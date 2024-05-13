日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

好久沒到日月潭住宿了，看到朋友很推薦在伊達邵有家新開的 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 ，說這裡的住宿環境和餐食都很不錯，就利用週末前來住宿一晚，飯店位置就離伊達邵碼頭不遠，就位在環湖公路和義勇街上，順著環湖路走遠遠的就會看到一棟時尚的大樓就是飯店了，而且還附有停車場喔！方便住宿的旅客停車。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

地址：555南投縣魚池鄉中正路312號

電話：0492850085

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店環境介紹

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店就在伊達邵商店街旁，順著這條路往下走就可以看到日月潭的風景了。

挑高的大門設計看起來就很氣派，一下車就有服務人員來詢問需不需要幫忙拿行李，真的是國際星級飯店的禮遇啊！

大廳介紹

寬敞的接待大廳難起來就很舒適，來的時候也有幾家公司來此辦員工旅遊，電子螢幕上都有歡迎致意的海報。

大廳是二樓挑高的設計，採用魚簍吊燈暖色系的燈光看起來有種溫馨感，整體呈現高尚優雅的風格。

大廳的角落擺放各式休憩沙發椅，讓住客辦理入住或是等後家人朋友時可以稍做休息，這裡的每張椅子坐起來都好舒服喔！

櫃檯的服務人員也有好幾位，讓辦理入住或退房也不用太久等，櫃檯的服務人員都很親切，也會詳細介紹飯店的所有設施。

飯店大廳休息區結合了月影酒吧，這裡有推出下午茶，晚上也可以來這裡喝杯小酒、聊聊天也挺不錯的。還是要提醒大家飲酒過量有礙身體健康。

月影酒吧這裡有販售些日月潭的伴手禮，如果喜歡可以在這裡購買喔！

房間介紹

辦理好入住就趕緊上樓休息了，飯店一共有203間的客房，從飯店迴廊處都可以感受到整個設計美感。

房間的門飾是採用原民編織，融入了日月潭在地的色彩。

打開房門後不僅驚嘆這房間也太大、太美了吧！好喜歡這種明亮清新的空間感喔！

一進房間的左側是衛浴空間。

先來介紹盥洗台的部分，超大的檯面上面可以擺放些瓶瓶罐罐，女孩們很需要這種寬敞的檯面，水色系的圖案盒擺放著盥洗備品，就連面紙盒、杯墊、肥皂墊都是同一色系，看起來超有質感啊！

備品相當齊全。

浴巾、毛巾和吹風機都是擺放在盥洗台下方，還有體重計喔！

吹風機是採用飛利浦溫控負離子吹風機，這個吹風機挺好用的，頭髮吹起來還蠻順的。

衛浴空間保有相當寬場的動線，廁所與淋浴空間是分開的，方便住客使用。

廁所是採高級的免治馬桶。

淋浴空間，還有著花灑，沐浴用品是採用Acca Kappa品牌，香氣還蠻優雅的。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 每間房都有著日月雙湯，冷熱交替的泡湯池可以讓旅客消除一天的疲勞喔！

