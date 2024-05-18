景點：Baan Kang Wat

地址：191-197 Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66 93 423 2308

營業時間：10:00~18:00(一休)

臉書：https://www.facebook.com/Baankangwat

IG：https://www.instagram.com/baankangwat/

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Baan Kang Wat絕對是清邁我個人最喜愛的一個景點，推薦喜愛設計和手作的朋友們一定要來走走，這裡真的拍了太多照片，所以本篇圖多，讓大家跟著我的鏡頭視角一起欣賞一下Baan Kang Wat的美麗吧!

Baan Kang Wat地點在悟孟寺附近，從古城搭車過來大概20分鐘，Baan Kang Wat這個名字本身就是代表寺廟旁邊的村莊，這裡是從2015年才開幕，園區說大不大說小不小，但每間都很有特色，聚集了一群本地的藝術家，有點像寶藏巖的感覺，但Baan Kang Wat最讓我喜歡的是他的重複性很低，從書店、文創雜貨、甜點、咖啡、餐廳到手作體驗等等各式各樣，假日還會有農夫市集，可惜這天我們來的時候剛好沒有。

中間這個階梯廣場(圓形劇場)這天好像剛好在整修中，不曉得農夫市集是不是也有受到影響而停辦，是說那隻貓貓把這裡當成貓砂了!

我是先沿著圓形劇場逛一圈再往上走，這邊劇場邊有一間賣打拋豬和泰北咖哩麵的小餐館，留著下篇再仔細分享給大家，過了小餐館就會遇到這間手作體驗店，有流體熊系列的課程，我自己則是原本很想買一個原色的立體動物畫像，一個好像是300泰銖的樣子，藝術村的價格稍微偏高一點，但獨特性較高，在這邊可以挖到不少寶藏。

Baan Kang Wat大多是這樣的半木造結構，加上石磚地板和滿布覆蓋的綠植，多彩的點綴就像是童話小屋一般，真的是怎麼拍都好美。

一個轉彎彷彿從歐洲山城到了中國西南城寨，在差不多的基礎架構上打造出了多變又豐富的風格，在Baan Kang Wat外拍的話一定能獲得很棒的畫面，這間「Chabaa」可是賣手工刺繡的服飾店喔!

Baan Kang Wat入口另一側有賣椰子水和手工藝品店，這邊有一些長板凳座位，逛累的人能夠先回到這邊休息。

這邊還有一間賣手作作品的小店「Chob Dhamm」，是以回收紙進行創作所以材質很輕，每一個作品都是手繪，我幫自己的店買了這隻超可愛的鹿男。

圍繞著這個休息區的還有這間冰淇淋店，他們也有自創的甜品可以點，如果不是忙著逛街購物空不出手來，不然我也挺想來一支。

我覺得在Baan Kang Wat似乎都有一種渾然天成的藝術氛圍，店家的設計、空間擺設、商品陳列，甚至是那個破損的石膏像怎麼都能這麼的有風味。

隨便一間小店都非常的有自己的個性，但這間比較像是一些藝術家的寄賣，東西也都價格不斐。

這是一間有很多書籍的咖啡館，清邁真的比我預期的文青很多，台灣的店現在都不放書了，連書店也越來越少，但清邁給我的感覺卻是有著懷舊的浪漫感，書籍、手作、唱片，比起商業更加的有生活態度，是很有溫度的一座城市阿。

這座小廚坊是不是也超美，不是新穎時尚的設計，而是充滿人間烟火氣的魅力。

從這邊往上可以算是整個Baan Kang Wat第二個段落，這裡有一間The Old Chiang Mai Café' & Espresso Bar，是這裡元老級的店，我朋友有在這裡喝咖啡評價相當不錯，另外路邊還看到了一個超巨彈珠檯!

這裡是另一間手作體驗教室，Bookoo studio的主理人可是整個Baan Kang Wat的創辦人，他在十多年前找到這片土地，在沒有政府和企業支援下，荒山野嶺中逐漸地打造出整個藝術村的雛形，真的是非常讓人欽佩，果然是對藝術很有愛的人啊!

這間「24 NARA」是我自己特別喜歡的愛店!在這裡買了一個帆布包和小抱枕，而且可以刷卡很方便，這個品牌的設計有點像是翻玩二創名畫，以刺繡拼貼去改造外套或是製作布織品，喜愛這種風格的人可以來挖寶看看。

地點在Baan Kang Wat最上方的這間OBCHOEI也是相當熱門的甜點咖啡店，整間店滿布花卉植物是不是超有歐洲風味，本來我有預計要在這間坐一下的，沒想到整個藝術村太好買，逛到沒時間來吃甜點，只能留待下次再訪了。

雖然看了很多的照片，但其實好像還僅僅記錄了Baan Kang Wat大約一半的東西，這邊不管是氛圍、環境或是裡面的店家跟商品，種種細節都很深得我心，加上可以和上篇的Landin一起順便安排，絕對是我下次來清邁時一定會再訪的地方，下篇會繼續分享我們在Baan Kang Wat裡面用餐的店。

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