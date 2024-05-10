「法布甜」是一間由法國藍帶甜點主廚創立的法式甜點專賣店，目前全台共有6間分店，最新的櫃點在SOGO台北復興館B3；「法布甜」不只連續五年榮獲台中市十大伴手禮，還榮獲世界美食評鑑三冠王，除了必買無油無糖的馬卡龍鳳梨酥、玫瑰花造型的100%檸檬塔，最新上市的爆餡生乳捲，也是讓人吃了拍手叫好！

食記

【法式甜點】法布甜，伴手禮界的愛瑪仕，減糖系爆餡生乳捲美味新上市！

成立於2013年，由法國藍帶甜點主廚Angel創立，使用台灣在地農產品搭配法式手工烘焙技術，台中起家，不只獲得世界美食評鑑三冠王，還連續五年榮獲台中市十大伴手禮，是台中伴手禮中的人氣店家之一。

「法布甜」目前全台共有6間分店，分別位在台中（2家）及台北（4家），而PEKO這回造訪的是最新的台北百貨櫃點，就位於SOGO台北復興館B3，city'Super超市旁，這裡交通便利，對於臨時要購買伴手禮的人十分方便。

伴手禮界的愛瑪仕

品牌色就是愛馬仕橘，搭配上緞帶，讓人彷佛看到夢幻小橘盒，充斥著滿滿高級感！

冷藏櫃裡有多款甜點蛋糕

減糖好吃無負擔，還是營養師高敏敏推薦的的健康伴手禮哦！

生乳捲控快筆記！爆餡生乳捲系列是「法布甜」2024年熱騰騰剛推出的新品，是一款減糖的蛋糕捲，目前有經典原味生乳捲、黑巧可可生乳捲2種口味。

掀蓋盒裝方便拿取跟保存

經典原味生乳捲

生乳捲拿起來沉甸甸的很有份量，外層是散發淡淡蜂蜜香的蛋糕體，口感綿密Q彈，內餡則是用獨家減糖配方的北海道十勝生乳餡，奶香濃郁且微甜不膩，口感綿滑細緻空氣感十足，讓人忍不住一口接著一口。

黑巧可可生乳捲

選用頂級法芙娜黑巧可可餡，外層是73%減糖黑巧蛋糕體，口感鬆軟綿密，中間則是北海道十勝奶霜及頂級法芙娜黑巧可可餡，大口咬下，帶點微苦感，是一款很大人味的巧克力蛋糕，沒想到減糖卻不減其美味，喜歡！

來店禮

憑PEKO此文章內櫃位截圖，即可到「法布甜」復興SOGO櫃位免費兌換法布甜檸檬塔1顆，兌換有效限期~6/2止。

母親節優惠

一年一度的母親節又快到了，「法布甜」也推出期間限定的法式粉嫩玫瑰蛋糕，現在預訂還有好禮四重送（保冷袋＋康乃馨肥皂花＋母親節卡＋野餐餐具組）哦！

慶開幕優惠

即日起～5/12，法式玫瑰塔系列買一盒送一盒，等於是半價。

官網95折

即日起~6/2，官網購買輸入折扣碼『peko95』即享95折優惠。（不得與其他優惠共同使用）

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