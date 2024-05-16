碧潭不是只有天鵝船，介紹你夏季北台灣必朝聖的碧潭一日遊 + 碧潭水舞秀 全新玩法。今年有首創的360度環境劇場、大型水幕投影、星光草皮等重磅設施登場，快來看看「最美水岸」碧潭怎麼玩、交通怎麼去，在越夜越浪漫的碧潭來場星光約會！
重點整理：
碧潭一日遊｜碧潭交通怎麼去
碧潭風景區位於新北市新店區，透過公車、捷運等大眾運輸均可抵達，相當方便。如何前往碧潭水舞秀、碧潭一日遊、碧潭螢火蟲等年度盛會的交通方式：
🚘捷運
搭乘「松山新店線」至捷運新店站→出站後步行約2分鐘即可抵達碧潭風景區
🚘公車
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下車地點
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捷運新店站
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碧潭站
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搭乘路線
|644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線，步行約5分鐘
|644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線，步行約5分鐘
🚘自行開車
Google map（點我）設定「碧潭風景特定區」、「碧潭」即可抵達
路線1：國道1號→圓山交流道下→建國高架→辛亥路→基隆路高架→環河路→北新路→新店路
路線2：國道3號→新店交流道下→中興路→北宜路→新店路
碧潭一日遊│碧潭水舞秀
新店碧潭除了有許多登山步道、美食餐廳、還有知名的親子景點設施「天鵝船」，夏季期間還有絕美浪漫的碧潭水舞秀，2024碧潭水舞秀將於5/17(五)正式登場，今年活動主題以創新的「人水共舞」揭開序幕，推出「地方特色集章」以及「在地走讀導覽活動」，邀請表演團體「優人神鼓」結合水舞一起表演，展現人水共舞的視覺饗宴，除了朝聖這場盛會也相當適合跟周邊景點串連，來趟碧潭一日遊！
✨看點一：首創人水共舞
碧潭水舞秀華麗炫目程度再升級！活動期間每周末19:00-19:15邀請「優人神鼓」表演藝術團體，帶來與水舞共舞的精湛演出！
✨看點二：碧潭文史走讀活動
今年的碧潭水舞秀推出「在地走讀導覽活動」，在導覽老師的帶領下，一起深入碧潭的各個角落，發掘新店的歷史故事！
✨看點三：景點集章贈好禮活動
碧潭水舞秀推出「地方特色集章」，一邊看水舞、一邊集章完成任務的話，就有機會獲得不錯的禮物呦~
✨看點四：絢麗煙火秀
除了必看的水舞秀，今年的碧潭水舞秀也會在夜晚施放璀璨的煙火秀哦。
碧潭水舞展演資訊 ●日期：第一波5/17-6/16；第二波6/22-8/31 ●時間：每晚18:30~21:00，每天6場次（18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00） ●地點：新北市新店區碧潭風景區
碧潭一日遊｜路線、行程推薦
碧潭親子一日遊
碧潭吊橋→碧潭天鵝船→水岸商圈、美食→碧潭水舞秀、星光草皮
碧潭約會一日遊
陽光公園賞櫻→銀河洞越嶺步道→水岸商圈、美食→碧潭水舞秀、星光草皮
碧潭樂活一日遊
和美山登山步道賞螢火蟲→水岸商圈、美食→碧潭吊橋→碧潭水舞秀、星光草皮
碧潭親水一日遊
碧潭SUP體驗→水岸商圈、美食→碧潭水舞秀、星光草皮
碧潭一日遊｜碧潭景點推薦
碧潭吊橋
被喻為碧潭「約會勝地」的碧潭吊橋，總長度為兩百公尺，橋體為紅白色相間，拍照打卡起來相當鮮明搶眼，走在橋上視野極佳，可以眺望整片碧潭風景區。最厲害的是，這處景點還是日治時期的「台灣八景」之一呢！
碧潭天鵝船
到新店碧潭「踩鴨鴨」搭天鵝船是不少人的共同回憶。這項適合親子、情侶、三五好友一同體驗的活動，可選擇2～6人一艘天鵝船，大家團結協力讓小船前進，接著就可一邊悠閒遊湖，欣賞小赤壁、碧潭吊橋等碧潭景點，絕對是碧潭必體驗的特色活動之一。
碧潭水岸商圈、碧潭餐廳美食
碧潭風景區旁的「碧潭水岸商圈」，今年也搭配水舞秀活動設計了彩色燈籠、打卡造景等裝飾。在安排一日遊時，不妨順道逛逛商圈的小店、品嚐餐廳美食、或是喝下午茶歇腳。其中小編最推薦的就是「碧潭水灣」餐廳，剛好位在水岸邊的露天座位，能從絕佳位置欣賞水舞秀跟整片風景區，整個超愜意享受！
和美山登山步道
為碧潭設施完善的親山步道，同時也是新北知名的賞螢景點之一！ 走在原始森林步道間，可以觀察螢火蟲生態，還可以看到蝴蝶、樹蛙等生物，且沿途都有完善的告示牌跟專人導覽，晚上還可以順便欣賞101夜景，是小編超推薦的碧潭一日遊景點清單！
銀河洞越嶺步道
吸引IG網美們爭相打卡的銀河洞登山步道，號稱是新北「最有仙氣步道」，不只沿途的夢幻飛瀑、森林系景觀、跟崖壁上的廟是一大特色，整條步道路程不算長、難度也適中，約15分鐘即可抵達「銀河洞瀑布」。是非常老少咸宜、適合親子同遊的碧潭步道之一喔！
SUP體驗
除了前面介紹的碧潭水舞秀、碧潭天鵝船、碧潭登山步道賞螢火蟲等一日遊行程，大家都不知道碧潭還可以體驗時下最夯的「SUP」水上運動吧！SUP即為立式划槳（Stand Up Paddle），類似衝浪和帆船的結合體，要趴、要站、要坐著划都可以，一邊體驗親水樂趣一邊欣賞碧潭的美，絕對是最酷的夏日體驗！
💗推薦閱讀：【新北景點推薦 | 熱門主題景點、人氣路線、IG打卡祕境、親子約會一日遊特搜】
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