獨酌Dokushaku店家介紹

誰說喝酒只能跑到台北東區？在中和也可以喝到清酒！在景安路上，就有間「獨酌Dokushaku小料理俱樂部」，就算一個人來這喝酒都不怕尷尬！

外觀低調的獨酌Dokushaku小料理俱樂部，彷彿在日劇裡才看得見的深夜食堂般那種氛圍感，讓疲憊一整天的上班族可以在這獲得心靈上的救贖！

尤其不定期的更換菜單，以及超強大的Sakeさけ，就足夠讓你在這待上好一會！

吧台上方以酒做擺設的酒類，呈現出另一種簡約日式感，不過度的擺設，卻有著低調的氛圍，自然營造出愜意感！

吧台的位子宛如在日劇常看見的場景，尤其在這有一種賓至如歸的感覺！如此放鬆的氛圍，很少在市區內可以找得到，尤其下班後真的好需要心靈上的淨空

來到「獨酌Dokushaku小料理俱樂部」，絕對是另一種療癒感！

在這裡雖然是以酒為主，餐為輔；但老闆在食材的用料把關上非常的嚴苛，食材皆由老闆親自挑選，難怪他都會知道今天市場有甚麼，也因此在這裡吃得到別地方沒看過的餐點

對於用餐上來說，除了氛圍很棒以外，餐點的特殊性也很高！

獨酌Dokushaku小料理俱樂部餐點推薦

爆炒橫隔膜$190

在肉類餐點上被稱之為較難處理的「橫膈膜」，也式牛肉族最愛品嘗的部位之一！油脂較多，纖維較粗的部位，通常處理起來比較不簡單！尤其厲害的方式，絕對是吃不到點筋感！

這道爆炒橫膈膜，就是這麼厲害的餐點～老闆一人身兼數職，卻能將餐點處理得相當美味，橫膈膜吃起來居然沒有那種筋感難咬，反而在剛剛好熟度的肉質，吃起來多汁鮮嫩

經由爆炒過後的橫膈膜，看起來粉嫩的肉質感，吃起來卻是十足濃郁的爆炒香器搭配上牛肉香，這道「爆炒橫膈膜」搭配上一杯さけ，絕對是最棒的餐點組合！

章魚胡麻芥蘭花$180

這道屬於涼拌餐點的「章魚胡麻芥蘭花」是我吃過最清爽的一道餐點了！吃起來彈脆口感的新鮮章魚片搭配上帶著爽脆的芥蘭花，再淋上焙香氣十足的胡麻醬～

每一口都涮嘴到讓人停不下來，片片章魚一口接著一口，整道餐點搭配上酒，很快就被我們倆吃得一乾二淨！

烤櫛瓜柚子味增$140

原本很害怕吃櫛瓜的我，直接被 獨酌Dokushaku小料理俱樂部給收服了！老闆在處理櫛瓜上真的把櫛瓜本來應該吃起來的略苦感給消除一乾二淨！

經由烤過後的櫛瓜吃起來鮮嫩多汁，尤其增添了烤過後的香氣及味噌帶來了微甜口感，櫛瓜那種嫩脆帶著清爽的口感，也是讓我們一片接著一片，連吃了好幾片，直呼：太美味！

旗魚荷蘭燒$280

透過旗魚腹的地方，做成美味料理！這道旗魚荷蘭燒吃起來可是一點都沒有魚腥味，淋上醬汁後替旗魚增添了另一種風味感！

魚肉經處理後彷彿入口即化的口感，軟嫩且帶著醬汁微甜，吃進嘴中有一種，天吶！這種口感，好像在吃真的日本「荷蘭燒」，吃起來微甜帶點酸感，綿密的口感也好像荷蘭燒本體！

厚豬排三明治$200

看似一般的「厚豬排三明治」，經由炸過後呈現金黃色澤，還有肥美肉質多汁感，呈現在眼前不禁令人垂涎三尺！

烤過後的三明治香氣，搭配上肥嫩多汁的厚豬排，卡滋卡滋在嘴中作響，每一口吃起來都如此幸福感～嘴中還不時散發出豬排炸過後的香氣呢！

獨酌Dokushaku必點酒類

UMESKY梅酒威士忌

都說以酒為主，餐為輔了！來到獨酌Dokushaku來不點上酒類嗎？雖然獨酌Dokushaku是清酒吧為主，但也是有很多種類又強大的果實酒！

其中這支「UMESKY梅酒威士忌」女生來到這絕對要點上一杯的，在日本，7月是梅子的盛產季，也因此UMESKY將每年7月盛產的梅子浸入威士忌中～

高雅的梅子香氣交織著醇厚的威士忌酒感，搭配出這麼一杯有質感，又能帶走不愉快心情的「UMESKY梅酒威士忌」，餘韻充滿了微酸甜的梅子香！

高千代しぼりたて酒

這款冬季限定的「高千代しぼりたて酒」，可是在新瀉縣備受愛戴清酒品牌「高千代」，釀造過後沒有任何的調製，喝得到最純粹的清酒香氣，由純米製造，米味芳醇！

不僅如此，尾韻的俐落感，讓整杯喝起來相當清爽～優雅又質感的香氣，相當適合搭配小餐點一同享用！