庭園景觀餐廳向來是我們家聚會的首選，距離最近一次是在海明漾，而這次為了喜歡庭園花草的媽咪，特別在母親節前夕用了點時間上網搜尋到 拾旅。食 ，乍見照片便覺得這裡很美很愜意，除了諾大的前後花園，四周也相當安靜，相信這樣的環境肯定會讓媽咪感到舒適自在。

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（拾旅。食） 美麗的戶外庭園

拾旅食位於桃園中壢，是一間義式料理餐廳，馬路邊的招牌不太顯著，很容易不小心開過頭，疏不知轉進小巷裡，眼前迎來的卻是氣派的別墅大門，有寬敞的停車空間，巷子裡也能停上幾輛車。

修剪整齊的花草樹木，美侖美奐的環境，一進來便覺得很像私人別墅，完全看不出裡頭是對外營業的餐廳，別說媽咪，就連我自己也瞬間愛上。後來才知道這棟建築原來是主理人爸爸打算退休待著的小天地，在爸爸一個簡單的想法之後，由家裡的三姐弟共同打造經營，拾旅食因此而誕生。退休後能這樣的快意生活，真的非常棒，感謝爸爸將如此優美的環境分享給更多人。

無論是自住亦或是餐廳，門面設計讓人很喜歡，用色也相當討喜，略有歐式風格的味道。

側邊長廊貫穿前後二座花園，幽幽靜靜的很舒服，伴隨著微風吹彿，即使在戶外用餐也不悶熱。

空氣清淨，有花有草，自然引來蝴蝶翩翩起舞，戶外坐一會兒彷彿如沐春風，好愜意啊！

後花園有幾樣義式料理用得到的香料，不妨來參觀參觀。

戶外座位提供給攜帶寵物一起用餐的客人，寵物們應該也很享受自然的環境。

拾旅食提供很棒的空間給孩子們活動，尤其小小孩吃飽待不住，花園的環境算是安全的，不過也要請家長交待孩子別往草地上踩，畢竟店家得費心整理，而美麗的環境更需要大家共同愛護。

（拾旅。食） 舒適明亮的室內空間

■ 拾起行囊旅行人生 ■

「拾」代表爸爸的回憶，也同時紀念這個曾經與阿公一起打拚的空間；「旅」是希望旅客在這兒小歇片刻再出發；「食」則是美味的餐點。

不確定牆上的瓷盤是收集還是買來的，但己經吸引大家的目光，真美啊。

室內座位可安排二人、四人、五人、六人不等，而我們十個人，併了二桌。拾旅食最特別的是室內所有的椅子不同於一般，全都是皮椅，高度適中，大小合適，坐起來不硬不卡不麻，相當舒適。

洗手間位置隱藏在一片電動感應門後方，從外頭美化，沒有違和感，不僅空間大，水龍頭及洗手檯等設備一點也不馬虎，還附牙線棒幫忙打理笑容。

（拾旅。食） 菜單 – 辣度/油量/鹹度 都能調整

拾旅食提供排餐、義大利麵、燉飯、披薩，以及開胃菜還有點心，也供應兒童餐，餐點豐富多樣性。所有的料理在鹽油辣調味上都能調整，如果胃塞得下，還真想多來幾道嚐嚐。

母親節專屬活動，點四人套餐送白酒或紅酒，只是我跟家人鮮少喝酒，便直接略過了。

主廚例湯，湯汁濃稠夠味，孩子很喜歡，一下就喝光。

法國小圓麵包佐手工醬，剛熱過的麵包飄散出淡淡的香氣，抹上手工醬一塊兒吃，有點小滿足。

MOZARELLA起司條是明太子最愛，只要是牽絲的料理，這位起司控肯定不輕易放過。

蒜片辣椒舒肥牛排扁麵(可做不辣)，低溫舒肥的肉質果然很棒，又嫩又鮮甜，表面微炙燒的口感讓人很喜歡，搭配孩子最愛的扁麵，呼嚕一下很快見底，但也別小看份量，以義式料理來說，拾旅食的份量還真不少。

照燒烤腿排青醬圓麵，大隻雞腿肉肉質鮮嫩，雞皮表面脆口，青醬味道剛好，不會太鹹，獲得媽咪的認可。

以蝦子、蛤蜊、扇貝等食材製作而成的西西里蕃茄海鮮燉飯，海味十足新鮮，米飯口感恰到好處，美味。

法式鴨腿黑松露燉飯，表皮色澤焦香，鴨肉非常鮮嫩多汁，帶香氣的黑松露口味燉飯，讓老饕很滿意。

熱內亞舒肥牛排青醬燉飯，牛肉口感與上述的牛排麵一樣，青醬燉飯是我吃過最溫和不鹹膩的，除了媽咪喜歡，也再次得到我的一級好評。

舒肥牛排只在上頭灑了點鹽花，單吃就很美味。

10隻小雞腿的紐奥良烤雞翅，讓在場的孩子們一吃便愛上，連長輩也喜歡。

明太子點了一杯每日現打果汁，讓平常鮮少喝飲料的他得到小小的滿足，而菜單上提供現打系列的選項，讓我打從心底又默默地為拾旅食再加分。

餐後來一份清香茶凍覆奶蓋，平衡了嘴裡的油膩感，挺不錯的。

拾旅食帶給我滿滿的美味與家的感覺，除了環境，餐點更是不在話下，也是我近期內嚐過品質最穩定且選擇最多的義式料理，相信往後的家人聚餐以及朋友聚會都有機會再訪，分享給大家。

店家資訊

平日 1130AM – 1500PM / 1700PM – 2100PM

假日 1130AM – 1530PM / 1700PM-2100PM

（每週一公休）

(03)453-3137

桃園市中壢區新生路三段120巷68號

※ 備免費停車場