泡湯時要注意溫度，還備有可愛的小鴨溫度計，讓你注意一下水溫是否過熱。

房間的右側是衣櫥，裡面有擺放衣架和浴袍，這浴袍的質感還挺不錯的。

衣櫥裡面有著保險箱、熨斗、熨馬、雨傘和拖鞋，拖鞋是可以帶走的喔！這裡所有的一切設施都是符合國際溫德姆集團規範。

迷你吧有著礦泉水、日月潭風味的乖乖和illy的膠囊咖啡機。

小冰箱和冰桶也都放置在此。

抽屜裡擺放著茶葉和各式杯子，收納的相當整齊。

冰箱裡面有著氣泡飲、果汁、運動飲料、茶飲和啤酒，迷你吧的食物都是免費食用，溫馨提醒未成年請勿飲酒。

放置行李的地方。

像我們這種出門還需要工作的，有個書桌超方便啊！

55吋 Panasonic 液晶電視就吊掛在牆上，剛好是躺在床上收看的最佳高度。

小圓桌上有著迎賓水果，床邊沙發柔軟又舒適。

淺灰色系的床頭板、垂直而掛的閱讀燈，呈現出輕奢華的風格。

這雙人加大的床鋪也太大了，柔軟又舒適讓人一覺好眠。

床頭有著最新的插座孔，現在人3C用品多，插座已經成為很重要的裝置了。

有著電子鬧鐘，房間內的電燈、窗簾都是電子控制，真的超方便。

房間內可以看到日月潭的湖景，其實不出門也能看到美麗的景色。

飯店設施介紹

接著到飯店到處逛逛，在飯店五樓是溫泉水療中心，有著戶外男女湯房客可以免費使用，另有湯屋是需要預約付費使用。

三樓是運動中心、游泳池和KTV。

踏進運動中心這裡有休閒區，還有電視播放著運動賽事，來這裡點杯飲料聊聊天也不錯。

還有著戶外游泳池。

運動中心裡的器材還不少耶！

另外有有撞球還有其他運動遊戲可以使用。

晚餐介紹

我們這是一泊二食都在飯店的饗沐餐聽享用。

餐廳相當廣闊，座位區也相當多。

餐檯的動向規劃得不錯，將熱食區、冷盤區和甜品區都做出區隔。

餐廳推出亞洲及歐陸特色的主題料理，依照季節不同變化菜色，這裡的菜色超豐富，而且口味都很不錯，熱食餐點都用鐵鑄鍋保溫著，菜色由左至右有肉醬義大利麵、奶油青花菜、印尼香辣螃蟹、普羅旺斯燉菜、脆皮豬腳、泰式辣子雞丁、椒鹽鱈香魚、季節時蔬、檸檬蒸魚。

烤物的部分有著焗烤扇貝、香魚串、魷魚串、櫛瓜串、紙包魚、亞式烤羊背、肋眼牛排、生菜沙拉、現煮龍蝦湯或麵、各式起司和火腿。

日式料理區有著壽司和生魚片，冷盤類有著孔雀蛤、白蝦、透抽和螃蟹，蒸籠類有土瓶蒸、茶碗蒸和鳳爪。

也有蛋奶素和素食料理，彰化的肉圓和竹筒飯，竟然還有現沖的藥膳牛肉湯。

飲品的部分有咖啡、熱茶、汽水、啤酒和果汁，另有一台果汁機，可以自己動手打果汁喔！溫馨提醒開車不喝酒、喝酒不咖車。

甜點的部分更是多元，有小朋友最愛的糖果區、還有馬卡龍、各式蛋糕和麵包、冰淇淋，每一款看起來都好美味喔！

晚餐真的太美味了，吃的超飽就到伊達邵老街散散步消化一下。

晚上的伊達邵碼頭風景挺美的。

早餐介紹

一覺好眠後就是來享用早餐了，飯店的早供應到12點，可以睡飽飽退房後再來吃個早午餐，早餐的菜色也太豐盛了，有義式香料烤蕃茄、香料綜合菇、蘑菇牛小排、金瓜米粉、季節蔬菜、奶油玉米、咖哩焗豆、饅頭和叉燒包。

西式炒蛋、炸薯條、鬆餅、脆皮銀絲卷、培根、鹽烤鯖魚、早餐腸、芋籤糕、火腿、蛋類料理、醬菜、黑糖饅頭、粥品和現煮螃蟹粥等。

優格、醃漬水果，素菜、蕎麥麵和生菜沙拉。

季節水果、各式起司、火腿、飲品這樣的早餐可以飽到天靈蓋了。

吃完早餐再到伊達邵碼頭走走，白天晚上各有不同的美景。

離飯店50公尺處有著魯魯札札咖啡親子館，這也是飯店的親子設施，魯魯札札咖啡親子館是日月潭最大的親子設施館，如果有帶小朋友來可以進去玩玩喔！

總結

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店是力麗集團投資興建的國際品牌酒店，是由全球前五大酒店管理集團—美國溫德姆集團特許經營，在去年8月完工開始試營運，預計今年6月即將開幕，緊鄰著伊達邵老街和伊達邵碼頭，融入在地的色彩成為當地具有特色的國際星級酒店，這次入住不僅是房間的設計美觀舒適，餐點的表現也相當出色，整體設施也相當齊全，真的是日月潭渡假的好選擇。 飯店資訊 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

地址：555南投縣魚池鄉中正路312號

電話：0492850085

官網：https://wyndhamsunmoonlake.com/

ＩＧ：https://www.instagram.com/wyndham_sunmoonlake/

粉專：https://www.facebook.com/WyndhamSunmoonlake GRACE幸福漫步的美食與旅遊觀感都是純屬個人意見及心情發表，

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店家/景點資訊

店家名稱： 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

所在地址：555臺灣南投縣魚池鄉中正路312號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:00-22:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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