士林夜市以其琳琅滿目的美食是來台灣的觀光客必訪的夜市之一。

而在士林觀光夜市這美食林立的地方，像是來台必吃的大腸包小腸

豪大雞排、蚵仔煎、糖葫蘆等台灣道地小吃。

Ruby最近在士林夜市吃到一間CP值滿高的燒烤店

畢竟上班的壓力真的挺大了，需要讓自己放鬆一下

稍微小酌一下吃個串烤，人生就該偶爾這樣放縱。

這間店就叫做【士林串燒】，店裡的位子滿好找就在中油斜對面的巷子

走進去看見很多人的那間店就是了囉~

以豐富多樣的串燒選擇和鮮美的味道，吸引了許多饕客品嚐。

Ruby當天用餐的時間是平日的禮拜三，不管是室內還是戶外座位區

大約7點半過後就整間都坐滿了，

很幸運Ruby是7點就到還有位子。

串燒的種類多達30種以上的烤串可選擇，蔬菜類、

豬肉串還有松阪豬肉、烤生蠔，還有私房菜料理、炸物拼盤。

串物的部分也用了冰箱做保存，以確保食物不會因為太熱而有變質的危險，

客人們也很有默契，拿取換串物也都會自動關起來。

飲品的部分還有可樂、雪碧、紅茶、奶茶、奶綠等等，

有些飲品也可以做無糖的，對於不喝有糖的客人又多了一種選擇

酒類的部分一杯超大杯啤酒才120元，真的好超值。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

也有玻璃罐的酒類可選擇。



串燒拿完之後結帳的時候，店員會問要坐室內還是室外的座位，

也會幫忙安排座位，真的是足甘心~

自助區也有提供白開水、調味粉、剪刀、餐具等

還有一個很特別的是還有一個很特別的是骰盅可與朋友同樂。

店內也有提供免費的5G 的 wifi，直接把密碼秀出來不用問。

每一桌都會有一個開胃韓式泡菜可以，更貼心的是如果店員送餐

看到空盤還會自動問要不要再一點泡菜，

這間的店員Ruby都覺得非常的和善。

當天Ruby騎車我點了梅子可樂和蜜茶。

切記勿酒駕喔~ 很重要

Ruby與朋友一人拿一籃，拿取了自己想吃的烤物

分別是以下Ruby也順便把種類及價錢打出來讓大家知道。



美味烤雞皮串 $35、豬五花蔥肉串 $60、烤培根麻糬串 $45

番茄豬五花串 $60、松阪豬肉 $45、

烤新鮮羊肉串 $45、烤新鮮牛肉串 $40

醬香烤玉米 $45、烤鮮甜青椒 $35、

鮮甜烤多汁絲瓜串 $35烤櫛瓜 $35、

烤香脆糯米椒 $35、烤風味茄子串 $35

香酥烤米血 $25、香烤鑫鑫腸 $25、

烤醬香日式麻糬$35





烤大魷魚 $180

由於平日不限時間，Ruby與朋友聊的太開心了又嘴饞了，

所以我們又點了一份私房菜-香酥油爆蝦 $250



這道油爆蝦口感獨而令人回味，

油爆蝦香酥可口，蝦肉吃起來很彈牙，

保留了海鮮的鮮甜，豐富的層次感。絕對是必點的下酒菜。





蔬菜類都烤的爽脆多汁，蔬菜的鮮甜都有保留著，簡單烤製後更顯清新又解膩，

肉類的部分也是處理的相當不錯，沒有肉腥味，

肉的甜味加上醬料，吃的出來店家用心的烤功力很厲害~

Ruby大推必點的有烤培根麻糬串、番茄豬五花串，

醬汁增添食材的層次感，口感豐富，是必點的下酒菜。

士林串燒不僅僅是食材的新鮮與調味的獨特，更在於每一串都蘊含著店家的用心與熱情。

無論你是初次來訪的遊客，還是常來士林夜市的常客，

士林串燒都能帶給你一次又一次的美味體驗。

來士林夜市，一定不要錯過士林串燒，讓你的味蕾在這裡盡情享受吧。

【店家資訊】

👉士林串燒-士林店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市士林區文林路101巷1號

☎️0909555595

⏰PM17:00~PM00:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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