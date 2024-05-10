炎炎夏日午後，吃什麼零食尚對味；推薦《得倫食品》五月馨響事成，柿米果+杏仁小魚，健康又好吃，補充優質蛋白；香辣花生、蔥蒜花生、爆薏仁、竹鹽口味等，最唰嘴的零食搭啤酒尚對味。

▲活動內容：

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2024今夏最好吃的懷舊零食。買起來；

爆薏仁，爆米花外皮口感。酥香脆爽；米香味十足，且不含人工色素；無防腐劑健康新選擇。

嚴選紅薏仁，為大家補充營養；幫助消化與促進新陳代謝。更可以維持健康、養顏美容。

這款，柿米果+杏仁小魚。懷舊零食超級推薦！品嘗的到優質蛋白質、醣類。居家放置、辦公室放置，可以適時補充營養。

解饞不發胖，相當推薦；

口感麻麻辣辣的香辣花生，嗜辣者一定要來品嘗；咀嚼越嚼越香。一口接著一口。

蔥蒜花生，蒜與蔥拌入與炒熟的香酥花生；香氣十足，越嚼越香；推薦給大家。

柿米果+杏仁小魚(堅實果子)；香辣花生、蔥蒜花生、爆薏仁、竹鹽口味；均嚴選天然食材，自然風味、懷舊美味；經典品嘗每一刻；

2024/五月馨響事成，零食美味推薦給大家；

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