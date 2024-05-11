Hot LA美墨料理一直在我口袋名單內，招牌的熱狗堡有全台北第一名的稱號，搭配冰涼的特調飲品，在台北也可以享受很美式的一餐！

總店位於大稻埕碼頭貨櫃市集，這次前往的二店位於捷運中正紀念堂站旁的R8捷運輕食吧，每天從下午一路吃到深夜，還可以搭捷運回家超方便

Hot LA R8店的限定料理料好實在的LASA培根肉醬熱狗堡、搭配美輪美奐的星球特調飲品，一口美食一口美酒，完美的組合補充滿滿的ENERGY~

喜歡吃異國料理的朋友們，這家Hot LA真的太好吃了！非常推薦三五好友、全家大小，來這邊閒話家常，飽餐一頓，下次還要來試試看美墨風味炒麵，聽說是用零脂肪的蕎麥麵做成的喔！

憑PO文截圖到R8店消費~可以得到一杯風味氣泡飲或生啤酒!!! (每人每天只能兌換一次，活動到6/13日)

Hot LA一直是我想吃的異國美食，創始店位於大稻埕碼頭，之前去運動就有注意過，現在進駐R8後，交通更方便，還有多款限定美食、飲品

非常適合下班後或放假日來好好的享受一番，半戶外的用餐環境，不怕風吹雨淋，享受自然微風跟自然光照，讓餐點吃起來更加可口~

Hot LA(R8店)交通

這次我搭捷運過來，從捷運中正紀念堂站3號出口，坐手扶梯上來就到，一旁還有公車站、UBIKE站，交通真的太方便了~

來Hot LA小酌一番後，提醒大家絕對不能酒駕，可以搭捷運回去，不用花重金找代駕或坐計程車，既省錢又方便，完全符合我的省錢態度

Hot LA(R8店)外觀

走入R8裏頭，獨特的氣氛給我一種氤氳的氛圍，光線穿透藍色的雨遮棚，宛如身處海洋底層一樣，有種放鬆的清幽氛圍~

以前去歐洲藝術小鎮，也經常有這樣的戶外用餐空間，一邊享受自然風光，一邊享用現坐的佳餚，沒想到來Hot LA R8也能有同樣的氣氛

Hot LA(R8店)用餐環境

採取半自助的用餐空間，挑選好想吃的餐點，可以自由找座位入坐，環境維持得非常乾淨又舒服，來過一次就被圈粉了

不論是沙發座位區，或者是帶有科幻風的四人桌，或是吧台區用的單人座位，通通都可以自由選擇~

如果要續攤我也推薦來R8，想要只喝飲料或吃餐點都可以，一群人要來續攤，價格不會太高，相當適合學生、全家大小或小資族~

Hot LA(R8店)必拍

來R8不只要吃美食，還有拍照打卡的亮點，就是這個超帥的鋼鐵人，這個居然也有在賣，忍不住多拍了好幾張照片傳IG

Hot LA(R8店)廁所

另一個很有特色的空間就是廁所，之前看IG好多人拍限動，帶有科幻風的金屬設計，乍看是不是不知道有那裡特別呢？

其實是廁所是透明的！！！！尖叫～～原來是誤會門一鎖上就會變成霧的，所以上廁所時要特別注意一下，不要不小心春光外洩喔ＸＤ

Hot LA(R8店)菜單

Hot LA(R8店)的餐點選擇很豐富，想吃飽、吃巧、喝飲料都沒問題，也有提供無酒精的飲品，只要５０元起～價格相當划算，跟動輒350起跳的酒吧比，這邊真的超佛心~~

Hot LA(R8店)酒單

星球特調飲品只有R8才喝得到，我本來就是宇宙天文的粉絲，看到這麼多顆有魅力的星球，真的通通都想來一杯XD

頭一次來的朋友，除了可以請店員幫忙推薦外，也可以參考酒飲簡介，找出自己喜歡的風味喔~

Hot LA(R8店)支付方式

來小酌一番，我最討厭帶大包小包，很容易丟三落四，因此我會很重視店家有沒有行動支付，手機帶著就萬無一失，

Hot LA(R8店)提供多元支付，信用卡、APPLEPAY、街口、Line Pay、悠遊付等，不用帶現金就能喝得很過癮！

Hot LA(R8店)優惠活動（活動以現場為主）

每週五19:30駐唱活動、一邊享受音樂的薰陶、一邊品嚐現做的飲品及特調，是忙碌一週後的小確幸

除了週五活動外，每天晚上九點把手中的飲品一口氣喝完，就再送一杯喔！(請參考粉絲專頁活動資訊，活動以現場為主)

憑PO文截圖到R8店消費~可以得到一杯風味氣泡飲或生啤酒!!! (每人每天只能兌換一次，活動到6/13日)

