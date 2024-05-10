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得倫食品|五月馨響事成|柿米果+杏仁小魚|嚴選天然食材，無添加防腐劑|香辣花生、蔥蒜花生|爆薏仁、竹鹽口味，夏日午後搭啤酒更對味。一定要來品嘗

2024-05-10 15:43:00 新竹林依晨 人氣：101
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：107篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：得倫食品
place新北市板橋區文化路一段285巷17號1樓
作者本次評價：
4.65
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
5.00
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炎炎夏日午後，吃什麼零食尚對味；推薦《得倫食品》五月馨響事成，柿米果+杏仁小魚，健康又好吃，補充優質蛋白；香辣花生、蔥蒜花生、爆薏仁、竹鹽口味等，最唰嘴的零食搭啤酒尚對味。

得倫食品|五月馨響事成|柿米果+杏仁小魚|嚴選天然食材，無添

▲活動內容：
■官網訂購滿NT1500送精選零食一包
■新客首次官網下訂滿NT499折NT50，再送超人氣零嘴一包
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■好ONE豆(鹹蛋蟹黃)寵粉優惠NT60
■飛卷片寵粉優惠NT123

2024今夏最好吃的懷舊零食。買起來；

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爆薏仁，爆米花外皮口感。酥香脆爽；米香味十足，且不含人工色素；無防腐劑健康新選擇。

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嚴選紅薏仁，為大家補充營養；幫助消化與促進新陳代謝。更可以維持健康、養顏美容。

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這款，柿米果+杏仁小魚。懷舊零食超級推薦！品嘗的到優質蛋白質、醣類。居家放置、辦公室放置，可以適時補充營養。

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解饞不發胖，相當推薦；

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口感麻麻辣辣的香辣花生，嗜辣者一定要來品嘗；咀嚼越嚼越香。一口接著一口。

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蔥蒜花生，蒜與蔥拌入與炒熟的香酥花生；香氣十足，越嚼越香；推薦給大家。

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柿米果+杏仁小魚(堅實果子)；香辣花生、蔥蒜花生、爆薏仁、竹鹽口味；均嚴選天然食材，自然風味、懷舊美味；經典品嘗每一刻；

得倫食品|五月馨響事成|柿米果+杏仁小魚|嚴選天然食材，無添

2024/五月馨響事成，零食美味推薦給大家；

 

▲得倫食品訂購資訊：
官網訂購：https://dl-food.com.tw/LJV8c
電話訂購 : (02)2298-1068
傳真訂購 : (02)2298-1085 / (02)2298-1089
門市購買：新北市板橋區文化路一段285巷18號(近新埔捷運站)
門市營業時間：週一~週五10:00~20:00、週六10:00~19:00
門市專線：(02)2254-7989
得倫FB粉絲團：https://www.facebook.com/taiwansnacks
得倫IG：https://www.instagram.com/deulun/
得倫LINE：@dlfood

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