬薑茶

自家釀的蜂蜜檸檬薑茶給我留下了深刻的印象，本來我不太愛喝薑茶，但今天雨真的很大我就想暖暖胃

這款茶不僅令人心曠神怡，而且充滿了清新的檸檬香氣和微辣的薑味，每一口都充滿了療癒的感覺

配上北方自家蜂蜜的甜美，更是讓這杯茶的口感更加豐富

在冬日的寒冷天氣中，這杯蜂蜜檸檬薑茶不僅能夠溫暖身體，還能夠撫慰心靈

西班牙紅/白水果酒

這款微酸甜、酒味淡淡的水果酒，不僅色彩繽紛，而且口感清爽

每喝一口充滿了各種水果的香氣，令人心情愉悅，喝起來像茶一樣美好

適合不喜歡酒味太重的朋友喝唷

心得

在Le Nord北方，食物不僅僅是飽腹的工具，每一道菜品都帶有點優雅義式...說不出的慢步調感

品嚐他們的法式庫克太太三明治，雖然是常見的三明治，但像豬肉的鮮嫩，麵包的酥脆，這樣的味覺享受在我心中留下深刻印象!

而義式慢燉肉醬波浪麵則彷彿是一場意大利美食之旅，每一口都讓我感受到豐富的風味和深厚的料理功夫。

甜點更不用說，我覺得這絕對有高級髮式餐點等級!!

Le Nord北方不僅提供美味，更是一處讓我與朋友的靜心品味、感受生活美好的理想去處，在這邊時間就像是被偷走一樣，好令人舒心

資訊

le nord北方

營業時間：11：00-20：30（週一、二公休）

地址：新北市新店區中央路133巷30號（小樽食堂隔壁）；

山東小館再往前走到底（近捷運小碧潭站）

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我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.催眠占卜師.插圖部落客

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