LASA培根肉醬熱狗堡 (R8店限定口味) $250

好的餐廳不只環境要好、價格要經濟實惠，餐點的美味度更是重點，Hot LA(R8店)餐點現點現做，用料完全不手軟有夠狂

上頭的牛肉醬、起司醬皆是Hot LA自己製作調配，味道在其他地方可是吃不到，濃郁的滋味，吃起來完全不膩口，相當有滿足感～

調味抓得非常好，濕潤度十足，完全不用擔心乾乾的，熱狗跟培根也很彈牙、微微辣度頗能刺激味蕾，

上頭加上香菜、底下還有生菜及番茄，堆疊出相當有層次的風味，肉醬、培根、熱狗在口中上演多重奏演出，

多重美味同時感受得到，不愧是台北最強的熱狗堡，美味度一百分，果然名不虛傳，

Hot LA 炸物小拼盤（薯條 • 雞塊 • 雞柳條 • 雞翅）

再來份炸物拼盤，多種人氣炸物通通吃得到，現點現炸酥脆可口，沾上醬料後味道更豐富，讓炸物更加美味～

雞翅

香噴噴的雞翅肉質有夠嫩，相當入味，沾上特製墨西哥辣醬，帶點辣度，頗能刺激味蕾，相當開胃一吃就欲罷不能～

薯條

薯條熱騰騰起鍋，炸得熟度剛剛好，外脆內軟，沾上蜂蜜芥末醬很搭，香甜開胃，大小朋友都很喜歡～

雞塊/雞柳條

我超愛吃的雞塊、雞柳條，兩種炸物都不會油膩，肉質很濕潤，沾上Hot LA自製的墨西哥辣醬或蜂蜜芥末醬，都相當MATCH喔～

海王星 - 深藍夢幻 $400（R8店限定)(請勿酒駕！未成年請勿飲酒)

Hot LA熱狗堡遠近馳名外，特調飲品也是一大特色，多款調酒都是店家自己製作，

剛剛好遇到店家在過濾酒中的雜質，花費超繁瑣的流程，就是要給客人體驗到只有Hot LA才有的滋味

我跟店員說想要來杯順口，帶點酸甜開胃的飲品，他就推薦我星球特調的海王星 - 深藍夢幻，這也是只有Hot LA R8店才喝得到的飲品喔

憑PO文截圖到R8店消費~可以得到一杯風味氣泡飲或生啤酒!!! (每人每天只能兌換一次，活動到6/13日)

Hot LA 店員累積多經驗，調配飲品的手法超熟練，比例也抓得超級好，能夠精準快速地調配出一杯杯迷人的特調飲品

基底使用Hot LA自己釀的紫蘇酒，一入口就有眼睛一亮的清爽感，紫蘇香氣非常明顯，搭配熱狗堡非常清爽解膩~

經過雪克後，深藍夢幻的味道均勻調和，帶有豐富的葡萄果香及果酸，讓人自然分泌唾液，酸度提振食慾，

酸甜適中的好滋味，很適合少男少女，給人一種戀愛的感覺，搭配熱狗堡、炸物一起享用，就是最完美的組合~

這次來訪Hot LA美墨料理真的太滿意，餐點好吃、飲品順口、服務親切、裝潢有特色，下次一定還要再來朝聖！

Hot LA 美墨料理 R8店５大特色

1.知名的Hot LA美墨料理，招牌熱狗堡可說是全台北第一名的美味，現在開了分店，搭捷運到中正紀念堂站3號出來就能吃到囉！

2.LASA培根肉醬熱狗堡上頭的醬料都是老闆自己做的，口感相當豐盛，熱狗爽脆，整體吃起來濕潤又有滿足感，完全不會乾乾的，滋味一百分～

3.炸物拼盤超澎派，多種現炸好料一次吃個夠，雞翅沾上特調的墨西哥辣醬超爽、薯條雞塊配蜂蜜芥末醬超相，雞柳條外脆內潤，搭配飲品享用超速配！

4.多款R8限定星球特調，充滿宇宙的迷幻的神祕感，比例抓得超好，喝起來有夠順口～下午開門一路到凌晨，從早CHILL到晚上，結束搭捷運回家也沒問題~(請勿酒駕！未成年請勿飲酒)

5.超多好康優惠活動，還有限定菜色，不論來吃正餐、下午茶、續攤小酌，Hot LA都是絕佳的選擇，推薦大家來這邊喝飲料、吃堡堡、聊天交朋友～

💭店家資訊 Hot LA 美墨料理@R8 Metro Bar - R8捷運輕食吧

🏠地址: 台北市中正區金華街12號

🚌交通: 捷運中正紀念堂3號出口左轉即到

⏰時間:1500-2400

😪公休: 無休

💰消費: 現金、街口、Line Pay、悠遊付、信用卡

👛優惠: 憑PO文截圖到R8店消費~可以得到一杯風味氣泡飲或生啤酒!!! (每人每天只能兌換一次，活動到6/13日)

💬官網: https://www.facebook.com/HotLAFood/?ref=page_internal

💬IG: https://www.instagram.com/Hotlafood

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406912737

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



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💭店家資訊 Hot LA 河岸店

🏠地址: 大稻埕碼頭貨櫃（五號水門內）

🚌交通: 大稻埕碼頭/捷運雙連站15分鐘

⏰時間: 16:00-24:00 假日13:0 0-24:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金、街口、Line Pay、悠遊付、信用卡、HotLA 經典特調第二杯半價！

💬官網: https://www.facebook.com/HotLAFood/?ref=page_internal

💬IG: https://www.instagram.com/Hotlafood