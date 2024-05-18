紅髮斑斑蝴蝶酥｜每日現烤出爐的脆香好味道｜鄰近IKEA、UR LIVING｜小盒單層，大盒2層｜西屯區美食推薦｜台中必買伴手禮

紅髮斑斑蝴蝶酥｜每日現烤出爐的脆香酥好味道

▎尚讚蝴蝶酥這裡買：紅髮斑斑蝴蝶酥

台中伴手禮一哥紅髮斑斑蝴蝶酥，搬家後的新裝超可愛，新址位於西屯，臨近IKEA與超火熱新景點UR LIVING服飾商場！

門口有紅髮爆炸頭斑馬吉祥物歡樂站崗，蝴蝶酥每日現烤出爐，是值得典藏的脆香酥好味道，還有提供彌月禮盒預約試吃服務喲～

紅髮斑斑蝴蝶酥｜環境介紹

位於大觀路上的紅髮斑斑，遠遠即可見古錐的斑馬吉祥物歡樂站崗～喜氣紅通通的爆炸頭，大人小孩看見都會笑嗨嗨

紅髮斑斑與IKEA和台中最新景點UR LIVING皆位在大觀路上，搭捷運的話，文心森林公園站出來，步行也只需10分鐘左右就可抵達，地點非常便捷好找。

店面白淨且極簡大方，懸吊的蝴蝶擺飾增添了幾分優雅，

一旁烘焙室相隔著大片的落地玻璃窗，將烘焙師傅的用料與製程大方呈現，

紅髮斑斑蝴蝶酥成份非常純粹簡單，僅以麵粉、天然發酵奶油與些許鹽和蔗糖製成，且無使用雞蛋，素食者也可暢快享用。

蝴蝶酥每日新鮮現做現烤，當日預約即可當日取貨，幸運如米，剛好遇見烘焙出爐時間，烤盤一推出來，就能聞到讓人為之著迷的奶油香，冷卻降溫後即可現場裝盒帶走。

片片閃耀誘人的金黃色澤，酥皮似蝴蝶雙翅卻也像萌萌愛心超可愛，還未品嚐就能想像派皮的美味，啊～這就是傳說中吃了會令人幸福的蝴蝶酥呀！台中伴手禮推薦、年節送禮底加

紅髮斑斑蝴蝶酥｜我想買買

◍━━ 我想買買 ​━━◍

▎小盒單層＄320｜大盒雙層＄600

▎尚讚蝴蝶酥這裡買：紅髮斑斑蝴蝶酥

◍━━ 訂購須知 ​━━◍

▎目前僅提供“經典原味”蝴蝶酥

▎每日11:00即可電話訂購，當日預定，可當日取貨(量大須提前預約)

▎彌月禮盒訂購請先來電詢問

▎提供”彌月禮盒”預約試吃服務

▎懷孕滿七個月或新生兒未滿一個月，提供”媽咪手冊”，即免費贈送一盒單層

▎宅配蝴蝶酥製作日期，為出貨日前一天

▎出貨日為每週二~五

紅髮斑斑蝴蝶酥｜蝴蝶酥介紹

◍━━ 紅髮斑斑蝴蝶酥 ​━━◍

▎小盒單層｜＄320

▎大盒雙層｜＄600

▎賞味期15天｜讓愛隨時保持在最佳狀態

目前僅提供經典原味蝴蝶酥，有大、小鐵盒兩種尺寸可以選擇，斑馬紋鐵盒上還有超Q的紅髮爆炸頭斑馬，看著就好討喜，特殊節日還會不定期推出限定鐵盒，滿足鐵盒收藏迷的期待。

開盒即可聞到蝴蝶酥迷人的奶香！避免嬌嫩的酥皮碰撞，將16片蝴蝶酥分為四格擺放，小盒包裝是單層鐵盒、大盒裝則為兩層

咬下即有悅耳療癒的酥聲，爽快分離的酥皮，充分表現其鬆脆度，撲鼻奶香交融著層層捲入心的嫩脆層次感，還有表層甜酥漸融化的糖粒來畫上幾分重點，

這滿分唰嘴滋味，一個呼吸就少四片了XD

紅髮斑斑蝴蝶酥｜店家資訊

紅髮斑斑 蝴蝶酥 台中伴手禮

評分： / 4.6

地址：408030台灣台中市南屯區大觀路21號( 地圖 )

電話：04 2386 3748

營業時間

星期一: 12:00 – 19:00,



星期二: 12:00 – 19:00,



星期三: 12:00 – 19:00,



星期四: 12:00 – 19:00,



星期五: 12:00 – 19:00,



星期六: 12:00 – 19:00,



星期日: 休息

星期一: 12:00 – 19:00, 星期二: 12:00 – 19:00, 星期三: 12:00 – 19:00, 星期四: 12:00 – 19:00, 星期五: 12:00 – 19:00, 星期六: 12:00 – 19:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎訂購：紅髮斑斑蝴蝶酥

▎提供彌月禮盒試吃預約服務

┺ 當日預約，可當日取貨

🅿️ 鄰近收費停車場：門口可臨停、CITY PARKING停車場

紅髮斑斑蝴蝶酥｜店家地圖