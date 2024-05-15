豬肝是補充鐵和維生素A的優質選擇，但是又有吃下重金屬和藥物殘留的疑慮，所以我大約一季會煮一次約400公克的豬肝來解饞。我洗的豬肝不會有腥味，我用浸燙的方式讓豬肝緩慢熟成吃起來的口感相當水嫩不柴澀

涼拌豬肝的材料(約4人份)

豬肝 400g

蔥花 20g

紅蘿蔔 1/4條

西洋芹 100g

調味料: 醬油2大匙 醬油膏1大匙 糖1茶匙 醋1/4匙 香油2大匙

1.把西洋芹的粗纖維撕拔後清洗瀝乾水分再切斜片

2.紅蘿蔔也是切片備用

3.燒開熱水，水滾放入西洋芹和紅蘿蔔片過水後馬上撈出放涼(或丟入冰水中冰鎮，製造水脆的口感)

4.豬肝切0.5公分厚的薄片，裝入塑膠袋中加鹽2大匙持續的搓揉

洗豬肝不能只用清水，要破壞豬肝組織讓裡面髒污的血液流出來後再用清水洗到清澈才算乾淨

這樣處理的豬肝吃起來會脆不會有粉膩的口感

豬肝怎麼處理才好吃? 搓洗去腥是重點!(附實作影片)

5.用寬口的鍋把水燒開，放入漂洗乾淨的豬肝片就熄火，用筷子或鏟子快速翻攪讓豬肝片浸潤在熱水的溫度裡熟成，

大約10秒就要撈出起鍋，川燙過久口感會變硬

豬肝片撈出後還會再緩熟，所以不能燙到全熟才撈出來

燙熟的豬肝挑片最厚的來檢測熟了沒

不帶血水就是熟了，若還有血水就再回鍋熱浸3秒鐘

6.把全部調味料和蔥花調勻後放入西洋芹、紅蘿蔔、豬肝混拌均勻就可上桌了

按照我的方法處理的豬肝，口感不柴不硬入口也不會乾澀

喜歡吃辣口味的可拌韓式辣椒醬或四川口味的花椒油

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