中和景安捷運站周邊新開幕的醇串食代，以台式懷舊復古氛圍打造出六七八年級生回憶殺！復古遊戲街機、跳格子、尪仔標、彈珠台，竟然還有唱片卡帶夾，這些都是老闆自己收藏的兒時回憶，滿滿懷舊感一入店立刻勾起幼時那段最純真快樂的記憶。餐點有各式烤串物、炸物、還有涼拌菜，六款店家特製的特色調酒一定要試試。現在Orion生啤和嘉義小農果實氣泡酒都有買2送1活動。營業到凌晨一點，絕對是朋友聚會小酌好去住。

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環境介紹

▼醇串食代位在景平路上，捷運景安站對面走路大概三分鐘就到了，交通超級方便！光是店門外就可以感受到滿滿的復古氛圍。一輛偉士牌停在門口不注意到都難XD

▼沒想到門口還有一個復古街機！這真的就是我們七八年級生的回憶啊～而且還是真的可以玩的不是擺飾！跟朋友對戰一下實在太有趣了

▼推開門進來真的是彷彿時光穿梭到二十年前！這是吧檯座位區

▼裡面的裝潢真的是滿滿的台式復古氛圍！囊括了所有五年級生到八年級生都有的回憶小物～一走進來包準先陷入回憶的旋窩XD 老窗戶和整串國旗很有老式眷村的風格

▼舊款的古董大頭電視、復古相繼、還有可以玩彈珠台！甚至還有一整抽屜的拼鬥片、尪仔標（天啊這真的是我小學那時期的東西耶～老闆竟然有辦法保留到現在XD）

▼彈珠檯也是真的可以玩的唷！感覺老闆也是童心未泯的老小孩XDD 店內好多可愛有趣的小物

▼牆上貼滿復古海報，相當有年代感XD 竟然還有唱片卡帶夾！這東西真的是絕版啦！還有許多小時候在柑仔店會買到的糖果（八年級生很有共鳴）

▼店裡收藏了許多值得細細品味的物品～十分有趣！

餐點介紹

▼店裡的熟食以小點為主，有串燒、炸物、烤物還有涼菜，選擇豐富多樣。另外還有各式調酒、生啤、氣泡酒、梅酒…..等等！最近活動Orion生啤和嘉義小農果實氣泡酒都是買2送1喔～快揪朋友一起衝

▼店家招待的小飛機餅乾，小時候阿嬤都會帶我去菜市場買這個！餅乾簡單的蛋奶香中，吃的是回憶啦（想阿嬤了><）

【串物】

◻️鹽烤雞牡蠣+菲力 $120

◻️起司雞腿肉 $70 ◻️明太子雞腿肉 $65

◻️番茄培根捲 $60 ◻️烤大蝦 $100

▼串燒類都表現得很不錯，食材也都很新鮮，無雷可以放心點！

▼其中我最喜歡明太子雞腿肉，雞肉軟嫩多汁，厚厚的明太子醬炙燒過後更多了點焦香。番茄培根捲咬下去番茄爆汁的酸甜口感和培根完美融合

▼厚實juicy的雞腿肉再鋪上店家自製的蔥鹽，天阿也太開胃了吧！鹹香中又帶著胡椒的香氣，讓人秒殺的一串

起士地瓜 $60

▼本日MVP就頒給他！這個必點好好吃呀。地瓜香甜綿密，表面鮮撒上砂糖炙燒後、再搭配起司去焗烤～熱熱吃還會牽絲有夠療癒！鹹甜交織又帶著濃郁的奶香味，是幸福的滋味沒有錯。突然發現一份太少ＸＤ還想再叫一份哈哈哈哈

蔥鹽牛舌 $180

▼薄片的牛舌炙燒後依舊保有粉嫩嫩的顏色，脆口Ｑ彈、搭配蔥鹽更帶出牛肉香。牛舌配蔥鹽就是一個萬年不敗的經典搭配！無庸置疑很對味啦～

鹽烤中卷 $180

▼這盤深受我跟我媽的喜愛，實在烤得太好吃啦！恰到好處的熟度還帶點水潤感且不乾老，口感Q彈厚實帶點嚼勁。沒有加入過多厚重的調味，更能吃出海鮮最原始的香甜海味～不論是單吃、還是沾些胡椒鹽、或擠上金桔提味都很讚

炸香辣二節翅 $110

▼雞翅外皮炸得金黃酥脆，搭配表面些許的辛香料調味，微麻微辣最下酒了啦！

花好月圓 $60

▼我最愛的花好月圓這裡竟然也吃得到～愛了愛了！軟糯QQ的口感搭配花生粉有夠涮嘴，這個我真的一人可以吃一碗XD

香辣魚皮 $100

▼Q彈彈的魚皮帶點脆口，林上醬汁酸香帶辣的醬汁十分開胃。搭配花生米一起吃更增添口感

香麻皮蛋 $70

▼我媽媽最喜歡這道！冰涼的皮蛋ＱＱ的很像果凍，再撒上滿滿的糯米椒、蒜頭，光看就讓人開胃的一道小菜

▼特製的調料帶點香麻卻沒有過於刺激的辣感，搭配皮蛋本身特殊的香氣，讓人越吃越上頭。

特製炒泡麵 $130

▼整盤超有份量，而且用料很豐富！要吃飽點他就對了XD 一上桌就香氣撲鼻就是我們台灣人最愛的那一味

▼軟硬適中的麵體鹹香涮嘴，裡頭還有許多的肉片和蔬菜，整體還帶點微辣帶著鍋氣超級開胃啦！

▼店裡有六款店家自己獨創的特色調酒，吃串燒就是要配酒無誤！現在還有Orion生啤買2送1、嘉義小農果實氣泡酒買2送1的活動喔～

元氣彈 $320 (藍藻梅酒 І 檸檬 І 彈珠汽水)

▼外型是漂亮的淡藍色有夠夢幻～基底是藍藻梅酒搭配鮮榨的新鮮檸檬汁、再加入彈珠汽水，味道香甜帶點氣泡感。整體喝起來酒感不重，甜甜的但又很清爽。想要享受微醺的少女們會喜歡這杯！老闆說他在設計這支酒時，靈感來自七龍珠裡的悟空在集氣元氣彈時，還真的很像耶！

黑暗騎士 $350 (威士忌 І 巧克力)

▼想喝酒感重一點的推薦這杯！雖然是威士忌，但其實沒有威士忌那種很厚重的味道，反而帶點淡淡的巧克力風味，非常特別～連平常不太愛喝威士忌的我都很可以接受，覺得滿好喝的耶。另外還有附上店家自製的手工餅乾，是蝙蝠俠的造型好可愛唷

菜單

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線上訂位：https://inline.app/booking/-NeGm9vyMbCxKPIfDzgR:inline-live-3/-NeGmA7IzXhVIG-7-Dq6

地址：新北市中和區景平路311號

交通：捷運景安站

電話：02-8668-5505

營業時間：週一到四18:00-01:00 (最後點餐時間24:00)

假日.週五六18:00-02:00(最後點餐時間01:00)

週日公休

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