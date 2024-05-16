二訪超Chill的鳳梨屋水上莊園，上回帶家人來就對這悠閒又放鬆的環境超喜歡，這裡不僅僅只有入住客可以在園區裡遊玩，現在園區也開放了一日遊，入園門票只要200元，還可以抵消費100元，可以餵食園區的羊咩咩、瀑布鞦韆網美照、Relax的咖啡廳、鳳梨水池戲水等，提前預訂還可以吃到特色魚火鍋或烤雞，整個園區規劃的相當完善，很適合情侶約會、親子一日遊唷！

鳳梨屋水上莊園 在哪？

鳳梨屋水上莊園位於員山鄉的半山腰處，開車需要走一段小山路，不過跟著指示走就可以到，不會太難找～

一日遊營業時間

週五：13:00pm~17:00pm（最晚入場時間16:00前）(如遇包場活動將不開放訪客入園)

週六日：9:00am~17:00pm（最晚入場時間16:00前）(如遇包場活動將不開放訪客入園)

專屬停車場

入口處就有人接洽，然後指揮到停車場，就連停車場也是無敵之寬敞，不用擔心沒地方停車

園區導覽

沒看到這個圖真的不知道園區有多大，長條型的園區空間，走了一趟才知道園區真的很大，擁有著全台唯一園內有10幾個大小瀑布的休閒渡假莊園，一公里多的落羽松大道，雪山泉水養殖鱸魚及鱘龍魚等，大大小小的露營區域也很適合露營、烤肉，還有鳳梨戲水池、網美愛拍照的彩虹弦月、瀑布鞦韆、小動物體驗區等等，一日遊可以超充實也可以超放鬆

園區體驗

旺來商行

園區入口處有旺來商行，這裡有販售泡麵、飲料、啤酒、鳳梨有關的伴手禮等等琳瑯滿目，有興趣可以來逛逛

羊咩咩餵食秀

茶花園對面的入口處有著可愛動物園的區域，早上來可以餵食羊咩咩，大人小孩都玩得超開心

餐廳附近還有小烏龜們，有象龜、烏龜等等，不是很清楚品種，哈哈！！看著他們緩慢爬行超級可愛

瀑布鞦韆

瀑布盪鞦韆可是網美必拍的景之一，無間斷的水柱搭配上落羽松林的堆疊交錯，氛圍感十足，偶爾還會看到鵝在上岸走動，相當可愛

愛心戲水池

愛心戲水池的深度相當淺，很適合小朋友們玩水，兩側還有可愛的小溜滑梯，小朋友溜下來撲進水裡玩得超開心

大人則坐在一旁的躺椅休息，整個就是超Chill的悠閒假日時光

彩虹弦月

園區內必拍的景之二，彩虹弦月下的瀑布、池湖，還有著落羽松林，真的是怎麼拍怎麼美～

兒童遊戲區

接待大廳一樓備有兒童遊戲區，下雨天也可以讓小朋友在室內放電，相當貼心

婚宴禮堂

後方有個超美的婚禮教堂，不過沒有開放入內參觀，外觀也是超級可愛好拍唷！！

鳳梨戲水池

這鳳梨屋戲水池真的是以鳳梨屋造型做設計，不過空拍機沒拍到，所以只能拍側面給大家瞧瞧～

戲水池是全天候開放，這裡的水稍深一些，無論有沒有下雨都可以來玩唷！！如果會下水的話也需要穿著泳衣泳帽才能下水唷！！

休憩區

沿路走來可以看到這樣的休憩區，小橋流水般的景緻，還可以看到魚兒悠游其中

瀑布池

整個園區最多的就是有不少大大小小的瀑布了，夏天更是透沁涼，不過建議來真的要備好防蚊液、防蚊噴霧唷！！

觀景池

觀景池上也有些小動物悠游其中，相當悠閒愜意的感覺～～

Coffee

Coffee以玻璃屋的設計，位於噴泉湖畔旁，整個景緻相當迷人，喝著咖啡聽著潺潺水聲度過悠閒的午後時光

2F室內空間

2樓以大片落地採光為主的設計，採光相當不錯，可以直接一眼眺望戶外的綠林湖景～

戶外座位區

戶外座位區更是愜意，每個區域都有不同的氛圍感

最愛這區有著偽峇里島風格的茅草傘座位區，實在是太Chill了啦！！

喝著咖啡、有著大自然瀑布流水聲、蟲鳴鳥叫聲，大地交響曲讓人覺得舒適又放鬆

1F室內空間

1樓空間不大，工業風格的設計搭配上落地窗外美景，景色也是相當宜人

甜點櫃有著當日限定的甜點，品項選擇也是不少唷！！一日遊可以在這用門票折抵消費，可以折抵100元唷！！

紅茶歐蕾喝起來順口香濃個人很喜歡，咖啡拿鐵口感也相當不錯，彩虹蛋糕超級繽紛，紫薯芋泥拍起來也很美唷！！

餐廳在咖啡廳對面的餐廳2樓位置，整個餐廳空間相當大，用餐都在這區唷！！

烤雞分享餐

午餐想在這裡用餐，這裡也有提供預訂特色餐點，特色魚火鍋或烤雞分享餐

特色魚火鍋價位是499元、烤雞分享餐價格是1500元，都需要提前預訂才吃得到唷！！

套餐附有沙拉輕食，沙拉份量不少，簡單沾醬就相當清爽美味

烤雞分享餐

烤雞真的是超推啊！！外皮烤到帶有脆度，肉質軟嫩多汁，掰開來還會噴汁的那種，真的要小心燙口，沾上一旁附的特製雞油沾醬就很美味，一旁還附有生菜跟吐司，夾著一起吃也很美味唷！！

特色魚火鍋

火鍋也是不錯的選擇，餐廳裡有冷氣，不用怕吃火鍋太熱，雪山泉鱘龍魚是鳳梨屋自己養殖，來到這裡可以吃到最新鮮的鱘龍魚唷！！

藥膳魚火鍋

藥膳魚火鍋也是不錯的選擇，裡面的鱘龍魚用料也毫不手軟啊！！

整個園區相當大，能夠活動的範圍也很廣，夏天帶小朋友們來戲水嬉戲消暑放電，假日咖啡廳約會也能享受大自然的美景，偶爾與小動物們互動，來這裡一日遊門票只要200元真的是超級划算～

延伸閱讀

一訪文章：宜蘭員山住宿-鳳梨屋水上莊園-超狂豪華露營！一泊三食鱘龍魚、烤雞、螃蟹、生魚片Buffet，鳳梨戲水池、瀑布鞦韆、彩虹月亮網美必拍景點

店家/景點資訊

店家名稱：鳳梨屋水上莊園

所在地址：264臺灣宜蘭縣員山鄉中華村長嶺路195號

營業時間：日 五 六 9:00-17:00

店家電話：0910835978

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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